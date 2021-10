« L'Autopilot est un système avancé d'aide à la conduite qui améliore la sécurité et la commodité au volant. Lorsqu'il est utilisé correctement, l'Autopilot réduit la charge de travail globale en tant que conducteur. Chaque nouveau véhicule Tesla est équipé de 8 caméras externes, de 12 capteurs à ultrasons et d'un ordinateur de bord qui offrent une couche de sécurité supplémentaire pour aider le conducteur dans ses déplacements », indique Tesla.Tesla a proposé son FSD en tant qu'option sur ses véhicules, les clients payant jusqu'à 10 000 dollars pour avoir la possibilité d'accéder au logiciel dès sa sortie. Mais des années se sont écoulées depuis l'introduction de cette option, et ce n'est que récemment qu'un groupe restreint de propriétaires a pu accéder à une version bêta de la fonction.Si l'expression Full Self-Driving entendez, « conduite autonome intégrale » laisse peu d'ambiguïté quant à ses aspirations, la technologie accomplit bien moins que ce que les mots impliquent. La FSD serait en fait une version sophistiquée de l'assistance au conducteur de niveau 2, telle que définie par SAE International, arbitre de nombreuses normes automobiles mondiales.Plusieurs propriétaires ont signalé que leur véhicule avait freiné brusquement lorsque le logiciel FSD de Tesla avait signalé par erreur une collision imminente. Lorsqu'ils fonctionnent correctement, l'alerte de collision avant et le freinage automatique d'urgence fonctionnent de concert pour éviter qu'un véhicule ne percute des objets sur sa trajectoire. Une combinaison de capteurs et de logiciels alerte d'abord les conducteurs d'une collision imminente et, si aucune action n'est entreprise, applique avec force les freins. Les voitures qui reçoivent des alertes fantômes entraînant un freinage d'urgence risquent d'être embouties si elles s'arrêtent rapidement dans un trafic dense ou si elles roulent à grande vitesse. « L'activation du freinage automatique d'urgence au milieu de l'autoroute était terrifiante », a rapporté un conducteur de Tesla.Si les faux événements de freinage automatique d'urgence et les fausses alertes de collision avant semblent être les problèmes les plus répandus, d'autres conducteurs ont signalé de fausses alertes de sortie de voie et une désactivation des alertes de collision avant et du freinage automatique d'urgence sans avertissement.Tesla devrait répondre à deux recommandations de sécurité formulées par l’office national de la sécurité des transports il y a plus de quatre ans. L'agence a formulé ces recommandations après avoir enquêté sur l'accident qui a tué Joshua Brown , dont la Model S a heurté de plein fouet une semi-remorque qui se trouvait sur son chemin. L'agence a déterminé que Brown avait utilisé la conduite autonome pendant de longues périodes sans avoir les mains sur le volant et qu'il avait utilisé la fonction sur des routes pour lesquelles elle n'avait pas été conçue. L’office national de la sécurité des transports a demandé à Tesla de limiter le moment et l'endroit où l'Autopilot peut être utilisé et de mettre en place un contrôle plus strict de l'attention du conducteur.« Nos enquêtes sur les accidents impliquant les véhicules de votre entreprise ont clairement montré que le potentiel d'utilisation abusive nécessite une modification de la conception du système pour assurer la sécurité, a écrit la présidente de l’office national de la sécurité des transports, Jennifer Homendy. Si vous voulez sérieusement mettre la sécurité au premier plan dans la conception des véhicules Tesla, je vous invite à terminer la mise en œuvre des recommandations de sécurité que nous vous avons émises il y a quatre ans. »L'Autopilot est un système avancé d'aide à la conduite de niveau 2, ce qui signifie que les conducteurs doivent surveiller le véhicule à tout moment. Actuellement, la plupart des constructeurs automobiles, y compris Tesla, testent l'engagement du conducteur en vérifiant périodiquement si un couple est appliqué au volant. D'autres systèmes, comme le SuperCruise de GM et le BlueCruise de Ford, utilisent le suivi des yeux. Cependant, aucun système n'est infaillible.S'il est une technologie qui suscite beaucoup d'optimisme, c'est bien le logiciel Full Self-Driving de Tesla. Cependant, pour certains analystes, il n'y aurait pas de voitures à « conduite autonome intégrale » en vente aujourd'hui, malgré ce que promet Elon Musk.Source : Elon Musk Quel est votre avis sur la conduite autonome et sur l'Autopilote de Tesla en particulier ?Que pensez-vous du logiciel Full Self-Driving de Tesla ?« Pour certains analystes, il n'y aurait pas de voitures à ''conduite autonome intégrale'' en vente aujourd'hui, malgré ce que promet Elon Musk », êtes-vous pour ou contre cet avis ?