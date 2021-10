Annonce à connotation politique

Tesla prévoit d'augmenter la production dans son usine californienne indépendamment du déménagement du siège social. « Pour être clair, nous allons continuer à développer nos activités en Californie, a déclaré Musk. Notre intention est d'augmenter la production de Fremont et de Giga Nevada de 50 %. Si vous allez dans notre usine de Fremont, c'est bondé ». En ce qui concerne l'usine en cours de construction à Austin, il a fait remarquer qu'il faudrait un certain temps pour atteindre la pleine production, même après son achèvement.Il faut moins de temps à Tesla pour construire une usine que pour atteindre une production à haut volume. Par exemple, l'usine Tesla de Shanghai a été construite en 11 mois, mais il a fallu un an pour atteindre la production à haut volume. Il espère que la nouvelle usine de Tesla près d'Austin suivra l'exemple de Shanghai.L'insatisfaction croissante de Musk à l'égard de la Californie est apparue depuis un certain temps. Cette décision met à exécution la menace que Musk avait formulée il y a plus d'un an, lorsqu'il avait été contrarié par les ordres de confinement liés au coronavirus qui avaient contraint Tesla à interrompre la production dans son usine de Fremont, en Californie.En avril 2020, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla, Musk s'en est pris aux fonctionnaires du gouvernement californien, qualifiant de « fascistes » leurs ordonnances sanitaires temporaires liées au Covid. Plus tard, Musk s'est personnellement installé dans la région d'Austin, quittant Los Angeles, où il vivait depuis deux décennies. Son autre entreprise, SpaceX, spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial, lance des fusées depuis cet État.La décision de Musk ne manquera pas d'alimenter un débat incessant entre les responsables et les cadres du Texas et de la Californie sur l'État le plus propice aux affaires. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et ses prédécesseurs, ont courtisé les entreprises californiennes pour qu'elles s'installent dans l'État, en faisant valoir que les impôts y sont moins élevés et que les coûts de logement et autres sont moindres. La Californie a longtemps mis en avant les prouesses technologiques de la Silicon Valley et de ses universités pour expliquer pourquoi de nombreux entrepreneurs y créent et développent leurs entreprises, dont Tesla, Facebook, Google et Apple.Ces dernières années, le Texas est également devenu plus attrayant pour les travailleurs, avec un coût de la vie généralement plus bas. Austin, une ville libérale florissante qui abrite l'université du Texas, a connu un essor particulier. De nombreuses entreprises technologiques, dont certaines sont basées en Californie, y ont construit d'énormes campus. En conséquence, cependant, le coût du logement et le trafic ont augmenté de manière significative.Le mois dernier, Greg Abbott a convoqué Musk pour expliquer pourquoi une nouvelle loi texane qui restreint considérablement l'avortement ne nuirait pas à l'économie de l'État. « Elon me dit constamment qu'il aime les politiques sociales de l'État du Texas », a déclaré le gouverneur. Un porte-parole du gouverneur californien, Erin Mellon, n'a pas commenté directement le déménagement de Tesla, mais a déclaré dans un communiqué que l'État était « le foyer des plus grandes idées et entreprises de la planète et que la Californie défendrait les travailleurs, la santé publique et le droit des femmes ».« En général, je crois que le gouvernement devrait rarement imposer sa volonté au peuple et, lorsqu'il le fait, devrait aspirer à maximiser son bonheur cumulé », a déclaré Musk. « Cela dit, je préférerais rester en dehors de la politique », précise le milliardaire sud-africain.Dans un rapport publié l'année dernière, Tesla a révélé que sa direction aux États-Unis était composée de 83 % d'hommes. La main-d'œuvre américaine globale de l'entreprise est composée de 79 % d'hommes. Musk a pour sa part révélé la décision de l'entreprise après le vote des actionnaires sur une série de propositions visant à améliorer la gouvernance d'entreprise de Tesla. Le vote intervient quelques jours après qu'un jury fédéral ait ordonné à Tesla de verser 137 millions de dollars à Owen Diaz, un ancien entrepreneur qui a déclaré avoir été victime de harcèlement raciste répété alors qu'il travaillait à l'usine de Fremont, en 2015 et 2016.Tesla fait face à des accusations similaires de la part de dizaines d'autres personnes dans le cadre d'un recours collectif. Dans le rapport publié l'année dernière, il ressort que la direction de Tesla aux États-Unis était composée de 59 % de Blancs alors que la main-d'œuvre américaine globale de l'entreprise est composée de 34 % de Blancs. Selon les résultats préliminaires du vote des actionnaires sur la série de propositions visant à améliorer la gouvernance d’entreprise de Tesla, les investisseurs se sont rangés du côté de Tesla pour toutes les mesures auxquelles elle s'est opposée, à l'exception de deux d'entre elles : une qui obligerait les membres de son conseil d'administration à se représenter chaque année, au lieu de tous les trois ans, et une autre qui obligerait l'entreprise à publier plus de détails sur les efforts qu'elle déploie pour diversifier sa main-d'œuvre.La proposition de rapport sur la diversité, émanant de, une société axée sur l'investissement responsable et appartenant à Morgan Stanley, exige que Tesla publie des rapports annuels sur ses efforts en matière de diversité et d'inclusion, ce que font déjà de nombreuses autres grandes entreprises. Les investisseurs ont également réélu au conseil d'administration Kimbal Musk, le frère de Musk, et James Murdoch, l'ancien dirigeant de, malgré une recommandation de vote contre eux par ISS, une société qui conseille les investisseurs sur les votes des actionnaires et la gouvernance d'entreprise.Les propositions demandant des rapports supplémentaires sur la pratique de Tesla consistant à recourir à l'arbitrage obligatoire pour résoudre les litiges entre employés et sur l'impact sur les droits de l'homme de la manière dont elle s'approvisionne en matériaux ont échoué, selon les premiers résultats. Un décompte final sera annoncé dans les prochains jours, a déclaré la société.Tesla est l'une des nombreuses entreprises californiennes qui ont annoncé leur déménagement au Texas ces derniers mois. Hewlett Packard Enterprise a déclaré en décembre qu'elle s'installait dans la région de Houston. Le nouveau siège de HPE, basée dans la baie de San Francisco, est en cours de construction sur le campus existant de la société à Spring. Son ouverture est prévue pour le début de 2022. Bob Harvey, président du Greater Houston Partnership, a déclaré que c'était une grande affaire pour Houston : Non seulement Houston se dote ainsi d'un nouveau siège social d'une entreprise Fortune 500, mais elle contribue également à diversifier l'économie de la région. « Nous parlons de faire de Houston une ville de technologie numérique plus importante », a-t-il ajouté.Quel est votre avis sur le sujet ?