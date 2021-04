Le constructeur de voitures électriques de la Silicon Valley a publié lundi un bénéfice trimestriel record, battant les prévisions de Wall Street bien qu'il n'ait pas fabriqué une seule berline Model S ou un seul SUV Model X. Cela est dû en grande partie au fait que Tesla continue d'augmenter le nombre de Model 3 et de Model Y fabriqués et vendus à partir de son usine de Shanghai, qui existe depuis un an, validant ainsi l'objectif de longue date du PDG Elon Musk de localiser la production sur les plus grands marchés du monde pour les véhicules électriques.En conséquence, Tesla a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars au premier trimestre et enregistré un bénéfice de 438 millions de dollars. C'est pratiquement le double du chiffre d'affaires qu'elle a généré au premier trimestre de 2020, lorsque Tesla a dû fermer temporairement son usine en Chine en raison de la première vague de l’épidémie de coronavirus. C'est aussi le plus gros bénéfice que Tesla ait jamais réalisé en un trimestre.Mais si l'on y regarde de plus près, on constate que son activité principale, à savoir la fabrication de véhicules, n'est pas la seule à avoir fait parler d'elle, et c'est peut-être la raison pour laquelle l'action de l'entreprise a chuté dans le marché après la fermeture lundi. En effet, la totalité de ce bénéfice est imputable à la vente par l'entreprise de 518 millions de dollars de crédits réglementaires, ce qui signifie que, sans eux seuls, la société aurait terminé le trimestre dans le rouge. Tesla a présenté la croissance des ventes de crédits réglementaires comme un élément positif dans la présentation qu'elle a publiée lundi.Tesla affirme également avoir gagné environ 101 millions de dollars sur la vente de bitcoins au premier trimestre. La société a annoncé en janvier qu'elle avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de cette cryptomonnaie et qu'elle avait commencé à permettre aux clients de payer leurs voitures en bitcoins. L’annonce par l'entreprise plus tôt cette année qu’elle commencerait à accepter les bitcoins comme moyen de paiement pour ses voitures a fait grimper la valeur du BTC, et Tesla en a profité pour vendre suffisamment de cette cryptomonnaie afin de réaliser plus de cent millions de bénéfice.Tesla a réalisé un bénéfice record au premier trimestre 2021, pourtant, les actions du fabricant de véhicules électriques ont chuté de 3,3 % avant le début de la séance régulière de mardi, ce qui témoigne des attentes élevées auxquelles Tesla doit faire face après avoir multiplié par huit le cours de l'action l'année dernière. Selon les critiques des analystes, Tesla n'a pas donné d'estimation précise des livraisons de véhicules en 2021.Le PDG Elon Musk s'efforce d'augmenter la production et de maintenir la domination de Tesla sur le marché des véhicules électriques, mais les concurrents s'installent de manière agressive. Musk a déclaré lundi que la demande est plus élevée qu'elle ne l'a jamais été, mais sans plus de chiffres sur lesquels s'appuyer.« C'est tout bon, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles et ce n'était pas une explosion », a déclaré Gene Munster de Loup Ventures. « Tout ce qui s'est produit est ce que les gens pensaient qu'il se produirait ».Sans les 619 millions de dollars de crédits et de ventes de BTC, Tesla aurait en fait enregistré des pertes de 181 millions de dollars au premier trimestre. Les bénéfices tirés de la cryptomonnaie et de la vente de crédits réglementaires et d'avantages fiscaux ont contribué à hauteur d'environ 25 centimes au bénéfice ajusté de Tesla, qui s'est élevé à 93 centimes par action, permettant au constructeur automobile de dépasser l'estimation moyenne de 80 centimes de Wall Street, a écrit Dan Levy, analyste au Credit Suisse, dans une note lundi.Le directeur financier de Tesla, Zachary Kirkhorn, a déclaré que Tesla apprécie le bitcoin comme un moyen de stocker le cash tout en préservant la liquidité, en particulier avec des rendements d'investissement traditionnels si faibles. « Nous croyons effectivement à long terme en la valeur du bitcoin », a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique. « Nous avons l'intention de conserver ce que nous avons à long terme et de continuer à accumuler des bitcoins à partir des transactions de nos clients lorsqu'ils achètent des véhicules ».Mais beaucoup de ceux qui suivent Tesla de près attendent le moment où l'entreprise sera en mesure de réaliser des bénéfices sur la base des produits qu'elle fabrique et vend. Ce n'était pas encore ce moment pendant ce 1T21.Au cours de la période, la société a livré 184 800 unités de Models 3 et Y, et bien qu'elle n'ait pas construit une seule X ou S au T1, elle a vendu 2020 unités à partir de stocks déjà construits. Cela signifie que la société a perdu environ 970 dollars par voiture vendue au premier trimestre.La société a indiqué qu'elle s'attendait à une croissance de 50 % en 2021 par rapport à l'année précédente, ce qui implique au moins 750 000 véhicules expédiés aux clients cette année. Musk aurait ensuite déclaré qu'il pense que le Model Y sera le véhicule le plus vendu au monde l'année prochaine "plus probablement que non". Ce qui signifierait quelque chose comme 1,5 million de Model Y vendus en 2022. Attendons de voir se réaliser une telle affirmation.Tesla a connu neuf trimestres rentables au cours des trois dernières années, et en compte actuellement sept d'affilée. Très peu d'entre eux ont été réalisés sans que les ventes de crédits réglementaires n’empêchent l'entreprise de basculer dans le rouge. À mesure que d'autres constructeurs automobiles se lancent dans la vente de véhicules électriques, le marché de ces crédits sera loin d'être aussi important dans le secteur automobile. Si la société de Musk ne peut plus éventuellement compter sur la vente les crédits réglementaires, on suppose qu'elle devra investir massivement dans les cryptomonnaies, ce qui est une énorme source de détresse environnementale. Cela fait vraiment réfléchir.Tesla et d'autres constructeurs automobiles ont dû faire face à des approvisionnements tendus en puces et autres matériaux, un mal de tête inattendu qui survient alors qu'ils ont accéléré leur production pour répondre à la demande accrue des consommateurs dans le contexte de la pandémie. Le consultant AlixPartners a déclaré que la pénurie de puces pourrait coûter aux constructeurs automobiles 61 milliards de dollars en ventes perdues cette année.« C'est un problème énorme », a déclaré Musk lors de l'appel. « Le premier trimestre a connu l'un des défis de chaîne d'approvisionnement les plus difficiles que nous ayons jamais connus ». Le PDG a déclaré qu'il s'attend à ce que les pénuries continuent d'avoir un impact sur l'entreprise aux deuxième et troisième trimestres. C'est donc une bonne chose que Tesla ait tant d'autres activités sur lesquelles s'appuyer.Les problèmes de sécurité pourraient constituer un risque plus important à long terme. Tesla est toujours aux prises avec une enquête sur un accident mortel survenu au Texas ce mois-ci et impliquant l'un de ses véhicules, dans lequel, selon la police, personne ne se trouvait au volant. Ce qui avait donné lieu à des spéculations selon lesquelles Autopilot, le nom donné par Tesla à son système d'aide à la conduite, était un facteur possible de l'accident. Mais l'ingénieur en chef de Tesla a cité hier de nouvelles preuves qui pourraient contredire cette affirmation.« Nous avons pu constater que le volant était effectivement déformé, ce qui conduit à la probabilité que quelqu'un était à la place du conducteur au moment de l'accident », a déclaré Lars Moravy, vice-président de Tesla chargé de l'ingénierie des véhicules, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société.Et la société tente également d'éteindre une crise de relations publiques en Chine, après que les médias d'État l'ont accusée d'être "arrogante" dans sa gestion des plaintes d'une cliente concernant les freins de sa voiture.Dans une note de recherche mardi matin, Dan Ives de Wedbush a écrit que « La principale ligne dans le sable pour les haussiers et les baissiers n'est pas la pénurie de puces à court terme ». Ce qui est plus important pour les finances de Tesla, c'est sa capacité à se développer en Chine, qui pourrait représenter 40 % de ses livraisons d'ici l'année prochaine, a-t-il dit.Source : Tesla Quel est votre avis sur le fait que Tesla compte sur les ventes de crédits réglementaires, pour ne pas être dans le rouge, depuis plusieurs trimestres ?Tesla pourra-t-il continuer à compter sur ses ventes de crédits et de cryptomonnaies à long terme ?