Dans un contexte de pandémie mondiale, Tesla Inc. a annoncé mercredi qu'il a réalisé son premier bénéfice net annuel en 2020. Au cours d'une année qui a vu ses actions monter en flèche pour en faire le constructeur automobile le plus précieux du monde , Tesla a réalisé un bénéfice de 721 millions de dollars, plafonné à 270 millions de dollars au quatrième trimestre. Il s'agissait du sixième bénéfice net trimestriel consécutif de la société après des années de pertes pour la plupart. Un an auparavant, Tesla avait perdu 862 millions de dollars Ces bons résultats financiers ont été favorisés par une production et des livraisons de véhicules record au quatrième trimestre 2020. Tesla a livré 180 000 véhicules à ses clients au cours du trimestre, ce qui porte le total de l'année juste en dessous de l'objectif de 500 000 véhicules fixé par Tesla (499 500 véhicules pour l'année 2020).La hausse des ventes est survenue alors que Tesla a été contraint de fermer son unique usine d'assemblage aux États-Unis pendant près de deux mois, en raison de la recrudescence du nouveau coronavirus au printemps. L'usine de Fremont, en Californie, a rouvert en mai, Musk défiant les ordres des autorités sanitaires locales . Musk avait promis 500 000 livraisons avant que la pandémie ne frappe, mais grâce aux ventes d'une nouvelle usine en Chine, la société a presque atteint ce chiffre.En conséquence, les revenus de Tesla ont augmenté. Le chiffre d'affaires de Tesla pour le quatrième trimestre 2020 s'est élevé à 10,7 milliards de dollars, soit une hausse de 46 % par rapport aux 7,4 milliards de dollars que Tesla avait encaissés l'année précédente. Les recettes pour l'année entière se sont élevées à 31,54 milliards de dollars, battant les estimations de 31,1 milliards de dollars.Par contre, cette forte croissance n'a pas suffi à satisfaire Wall Street. Tesla a déclaré qu'en excluant les éléments spéciaux, il a réalisé 2,24 dollars par action pour l'année, ce qui est inférieur aux attentes de Wall Street, qui étaient de 2,45 dollars. D'octobre à décembre, la société a réalisé un bénéfice ajusté de 80 centimes par action, inférieur aux estimations de Wall Street de 1,02 $. Le titre de Tesla a chuté de 3,3 % en dehors des heures de bourse à 835 $ mercredi. Toutefois, la capitalisation boursière de Tesla est toujours supérieure à 800 milliards de dollars, bien plus que celle de tout autre constructeur automobile.Une fois de plus, l'entreprise avait besoin de crédits réglementaires achetés par d'autres constructeurs automobiles pour faire des bénéfices. Sans les 1,58 milliard de dollars de crédits pour l'année, Tesla aurait perdu de l'argent. Au troisième trimestre, les crédits réglementaires ont représenté 397 millions de dollars de ses revenus. Selon Reuters, sans ces revenus, Tesla n'aurait pas réalisé un trimestre rentable.Un certain nombre de juridictions, dont la Californie et l'Union européenne, ont adopté des lois obligeant les constructeurs automobiles à atteindre des objectifs ambitieux en matière d'émissions ou exigeant qu'une certaine fraction de leur parc automobile soit électrique. Les entreprises qui dépassent ces objectifs obtiennent des crédits qu'elles peuvent vendre à d'autres constructeurs automobiles qui n'atteignent pas leurs objectifs. Tous les véhicules de Tesla sont électriques, ce qui fait que Tesla a toujours des crédits supplémentaires à vendre.Ce n’est pas seulement dans la livraison de véhicules que Tesla a enregistré une croissance en 2020, le constructeur a également vu une croissance régulière dans d'autres domaines de son activité. Au cours de l'année dernière, le nombre de stations de recharge a augmenté de 41 %, passant de 1 821 à 2 564. Tesla a livré 3GWh de capacité de stockage fixe en 2020, soit presque le double de la quantité livrée par l'entreprise en 2019.Il y a trois ans, Tesla était au bord de la faillite, car le coût de la mise à l'échelle de la production de la Tesla Model 3 mettait à l'épreuve les limites de ses capacités de collecte de fonds. Aujourd'hui, Tesla a mis ces jours-là dans le rétroviseur. Fin 2020, l'entreprise disposait de 19,4 milliards de dollars en liquide à la banque, contre 6,3 milliards de dollars un an plus tôt. Cette hausse est principalement due à deux levées de fonds de 5 milliards de dollars réalisées en 2020, l'une en septembre et l'autre en décembre.Pour cette année, Tesla prévoit une croissance continue. La société affirme avoir la capacité de produire 600 000 véhicules par an dans son usine principale de Fremont et 450 000 autres véhicules à Shanghai. Tesla indique que les nouvelles usines de Berlin et d'Austin, au Texas, seront prêtes à produire la Model Y cette année. Tesla espère également commencer les livraisons de la Tesla Semi, un prototype de camion semi-remorque de classe 8 100 % électrique qui a été présenté le 16 novembre 2017, dont la production a été longtemps retardée.Si tout se passe comme prévu, Tesla sera en mesure de produire au moins un million de véhicules en 2021, soit plus du double de cette année. Tesla ne s'attend pas à maintenir ce taux de croissance torride à long terme, mais dans sa lettre aux investisseurs le constructeur a déclaré que sur un "horizon pluriannuel", il prévoit une croissance de 50 % des livraisons annuelles de véhicules.Près de 1 000 propriétaires testent les systèmes "Full Self-Driving" de l'entreprise sur les routes publiques, a déclaré Musk lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Il s'attend à ce que le système soit plus fiable que les humains cette année. Tesla a procédé en octobre à l’envoi de la première mise à jour de la version bêta de son logiciel "Full Self-Driving" (FSB) ou conduite autonome intégrale à un groupe de clients sélectionnés. La société avait prévu une diffusion plus large de cette version avant la fin de l’année dernière.Musk avait prédit une flotte de robotaxis Tesla autonomes jusqu’à la fin de l'année dernière. Il se dit confiant dans le fait que l'entreprise pourra atteindre une conduite totalement autonome dans toutes les conditions cette année. Les gens pourront, dans ce cas, transformer leur Tesla en robotaxi pour se faire des revenus supplémentaires pendant qu’ils seront au bureau.Tesla a également mis à jour deux de ses anciens véhicules, la berline Model S et le SUV Model X, avec de nouveaux moteurs , batteries et un intérieur profondément redessiné pour la Model S. Une version "Plaid" haute performance de la Model S pourra passer de zéro à 97 km/h en moins de 2 secondes, ce qui en fera la voiture la plus rapide du monde, a déclaré Musk.La hausse fulgurante du cours de l'action en 2020 a généré des bénéfices importants pour Musk, faisant de lui l'homme le plus riche au monde. Cette année, Tesla doit faire face aux défis des constructeurs automobiles traditionnels, qui lancent des véhicules plus électriques. Jessica Caldwell, directrice exécutive Insights chez Edmunds.com Inc, a affirmé que le nombre de véhicules électriques en vente aux États-Unis passera de 17 à 29 cette année, d’après APNews.Les ventes de produits solaires ont augmenté au cours de l’année dernière de 59 % d'une année sur l'autre. Lors de l'appel aux investisseurs, Musk a déclaré qu'il était fier de la croissance de l'activité solaire de Tesla en 2020, mais a reconnu qu'elle était au plus bas au départ, car il a consacré de nombreuses ressources de l'entreprise à la production accélérée de la Model 3. « Je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que Tesla soit de loin le leader du marché » dans le domaine de l'énergie solaire, a-t-il déclaré.En réponse à la question de savoir si MusK envisageait de quitter son poste de PDG chez Tesla maintenant que les choses semblent plus stables, il a déclaré que « Personne ne devrait être PDG pour toujours », avant de dire qu'il aimerait avoir plus de temps libre. Mais il a dit qu'il s'attendait à rester PDG pendant « plusieurs années ». « Il y a encore beaucoup de choses que je suis super excité de faire, et je pense qu'il serait difficile de quitter les projets » encore en cours à Tesla, a-t-il dit.Source : Résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2020 Que pensez-vous des résultats financiers 2020 de Tesla ?Tesla est-il parti pour continuer à enregistrer des résultats toujours positifs et croissants au cours des années à venir ?Pendant les derniers trimestres, Tesla a eu besoin de crédits réglementaires pour faire des bénéfices. Quels commentaires en faites-vous ?