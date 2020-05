Les travailleurs de Tesla qui ne se présentent pas verront la suspension des allocations de chômage, Alors que Trump se joint à Elon Musk pour demander la réouverture de son usine « MAINTENANT » 0PARTAGES 3 0 Tesla a indiqué aux employés qu'ils pourraient voir leurs allocations de chômage suspendues s'ils ne reprennent pas le travail, selon un rapport du Guardian qui cite des courriels examinés par le journal. Les travailleurs qui ne se sentiraient pas à l'aise de revenir au milieu de la pandémie se sont vu dire qu'ils seraient en congé sans solde, et que le fait de choisir de ne pas se présenter pourrait éliminer ou diminuer les allocations de chômage selon l'endroit où se trouve le travailleur. Tesla a informé ses travailleurs alors que le président Donald Trump se joint à la lutte pour la réouverture de l'usine de Tesla dans un contexte de restrictions liées au coronavirus.



Elon Musk, PDG de Tesla, continue la lutte pour la réouverture complète de l’usine de Tesla à Fremont, en Californie, malgré un ordre local de rester à la maison. Samedi, Tesla a déposé une plainte contre le comté. Le lundi, Musk a annoncé la reprise du travail au mépris des règles. Maintenant, le constructeur automobile de voitures électriques a informé ses travailleurs que leurs allocations de chômage pourraient être suspendues s'ils refusent de retourner au travail pendant la pandémie de coronavirus, selon des courriels vus par le Guardian.





« Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour venir travailler, vous pouvez rester chez vous et serez en congé sans solde. En choisissant de ne pas vous présenter au travail, vous risquez d'éliminer ou de réduire votre droit au chômage, selon l'agence pour l'emploi de votre État », c’est ce que dit un courriel envoyé aux employés pour les informer de la réouverture de l'usine.



Un travailleur de Tesla à l'usine de Fremont, qui a choisi de rester anonyme, a déclaré au Guardian que le courriel avait été perçu comme une intimidation, affirmant qu'eux et d'autres personnes attendaient la levée de l'ordre régional d’autoconfinement pour pouvoir retourner au travail. « Ils essaient des tactiques d'intimidation et de menace, en disant que si vous ne vous présentez pas, il n'y aura plus de chômage. Je ne serai pas là, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes, parce que c'est toujours un refuge sur place. Jusqu'à ce que l'officier de santé du comté d'Alameda, Dr Erica Pan, dise le contraire, je ne serai pas là », a dit le travailleur.



Tout au long de la pandémie de coronavirus, Tesla a tenté de résister aux ordres de "rester à la chez soi" liés à la pandémie du coronavirus, arguant auprès des responsables publics d'être classé comme une entreprise "essentielle" qui lui permettrait de poursuivre sa production, même après avoir annoncé publiquement que l'usine serait fermée, a rapporté le Guardian. L'ordonnance de restriction locale a été promulguée depuis le 16 mars dans l’ensemble du compté, et l'usine Tesla de Fremont a été fermée le 23 mars.



Alors que seules les entreprises dites essentielles sont autorisées à fonctionner en Californie et que Tesla devrait se contenter pour l’instant de certaines opérations minimales, Musk souhaite vivement procéder à la réouverture de l'usine de Fremont. Tesla a intenté un procès au comté d'Alameda samedi dernier, après avoir menacé de délocaliser son usine au Nevada ou au Texas et après que Musk ait critiqué les mesures de confinement dans toute l'Amérique.



Les échanges entre Tesla et les responsables du comté d'Alameda ont commencé jeudi, lorsqu'une note envoyée aux employés de Tesla indiquait que son usine de Fremont rouvrirait « à 30 % de nos effectifs normaux par quart de travail ». Les responsables d'Alameda ont répondu vendredi en rappelant fermement que le décret de confinement resterait en vigueur pour Tesla et toutes les autres activités « non essentielles » du comté jusqu'au 31 mai, à l'exception des activités « de base ».



Dans un billet de blog publié samedi, Tesla est passé de la menace à l’action. Tout d’abord, l’entreprise a déclaré que la position du comté ne lui laissait pas d'autre choix que de prendre des mesures juridiques pour garantir que Tesla et ses employés puissent retourner au travail.



La société a affirmé avoir informé les autorités sanitaires du comté d'Alameda, où se trouve l'usine de Fremont, de ses plans de reprise du travail, mais a précisé que le fonctionnaire par intérim n'avait pas répondu à ses appels ou ses courriels. Maintenant Elon Musk n’est plus seul dans sa lutte pour la réouverture immédiate de l’usine de Tesla dans le comté.



Trump se joint à la lutte pour la réouverture de l'usine de Tesla dans un contexte de restrictions liées au coronavirus



D’après Elon Musk, la décision prise par le comté d’Alameda de garder Tesla fermé est injuste. Mardi, le président Donald a pris parti pour Musk dans sa querelle avec les responsables locaux et étatiques pour la réouverture de l'usine automobile de Tesla en Californie. « La Californie devrait laisser Tesla & @elonmusk ouvrir l'usine, MAINTENANT », a tweeté M. Trump. « Cela peut être fait rapidement et en toute sécurité ! », a-t-il ajouté.





Musk et Trump entretiennent une relation mitigée depuis que le président est entré en fonction en 2017. En juin 2017, lorsque Trump a annoncé qu'il retirerait les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Musk a quitté les deux conseils consultatifs de la Maison-Blanche dont il faisait partie, disant qu'il n'avait « pas le choix », a rapporté Business Insider.



« Je quitte les conseils présidentiels », a tweeté Musk en juin 2017. « Le changement climatique est réel. Quitter Paris n'est pas bon pour l'Amérique ou le monde », a-t-il ajouté.



Mais en janvier, le président Trump a déclaré lors d'une interview accordée à CNBC : « C'est l'un de nos grands génies », à propos de Musk, le comparant même à Thomas Edison. « Et nous devons protéger notre génie », a ajouté Trump.



Comme annoncé par Musk, Tesla a commencé ses activités à l'usine de Fremont lundi dernier, malgré l’ordre des autorités locales qu'il ne pouvait pas reprendre le travail. Dans un tweet, Musk a célébré le retour au travail et s’est dit prêt à se faire arrêter. « Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit seulement moi », a-t-il dit.





En réponse, les responsables du comté ont déclaré que Tesla n'était autorisé à reprendre que « les opérations de base minimales », ajoutant qu'ils espéraient que la société « se conformerait sans autres mesures d'application ».



Alors que seules les entreprises "essentielles" sont autorisées à fonctionner en Californie, le gouvernement Gavin Newsom a laissé certaines entreprises de détail et de fabrication ouvrir vendredi dernier et a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que Tesla reprenne ses activités la semaine prochaine.



« Je crois comprendre qu'ils ont eu des conversations très constructives», a déclaré Gavin Newsom lors d'une conférence de presse vidéo. « Ma conviction, mon espoir et mes attentes sont qu'elles pourront reprendre dès la semaine prochaine ».



Cependant, M. Newsom a également déclaré que les gouvernements locaux étaient autorisés à imposer des règles plus strictes - ce qu'Alameda et plusieurs autres comtés de la région de la Baie ont fait. « La Californie a approuvé, mais un fonctionnaire non élu du comté a illégalement outrepassé [ses pouvoirs]. De plus, toutes les autres sociétés automobiles aux États-Unis sont autorisées à reprendre. Seul Tesla a été distingué », a affirmé Musk.





Malgré l’avis de Tesla de suspendre les allocations de chômage, les travailleurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore commencé à les recevoir en raison de la lenteur du processus. La Californie n'aurait traité qu'une demande de chômage sur huit en mars 2020, selon le Guardian. Environ 10 000 personnes sont employées à l'usine Tesla de Fremont.



Un deuxième employé de Tesla a déclaré : « Ils ont dit que je serai retiré de la liste des chômeurs et que je ne pourrai pas toucher d'indemnités. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas du tout encaissé ». « En fait, j'ai commencé l'isolement une semaine avant la fermeture de Tesla et je n'ai rien reçu, sauf les deux semaines que Tesla nous a payées. Mais je suis sans travail depuis le 13 mars », a ajouté l’employé.



Sources : Email de Tesla, T



Et vous ?



Que pensez-vous de la décision de suspension des allocations de chômage si les travailleurs ne se présentent pas à leur poste ?

Que peut-il arriver à une société qui force ses employés à violer un ordre de santé publique ?

Quel commentaire faites-vous de l’intervention du président Trump ?



Lire aussi



Elon Musk est prêt à se faire arrêter après avoir annoncé la réouverture de l'usine Tesla de Fremont, malgré l'interdiction du comté d'Alameda

Elon Musk menace de déplacer le quartier général de Tesla de la Californie après la pandémie, et porte plainte au comté d'Almeda pour avoir maintenu ses usines fermées

Les mesures de confinement obligatoire prises aux USA pour contrer la propagation du covid-19 sont « fascistes », selon Elon Musk qui a dû fermer les principales usines de Tesla

L'épidémie de coronavirus va arrêter "presque toute" la production de l'iPhone si la Chine prolonge la fermeture de l'usine de Foxconn, selon un rapport Tesla a indiqué aux employés qu'ils pourraient voir leurs allocations de chômage suspendues s'ils ne reprennent pas le travail, selon un rapport du Guardian qui cite des courriels examinés par le journal. Les travailleurs qui ne se sentiraient pas à l'aise de revenir au milieu de la pandémie se sont vu dire qu'ils seraient en congé sans solde, et que le fait de choisir de ne pas se présenter pourrait éliminer ou diminuer les allocations de chômage selon l'endroit où se trouve le travailleur. Tesla a informé ses travailleurs alors que le président Donald Trump se joint à la lutte pour la réouverture de l'usine de Tesla dans un contexte de restrictions liées au coronavirus.Elon Musk, PDG de Tesla, continue la lutte pour la réouverture complète de l’usine de Tesla à Fremont, en Californie, malgré un ordre local de rester à la maison. Samedi, Tesla a déposé une plainte contre le comté. Le lundi, Musk a annoncé la reprise du travail au mépris des règles. Maintenant, le constructeur automobile de voitures électriques a informé ses travailleurs que leurs allocations de chômage pourraient être suspendues s'ils refusent de retourner au travail pendant la pandémie de coronavirus, selon des courriels vus par le Guardian.« Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour venir travailler, vous pouvez rester chez vous et serez en congé sans solde. En choisissant de ne pas vous présenter au travail, vous risquez d'éliminer ou de réduire votre droit au chômage, selon l'agence pour l'emploi de votre État », c’est ce que dit un courriel envoyé aux employés pour les informer de la réouverture de l'usine.Un travailleur de Tesla à l'usine de Fremont, qui a choisi de rester anonyme, a déclaré au Guardian que le courriel avait été perçu comme une intimidation, affirmant qu'eux et d'autres personnes attendaient la levée de l'ordre régional d’autoconfinement pour pouvoir retourner au travail. « Ils essaient des tactiques d'intimidation et de menace, en disant que si vous ne vous présentez pas, il n'y aura plus de chômage. Je ne serai pas là, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes, parce que c'est toujours un refuge sur place. Jusqu'à ce que l'officier de santé du comté d'Alameda, Dr Erica Pan, dise le contraire, je ne serai pas là », a dit le travailleur.Tout au long de la pandémie de coronavirus, Tesla a tenté de résister aux ordres de "rester à la chez soi" liés à la pandémie du coronavirus, arguant auprès des responsables publics d'être classé comme une entreprise "essentielle" qui lui permettrait de poursuivre sa production, même après avoir annoncé publiquement que l'usine serait fermée, a rapporté le Guardian. L'ordonnance de restriction locale a été promulguée depuis le 16 mars dans l’ensemble du compté, et l'usine Tesla de Fremont a été fermée le 23 mars.Alors que seules les entreprises dites essentielles sont autorisées à fonctionner en Californie et que Tesla devrait se contenter pour l’instant de certaines opérations minimales, Musk souhaite vivement procéder à la réouverture de l'usine de Fremont. Tesla a intenté un procès au comté d'Alameda samedi dernier, après avoir menacé de délocaliser son usine au Nevada ou au Texas et après que Musk ait critiqué les mesures de confinement dans toute l'Amérique.Les échanges entre Tesla et les responsables du comté d'Alameda ont commencé jeudi, lorsqu'une note envoyée aux employés de Tesla indiquait que son usine de Fremont rouvrirait « à 30 % de nos effectifs normaux par quart de travail ». Les responsables d'Alameda ont répondu vendredi en rappelant fermement que le décret de confinement resterait en vigueur pour Tesla et toutes les autres activités « non essentielles » du comté jusqu'au 31 mai, à l'exception des activités « de base ».Dans un billet de blog publié samedi, Tesla est passé de la menace à l’action. Tout d’abord, l’entreprise a déclaré que la position du comté ne lui laissait pas d'autre choix que de prendre des mesures juridiques pour garantir que Tesla et ses employés puissent retourner au travail. L'entreprise a assuré avoir élaboré un plan de retour au travail approfondi qui comprend une formation vidéo en ligne pour le personnel, les zones de séparation des zones de travail, le contrôle de la température, les exigences de porter un équipement de protection et des protocoles de nettoyage et de désinfection rigoureux.La société a affirmé avoir informé les autorités sanitaires du comté d'Alameda, où se trouve l'usine de Fremont, de ses plans de reprise du travail, mais a précisé que le fonctionnaire par intérim n'avait pas répondu à ses appels ou ses courriels. Maintenant Elon Musk n’est plus seul dans sa lutte pour la réouverture immédiate de l’usine de Tesla dans le comté.D’après Elon Musk, la décision prise par le comté d’Alameda de garder Tesla fermé est injuste. Mardi, le président Donald a pris parti pour Musk dans sa querelle avec les responsables locaux et étatiques pour la réouverture de l'usine automobile de Tesla en Californie. « La Californie devrait laisser Tesla & @elonmusk ouvrir l'usine, MAINTENANT », a tweeté M. Trump. « Cela peut être fait rapidement et en toute sécurité ! », a-t-il ajouté.Musk et Trump entretiennent une relation mitigée depuis que le président est entré en fonction en 2017. En juin 2017, lorsque Trump a annoncé qu'il retirerait les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Musk a quitté les deux conseils consultatifs de la Maison-Blanche dont il faisait partie, disant qu'il n'avait « pas le choix », a rapporté Business Insider.« Je quitte les conseils présidentiels », a tweeté Musk en juin 2017. « Le changement climatique est réel. Quitter Paris n'est pas bon pour l'Amérique ou le monde », a-t-il ajouté.Mais en janvier, le président Trump a déclaré lors d'une interview accordée à CNBC : « C'est l'un de nos grands génies », à propos de Musk, le comparant même à Thomas Edison. « Et nous devons protéger notre génie », a ajouté Trump.Comme annoncé par Musk, Tesla a commencé ses activités à l'usine de Fremont lundi dernier, malgré l’ordre des autorités locales qu'il ne pouvait pas reprendre le travail. Dans un tweet, Musk a célébré le retour au travail et s’est dit prêt à se faire arrêter. « Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit seulement moi », a-t-il dit.En réponse, les responsables du comté ont déclaré que Tesla n'était autorisé à reprendre que « les opérations de base minimales », ajoutant qu'ils espéraient que la société « se conformerait sans autres mesures d'application ».Alors que seules les entreprises "essentielles" sont autorisées à fonctionner en Californie, le gouvernement Gavin Newsom a laissé certaines entreprises de détail et de fabrication ouvrir vendredi dernier et a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que Tesla reprenne ses activités la semaine prochaine.« Je crois comprendre qu'ils ont eu des conversations très constructives», a déclaré Gavin Newsom lors d'une conférence de presse vidéo. « Ma conviction, mon espoir et mes attentes sont qu'elles pourront reprendre dès la semaine prochaine ».Cependant, M. Newsom a également déclaré que les gouvernements locaux étaient autorisés à imposer des règles plus strictes - ce qu'Alameda et plusieurs autres comtés de la région de la Baie ont fait. « La Californie a approuvé, mais un fonctionnaire non élu du comté a illégalement outrepassé [ses pouvoirs]. De plus, toutes les autres sociétés automobiles aux États-Unis sont autorisées à reprendre. Seul Tesla a été distingué », a affirmé Musk.Malgré l’avis de Tesla de suspendre les allocations de chômage, les travailleurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore commencé à les recevoir en raison de la lenteur du processus. La Californie n'aurait traité qu'une demande de chômage sur huit en mars 2020, selon le Guardian. Environ 10 000 personnes sont employées à l'usine Tesla de Fremont.Un deuxième employé de Tesla a déclaré : « Ils ont dit que je serai retiré de la liste des chômeurs et que je ne pourrai pas toucher d'indemnités. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas du tout encaissé ». « En fait, j'ai commencé l'isolement une semaine avant la fermeture de Tesla et je n'ai rien reçu, sauf les deux semaines que Tesla nous a payées. Mais je suis sans travail depuis le 13 mars », a ajouté l’employé.Sources : Email de Tesla, T weet de Trump Que pensez-vous de la décision de suspension des allocations de chômage si les travailleurs ne se présentent pas à leur poste ?Que peut-il arriver à une société qui force ses employés à violer un ordre de santé publique ?Quel commentaire faites-vous de l’intervention du président Trump ?