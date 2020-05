Une reprise respectant les mesures de sécurité, selon Tesla

Le comté d’Alameda va revoir le plan de Tesla

Après avoir menacé de quitter la Californie, Elon Musk a déclaré lundi que la production reprenait dans l'usine Tesla de Fremont, contre les règles imposées par le comté d'Alameda interdisant sa réouverture jusqu'au 31 mai. « Si quelqu'un est arrêté, je demande que soit seulement moi », a ajouté le dirigeant. En réaction, le département de santé publique du comté d'Alameda a dit qu'il allait « revoir le plan de Tesla » dans le but de parvenir à un accord et d'établir un calendrier de réouverture.D'après Elon Musk, la décision prise par le comté d'Alameda est injuste. « La Californie a approuvé, mais un fonctionnaire non élu du comté a illégalement outrepassé [ses pouvoirs]. De plus, toutes les autres sociétés automobiles aux États-Unis sont autorisées à reprendre. Seul Tesla a été distingué », a-t-il affirmé.Dans un billet de blog, l'entreprise déclare : « Nous comprenons les impacts que COVID-19 a causés et avons la responsabilité de veiller aux moyens de subsistance et à la sécurité de notre personnel, dont beaucoup comptent sur nous et sont au chômage depuis des semaines en raison des impacts de la suspension des commandes ».« Compte tenu des récentes orientations du gouverneur, étayées par des données scientifiques et des données crédibles sur la santé, la classification par l'État et le gouvernement fédéral de la fabrication de véhicules en tant qu'infrastructure critique nationale et notre solide plan de sécurité, Tesla a entamé le processus de reprise des opérations », ajoute Tesla.D'ailleurs, l'entreprise tient à préciser que les salariés de l'usine sont ravis de retourner au travail. Et le plan établi par Tesla est le même que celui mis en place dans la Gigafactory de Shanghai.« Nous continuerons de remettre les gens au travail de manière sûre et responsable. Cependant, la position du comté ne nous a laissé d'autre choix que d'intenter une action en justice pour garantir que Tesla et ses employés puissent retourner au travail. Nous avons déposé une plainte le 9 mai demandant au tribunal d'invalider les ordonnances du comté, dans la mesure où le comté prétend empêcher Tesla de reprendre ses activités », note Tesla.Le Département de santé publique du comté d'Alameda a réagi quelques heures après l'annonce de la réouverture de l'usine de Fremont. Les restrictions sont applicables pour Tesla « jusqu'à ce que nous ayons un plan approuvé qui puisse être mis en œuvre conformément à l'ordre de santé publique local », explique le Département dans un communiqué.« Nous traitons cette question en utilisant la même approche progressive que nous utilisons pour les autres entreprises qui ont violé l'ordre dans le passé, et nous espérons que Tesla s'y conformera également sans autres mesures d'application », ajoute-t-il.« Nous communiquons activement nos réactions et nous comprenons que Tesla soumettra un plan spécifique au site plus tard dans la journée, comme l'exigent les directives et la liste de contrôle de l'État de Californie pour la fabrication publiées le 7 mai. Nous sommes impatients de revoir le plan de Tesla et de parvenir à un accord sur le protocole et le calendrier de réouverture en toute sécurité », conclut le Département de santé publique du comté d'Alameda.