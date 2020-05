Elon Musk menace de déplacer le quartier général de Tesla de la Californie après la pandémie Et porte plainte au comté d'Almeda pour avoir maintenu ses usines fermées 20PARTAGES 12 0 La relation litigieuse d'Elon Musk avec les responsables du comté d'Alameda a atteint un point critique samedi, lorsque le PDG de Tesla a annoncé son intention de déplacer le siège social et les « futurs programmes » de Fremont, en Californie, vers des installations au Texas et au Nevada « immédiatement ». Une déclaration qui est venue en réponse à la fermeture forcée continue de l'usine de fabrication de Tesla à Fremont conformément aux réglementations COVID-19 de confinement.



« Franchement, c'est le bouquet », a tweeté Musk.



Musk a également annoncé son intention de déposer une plainte contre les responsables du comté d'Alameda « immédiatement », ajoutant : « L'officier de santé intérimaire non élu et ignorant d'Alameda agit contrairement au gouverneur, au président, à nos libertés constitutionnelles et à notre simple bon sens! » Musk a également encouragé les actionnaires de Tesla à déposer un recours collectif contre le comté.



Les échanges entre Tesla et les responsables du comté d'Alameda ont commencé jeudi, lorsqu'une note envoyée aux employés de Tesla indiquait que son usine de Fremont rouvrirait « à 30% de nos effectifs normaux par quart de travail ». Les responsables d'Alameda ont répondu vendredi en rappelant fermement que le décret de confinement resterait en vigueur pour Tesla et toutes les autres activités « non essentielles » du comté jusqu'au 31 mai, à l'exception des activités « de base ».



Alors que le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé jeudi une levée des restrictions à l'échelle de l'État pour les fabricants et d'autres entreprises, le décret du comté reste en vigueur, ce qui a conduit Alameda à faire la déclaration suivante aux organes de la presse:



« Nous avons informé Tesla de toutes les conditions qui doivent exister pour introduire progressivement la réouverture en toute sécurité de divers secteurs de l'économie et de la communauté. Tesla a été informée qu'elle ne répond pas à ces critères et ne doit pas rouvrir. Nous saluons le travail proactif de Tesla sur un plan de réouverture afin qu’une fois qu’ils répondent aux critères de réouverture, ils puissent le faire de manière à protéger leurs employés et la communauté dans son ensemble ».



Musk n'a pas précisé si ses activités à Fremont continueraient une fois que l'ordre de fermeture d'Alameda serait levé, affirmant sur Twitter, « cela dépendra de la façon dont Tesla sera traitée à l'avenir. Tesla est le dernier constructeur automobile restant en Californie ».





Tesla poursuit le comté de Californie en justice



Dans un billet de blog publié samedi, Tesla est passé de la menace à l’action. Tout d’abord, l’entreprise a déclaré que la position du comté ne lui laissait pas d'autre choix que de prendre des mesures juridiques pour garantir que Tesla et ses employés puissent retourner au travail.



L'entreprise a assuré avoir élaboré un plan de retour au travail approfondi qui comprend une formation vidéo en ligne pour le personnel, les zones de séparation des zones de travail, le contrôle de la température, les exigences de porter un équipement de protection et des protocoles de nettoyage et de désinfection rigoureux.



La société a affirmé avoir informé les autorités sanitaires du comté d'Alameda, où se trouve l'usine de Fremont, de ses plans de reprise du travail, mais a précisé que le fonctionnaire par intérim n'avait pas répondu à ses appels ou ses courriels.



Le département de la santé publique du comté d'Alameda a déclaré samedi avoir « communiqué directement et travaillé en étroite collaboration avec l'équipe Tesla ». « Il s'agit d'un effort collaboratif et de bonne foi pour développer et mettre en œuvre un plan de sécurité qui permet la réouverture tout en protégeant la santé et le bien-être des milliers d'employés qui se rendent au travail à l’usine de Tesla et en reviennent ».



Le porte-parole a ajouté que l'équipe de Tesla avait répondu aux directives et recommandations « et nous sommes impatients de parvenir très prochainement à un accord sur un plan de sécurité approprié ». La déclaration, publiée plusieurs heures après les tweets de Musk, ne faisait pas référence aux commentaires du PDG de Tesla et ne le mentionnait pas par son nom.



« Nous apprécions que nos résidents et nos entreprises aient fait d'énormes sacrifices et qu'ensemble nous avons pu sauver des vies et protéger la santé communautaire dans notre région », poursuit le communiqué. « Il est de notre responsabilité collective de franchir les phases de réouverture et de déconfinement de la manière la plus sûre possible, guidée par les données et la science ».





Néanmoins, Tesla a déposé une plainte contre le comté de la cour fédérale de San Francisco samedi, qualifiant les restrictions persistantes « d’abus d’autorité » par le comté depuis que le gouverneur de la Californie avait déclaré jeudi que les fabricants de l'État seraient autorisés à rouvrir. La société a déclaré qu'Alameda allait à l'encontre des constitutions fédérale et californienne, tout en défiant l'ordre du gouverneur, peut-on lire dans la plainte.



Les avocats de Tesla ont intenté une action auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie pour obtenir une injonction contre l'ordonnance de confinement du comté, car elle « contredit le décret du gouverneur dans la mesure où elle restreint la conduite des affaires dans les secteurs fédéraux des infrastructures essentielles ».



Tesla obtient un prêt de 565 millions de dollars pour développer une usine de Shanghai



En parallèle, le constructeur a conclu un accord de prêt de fonds pouvant aller jusqu'à 4 milliards de yuans (565,51 millions de dollars) avec un prêteur chinois pour son usine automobile de Shanghai, selon un dossier réglementaire publié vendredi.



Le prêt, qui sera accordé par la Banque industrielle et commerciale de Chine, ne sera utilisé que pour les dépenses liées à la production de l'usine de Shanghai, selon le dossier.



L'usine est le premier site de fabrication de voitures de Tesla en dehors des États-Unis et est la pièce maîtresse de ses ambitions pour augmenter les ventes sur le plus grand marché automobile du monde et éviter des tarifs d'importation plus élevés imposés sur les voitures de fabrication américaine.



Sources : Reuters



Et vous ?



Que pensez-vous de cette situation ?



