Les mesures de confinement obligatoire prises aux USA pour contrer la propagation du covid-19 sont « fascistes », selon Elon Musk

Les mesures de confinement prises aux USA pour contrer la propagation du covid-19 semblent ne pas plaire à tous, notamment Elon Musk qui a dû fermer l'usine principale de Tesla située à Fremont, en Californie, après avoir tenté en vain de lutter contre ces mesures. Mercredi dernier, Elon Musk a déclaré que : « nous sommes un peu inquiets de ne pas pouvoir reprendre la production dans la région de la baie, et cela devrait être identifié comme un risque grave ». En effet, six comtés de la région de la baie ont prolongé conjointement les mesures de confinement, affectant San Francisco, Fremont et d'autres villes jusqu'au 31 mai avec seulement un léger assouplissement des restrictions.



« Le prolongement des mesures de confinement, ou comme nous l'appelons, emprisonner de force des gens dans leurs maisons, contre tous leurs droits constitutionnels, est, à mon avis, une atteinte aux libertés des gens de manière horrible et mauvaise. Si quelqu'un veut rester à la maison, c'est super. Ils devraient être autorisés à rester à la maison et ne devraient pas être obligés d'y rester. Mais dire qu'ils ne peuvent pas quitter leur maison et qu'ils seront arrêtés s'ils le font ... c'est fasciste. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas de la liberté. Rendez aux gens leur putain de liberté », a déclaré Musk.





Zuckerberg, quant à lui, est même plutôt contre l'assouplissement des mesures de confinement. Il a déclaré que les retombées économiques de la pandémie dureraient plus longtemps que ce que les gens attendent actuellement. « Je crains que la réouverture de certains endroits trop rapidement, avant que les taux d'infection ne soient ramenés à des niveaux très minimaux, ne favorise les épidémies futures et ne garantisse les résultats sanitaires et économiques à plus long terme », a-t-il déclaré.



Il faut dire que le constructeur électrique Tesla et le réseau de médias sociaux Facebook ont ​​eu des expériences différentes en ce qui concerne les mesures de confinement. Tesla avait initialement résisté aux efforts des autorités californiennes pour fermer son usine dans la région de la baie, jusqu'à ce que l'entreprise accepte le 19 mars de suspendre la production. Malgré tout, Tesla a annoncé mercredi dernier son troisième bénéfice trimestriel consécutif. Facebook, le plus grand réseau social du monde, a déclaré mercredi que l'utilisation de son réseau avait augmenté au cours du premier trimestre à cause des mesures sanitaires prises, bien que les revenus publicitaires de l'entreprise aient baissé en mars.



Musk a déclaré que Tesla irait bien après la crise du COVID-19, mais que les petites entreprises ne le seraient pas. « Tout ce que les gens ont travaillé à construire toute leur vie est détruit en temps réel. Je pense que les gens vont être très en colère à ce sujet et très en colère », a-t-il déclaré à propos des ordonnances de l'État de fermer des entreprises non essentielles. Musk a critiqué ouvertement certaines des mesures de sécurité mises en place aux États-Unis en raison de la pandémie du covid-19, contestant principalement les directives de l'État sur les mesures de confinement qui ont fermé de vastes pans de l'économie, y compris ces usines.



