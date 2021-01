Tesla continue d’améliorer le système d'info-divertissement des Tesla pour rendre plus agréable le voyage dans ces véhicules électriques. Elon Musk, PDG de la société, a dévoilé la nouvelle Tesla Model S, et il se vante que le système de jeu intégré au véhicule permettra aux passagers de jouer au jeu vidéo Cyberpunk 2077 sur l'écran intérieur de la voiture. La nouvelle Tesla Model S récemment dévoilée, la première transformation du véhicule depuis son lancement en 2012, comprend également un certain nombre d'éléments fantaisistes tels qu'un intérieur redessiné et un impressionnant groupe motopropulseur.Cette annonce faite sur Twitter, a été précédée d'une image présentant un certain nombre de jeux vidéo supplémentaires, dont Cuphead, (qui avait été révélé précédemment), The Witcher 3 : Wild Hunt, Stardew Valley, et bien d'autres. Les jeux peuvent être appréciés par les joueurs assis sur le siège passager, ainsi qu'à l'arrière de la voiture où il y a également un écran. Pour ceux qui recherchent un peu de divertissement pour un long voyage en voiture, c'est peut-être la meilleure façon de profiter de Cyberpunk 2077.Après avoir révélé la toute nouvelle "Plaid" Tesla Model S via Twitter, Elon Musk a précisé que l'écran intérieur du véhicule était capable de faire tourner le Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red. La Tesla Model S dispose d'un écran de 17 pouces avec une résolution de 2200x1300 entre les sièges conducteur et passager, ainsi qu'un écran supplémentaire pour les passagers à l’arrière de la voiture. Selon des informations complémentaires fournies par Tesla sur son site Web, la "Tesla Arcade" permettra de jouer en voiture à des jeux rivalisant avec les consoles de la génération actuelle, grâce à une puissance de traitement pouvant atteindre 10 téraflops et à une compatibilité avec les contrôleurs sans fil.La possibilité d'exécuter Cyberpunk 2077, un jeu extrêmement exigeant qui est sorti il y a seulement un mois, démontre la puissance de la Tesla Arcade. Bien sûr, il reste à voir sur quelle version de Cyberpunk 2077 la version Tesla Arcade est basée, et si elle présentera ou non les mêmes problèmes qui ont affecté le jeu depuis sa sortie. Alors que la version disponible sur PC a été accueillie avec enthousiasme, les versions pour console ont reçu beaucoup de critiques négatives au cours du mois dernier. Le jeu a donc été retiré du PlayStation Store, et le développeur CD Projekt Red a travaillé pour que le jeu soit à nouveau disponible.En plus d'utiliser Cyberpunk 2077 pour démontrer le potentiel de jeu de la nouvelle Model S, Elon Musk a eu une autre rencontre avec le titre à la fin de l'année dernière. Après la sortie tumultueuse de Cyberpunk 2077, qui a été fortement critiquée par les joueurs, Musk a indiqué qu'il jouait le titre et qu'il avait lui-même connu plusieurs pépins. Il a commencé à poster des mèmes sur son compte Twitter, à répondre aux autres joueurs qui rencontraient des difficultés et à répondre aux messages de l'équipe de développement du jeu.Bien que cela semble être une fonctionnalité intéressante pour la Tesla Model S, certains ne pouvaient pas laisser passer l'occasion de faire des blagues sur l'état actuel de Cyberpunk 2077. Geoff Keighley, de The Game Awards, a notamment déclaré sur Twitter que « le jeu s'écrase plus que la voiture ». Bien entendu, si le jeu rencontre les mêmes problèmes sur Tesla Arcade, les passagers peuvent toujours passer à The Witcher 3.On ne sait pas exactement dans quelle mesure il sera sûr de jouer à des jeux vidéo en conduisant un véhicule, mais les passagers pourront certainement bénéficier de l'attention qu'Elon Musk porte aux jeux. Si la Tesla Arcade peut effectivement faire tourner Cyberpunk 2077, il est probable que la voiture pourra faire tourner à peu près n'importe quel titre. Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Google Stadia, ainsi que pour Tesla Arcade à partir du mois prochain.La première refonte majeure de la Model S depuis le lancement de la berline électrique en 2012, comprend quelques légères modifications à l'extérieur de la voiture, notamment un grand toit vitré, mais le plus grand changement visuel se situe à l'intérieur. Tesla a abandonné l'écran tactile portrait au profit d'un écran similaire à celui des Model 3 et Y, mais avec une lunette beaucoup plus petite. Il y a aussi un volant papillon sans pédale en forme de U, comme celui du futur Roadster de deuxième génération, et un écran derrière la console centrale pour les passagers arrière. Contrairement aux Model 3 et Y, la nouvelle Model S est toujours équipée d'un écran derrière le volant.Cette nouvelle version, dont la livraison commence en mars, présente également l'option d'un groupe motopropulseur plus puissant qui permet à la voiture de rouler au moins 520 miles (environ 837 km) et de passer de 0 à 60 miles par heure (0 à 97 km/h) en moins de deux secondes. Tesla affirme que tout compte fait, la nouvelle Model S avec son groupe motopropulseur modernisé est « la voiture de série qui accélère le plus vite jamais fabriquée ».La nouvelle Model S est proposée à partir de 79 990 dollars pour une version "Long Range" à deux moteurs qui offre une portée de 412 miles (663 km). Ou alors, les gens peuvent dépenser 119 000 dollars pour un seul moteur avec le nouveau groupe motopropulseur "Plaid", plus puissant, qui permet de parcourir 390 miles et de passer de 0 à 60 miles par heure (mph) en moins de deux secondes. La version "Plaid+" avec 520 miles commence à 139 000 dollars.Les versions Plaid et Plaid Plus ont une vitesse maximale de 200 miles par heure (avec les "bons pneus", selon le PDG de Tesla, Elon Musk), tandis que la version Long Range atteint une vitesse maximale de 155 miles par heure.LA Model X de Tesla fait également l'objet de quelques retouches extérieures et d'une mise à jour intérieure, et il y aura une version avec ce nouveau groupe motopropulseur, bien que la mise à jour du SUV ne soit pas aussi importante. La nouvelle Model X conserve le même design extérieur, mais elle est dotée d'un nouvel écran de tableau de bord en mode paysage, d'un volant papillon et d'un écran pour les passagers arrière.Elle est proposée à partir de 89 990 dollars pour un modèle à deux moteurs longue portée qui a une autonomie de 360 miles, une vitesse maximale de 155 mph et un temps de passage de 0 à 60 mph en 3,8 secondes. Tesla vend une version avec le groupe motopropulseur Plaid pour 119 000 dollars, qui a une autonomie de 340 miles, une vitesse maximale de 163 mph et peut atteindre 60 mph en seulement 2,5 secondes.Comme la nouvelle Model S, la mise à jour de la Model X vient avec un système d'info-divertissement alimenté par une puce d'une puissance de traitement de 10 téraflops, permettant aux passagers de jouer à des jeux. En plus de ces prix, Elon Musk a déclaré à ses fans en décembre dernier que l'abonnement au forfait mensuel du mode "Full Self-Driving" de ses véhicules électriques devrait arriver en 2021. La version bêta du logiciel est actuellement utilisée par certains propriétaires des voitures Tesla.Selon un commentateur, « Si jouer à Cyberpunk 2077 sur une Tesla est similaire à d'autres plateformes, nous verrons beaucoup d'accidents de voiture ». Mais ce ne sera peut-être pas le cas, si les Tesla deviennent entièrement autonomes cette année.Sources : Tweet Que pensez-vous d’une version Tesla de Cyberpunk 2077 qui sera disponible bientôt ?Les prix des variantes des nouvelles Model S et X commencent à 79 990 dollars et vont au-delà de 139 000 dollars. Quels commentaires en faites-vous ?Que pensez-vous des systèmes de jeu dans un véhicule ?