YouTube a déclaré dans un billet de blog qu'il s'appuyait sur « le consensus des experts des organisations de santé », notamment les Centres américains de contrôle des maladies et l'Organisation mondiale de la santé, mais a noté que, dans certains cas, « la désinformation est moins nette » à mesure que de nouveaux faits émergent. « Nos politiques sont centrées sur la suppression de toutes les vidéos qui peuvent directement conduire à un préjudice flagrant dans le monde réel », a écrit Neal Mohan. « Depuis février 2020, nous avons retiré plus d'un million de vidéos liées à des informations dangereuses sur le coronavirus, comme de faux remèdes ou des affirmations de canular. Au milieu d'une pandémie mondiale, tout le monde devrait être armé d'absolument les meilleures informations disponibles pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, a-t-il ajouté.La mise en contexte de ce chiffre est difficile en raison de l'échelle gargantuesque du service de Google, la plus grande source de vidéos sur internet, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Ce chiffre semble doubler le nombre total de vidéos supprimées depuis le début de la pandémie. En janvier, YouTube a déclaré avoir supprimé plus de 500 000 vidéos pour cause de désinformation sur la COVID-19. Mais YouTube ne divulgue pas le nombre de vidéos téléchargées dans son immense bibliothèque et n'a pas encore mis à jour ses statistiques de suppression de vidéos pour les cinq derniers mois, ce qui ne permet pas de savoir comment les suppressions liées au coronavirus se comparent aux autres types de suppressions.YouTube a déclaré qu'il travaillait à accélérer le processus de suppression des vidéos contenant des informations erronées tout en diffusant simultanément celles provenant de sources faisant autorité. Il a également profité de l'occasion pour signaler qu'une approche trop agressive à l'égard des suppressions aurait un « effet paralysant sur la liberté d'expression », en pointant spécifiquement du doigt les gouvernements qui ordonnent le retrait de contenus. « Nous constatons une nouvelle dynamique inquiétante autour des gouvernements qui ordonnent le retrait de contenus à des fins politiques », écrit Mohan. « Les suppressions rapides seront toujours importantes mais nous savons qu'elles sont loin d'être suffisantes.... La chose la plus importante que nous puissions faire est d'augmenter le bon et de diminuer le mauvais. Aujourd'hui, lorsque les gens recherchent des nouvelles ou des informations, ils obtiennent des résultats optimisés pour la qualité, et non pour le caractère sensationnel du contenu », a-t-il précisé.Mahon dans le billet de blog décrit comment l'entreprise aborde la désinformation sur sa plateforme. « La désinformation est passée de la marginalité au courant dominant. Elle n'est plus confinée aux mondes étanches des négationnistes ou des vérificateurs du 11 septembre, elle s'étend désormais à toutes les facettes de la société, déchirant parfois les communautés à une vitesse fulgurante », a-t-il écrit.Dans le même temps, le dirigeant de Youtube a fait valoir que le "mauvais contenu" ne représente qu'un faible pourcentage du contenu de YouTube dans son ensemble. « Le mauvais contenu ne représente qu'un pourcentage minime des milliards de vidéos sur YouTube (environ 0,16 à 0,18 % du nombre total de visionnages s'avèrent être du contenu qui viole nos politiques) », a écrit Mahon. Il ajoute que YouTube supprime près de 10 millions de vidéos chaque trimestre, « dont la majorité n'atteint même pas 10 vues ».Facebook a récemment avancé un argument similaire concernant le contenu de sa plateforme. Le réseau social a publié la semaine dernière un rapport selon lequel les messages les plus populaires sont les mèmes et autres contenus non politiques . Et, face aux critiques concernant sa gestion de la COVID-19 et de la désinformation sur les vaccins, la société a affirmé que la désinformation sur les vaccins n'était pas représentative du type de contenu vu par la plupart des utilisateurs.Facebook et YouTube ont fait l'objet d'une attention particulière pour leur politique en matière de désinformation sanitaire pendant la pandémie. Les deux plateformes comptent bien plus d'un milliard d'utilisateurs, ce qui signifie que même une petite partie du contenu peut avoir un impact considérable. Et les deux plateformes ont jusqu'à présent refusé de divulguer des détails sur la façon dont les fausses informations sur les vaccins et la santé se propagent ou sur le nombre d'utilisateurs qui y sont confrontés. Mahon a également déclaré que la suppression des fausses informations n'était qu'un aspect de l'approche de l'entreprise. YouTube s'efforce également de « renforcer les informations provenant de sources fiables et de réduire la diffusion de vidéos contenant des informations erronées et préjudiciables ».Source : YouTube Quel est votre avis sur le sujet ?