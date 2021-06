Déjà un an et demi que le monde entier se bat contre le coronavirus, une situation sanitaire qui a causé près de 4 millions de pertes en vie humaine. Dans un tel contexte, les vaccins ont redonné beaucoup d'espoir de maitriser la pandémie, voire la faire disparaitre. Beaucoup pensaient en effet que la plupart des gens se feraient vacciner, mais le constat est plutôt décevant par rapport aux attentes. Cela s'explique en partie par une pénurie dans de nombreux pays, mais aussi par la désinformation et à la paranoïa vis-à-vis de ces vaccins. Même dans les plus hautes sphères d'intellectuels, on peut retrouver des individus qui soutiennent que les vaccins ont pour but de mettre en œuvre des programmes lugubres.À titre d'exemple, dans une liste de discussion du noyau Linux, un membre a tenu fièrement des propos « anti-vax » en faisant référence aux vaccins ARNm Covid-19. « Je connais beaucoup de gens qui ne participeront jamais à cette expérience génétique humaine qui crée fondamentalement une nouvelle race humanoïde », dit-il. Et d'ajouter : « Je suis l'un d'entre eux, comme toute ma famille ».Linus Torvalds qui est réputé pour son franc-parler parfois très agressif n'a pas pu garder le silence sur cette déclaration : « Veuillez garder pour vous vos commentaires anti-vax insensés et techniquement incorrects », a-t-il répliqué. Il poursuit en disant : « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas ce qu'est l'ARNm, et vous répandez des mensonges idiots. Peut-être que vous le faites sans le vouloir, à cause d'une mauvaise éducation. Peut-être que vous le faites parce que vous avez parlé à des "experts" ou regardé des vidéos YouTube de charlatans qui ne savent pas de quoi ils parlent... Mais bon sang, peu importe d'où vous avez obtenu vos informations erronées, ces idioties ne passeront dans aucune liste de discussion du noyau Linux sans que je les conteste... Les vaccins ont littéralement sauvé la vie de dizaines de millions de personnes. »Le créateur de Linux se fait défenseur des vaccins ARNm, en expliquant qu'ils ne changent rien à long terme, sauf que naturellement « votre corps sait maintenant reconnaître et combattre une nouvelle protéine étrangère ». Il explique également que parmi les vaccins, ceux à ARNm sont les plus modernes.« Honnêtement, quiconque vous a dit le contraire, et qui vous a dit que cela change votre matériel génétique est tout simplement sans éducation », conclut Linus. « Vous devez arrêter de croire aux mensonges anti-vax, et vous devez commencer à protéger votre famille et les gens autour de vous... Faites-vous vacciner. Arrêtez de croire aux mensonges anti-vax. Et si vous insistez pour croire aux folles théories du complot, au moins FERMEZ-LA sur les listes de discussion du noyau Linux », a-t-il lancé.La nouvelle diatribe de Linus Torvalds intervient alors que la Linux Foundation Public Health a lancé le Global COVID Certificate Network (GCCN), qui est annoncé comme « une initiative pour permettre une vérification interopérable et fiable des certificats COVID entre les juridictions pour une réouverture sûre des frontières ». Organisations, gouvernements, développeurs et bien d'autres vont travailler avec la fondation pour créer un réseau et un protocole de registre de confiance mondial qui facilitera la vérification de la validité des différents certificats de vaccination délivrés par différents pays. Il s'agit d'un passeport international Covid-19.Comme l'explique Brian Behlendorf, directeur général de la Linux Foundation pour la blockchain, la santé et l'identité, le GCCN est vital, car « la première vague d'applications pour prouver son statut COVID n'a pas permis de montrer cette preuve au-delà d'un seul État ou d'une seule nation ». Le GCCN permettra de résoudre ce problème « tout en respectant la barre haute en matière de confidentialité et d'intégrité ».Qu'en pensez-vous ?