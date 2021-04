Depuis la sortie de l'application de suivi des contacts TousAntiCovid l'été dernier, elle a été mise à jour à plusieurs reprises pour suivre l'évolution de la pandémie, mais aussi pour préparer la vie post-Covid. Il y a eu, par exemple, l'ajout de la fonctionnalité permettant d'utiliser des codes QR comme dispositif de traçage des contacts, qui ont été placés à l’entrée des lieux clos, comme les restaurants et les transports en commun. TousAntiCovid permet déjà de visualiser les chiffres sur l'évolution de la pandémie dans l'Hexagone et permet aussi aux utilisateurs de générer des attestations numériques pour leurs déplacements.Cette fois, le gouvernement français veut en faire un "carnet de santé numérique" devant faciliter les déplacements de la population à mesure que les vaccins sont déployés et que la pandémie régresse. À ce titre, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a annoncé lundi que l'application a fait l'objet d'une importante mise à jour. Dans un premier temps, cette mise à jour donne à l'utilisateur la possibilité d'intégrer les résultats de ses tests PCR et antigéniques. Selon le gouvernement, cette fonctionnalité permettra aux gens de voyager facilement vers des régions comme la Corse, qui demandent un test PCR négatif de moins de 72 heures.Alors, comment ça marche ? En effet, les résultats des tests (PCR comme antigénique), effectués dans un laboratoire ou en pharmacie, sont envoyés au fichier central SI-DEP de l'Assurance-maladie pour suivre l'évolution de l'épidémie. Désormais, ces résultats pourront être authentifiés avec une signature numérique sous la forme d'un code QR. Une fois un test Covid effectué, le patient recevra un SMS contenant un lien vers le résultat du test, hébergé sur la plateforme SI-DEP. Le document, c'est-à-dire le résultat, pourra ensuite être téléchargé et imprimé, ou exporté vers TousAntiCovid-Carnet.Dans le cas des Français qui ne disposent pas d’un ordinateur ou d'une connexion internet, ils récupéreront le document chez le professionnel de santé ayant effectué le test. Ainsi, les voyageurs pourront toujours présenter la version papier du test ou du certificat de vaccination. « L'objectif est de faciliter la vie des Français », a déclaré Cédric O.Outre les résultats des tests PCR et antigéniques, le gouvernement prévoit aussi d'ajouter le certificat de vaccination à l'application TousAntiCovid, toujours via la fonctionnalité TousAntiCovid-Carnet. Pour rappel, le certificat de vaccination est un document qui vous est délivré après vaccination et que vous devez présenter lors des contrôles pour vos voyages aériens. Dès le 29 avril prochain, il sera possible d'intégrer une forme numérisée de son certificat de vaccination à TousAntiCovid pour faciliter sa mobilité. Il vous suffira de scanner dans TousAntiCovid le code QR qui figure sur le document que vous a remis le centre de vaccination.« Il est développé pour favoriser les déplacements nécessitant un contrôle sanitaire en stockant les documents sanitaires demandés, notamment lors des passages aux frontières », a déclaré le gouvernement. Il a ajouté qu'à partir de mi-mai, les personnes vaccinées avant le 29 avril 2021 pourront consulter le site Ameli.fr pour récupérer leur certificat authentifié de vaccination et le transférer vers TousAntiCovid-Carnet. Selon le gouvernement, la connexion sécurisée se fera via FranceConnect. De plus, plus tard dans l'année, ce code QR pourra être lu par les terminaux NEO des forces de l'ordre en France.Selon Cédric O, cette fonctionnalité s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Union européenne visant à mettre en place un "certificat vert numérique" (Digital Green Certificate) en vue de faciliter la circulation des personnes dans l'Union à partir de la seconde moitié de cette année. « La fonctionnalité TousAntiCovid-Carnet est alignée avec les travaux de la Commission européenne, qui a présenté le 17 mars 2021 sa proposition de certificat vert numérique, afin de garantir une interopérabilité de l’outil au niveau européen et international », indique le site de l'application.Source : Procédure pour importer son certificat de test Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité de TousAntiCovid-Carnet ?