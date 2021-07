Des professionnels de la santé partagent l’avis de Biden

Facebook s'est élevé contre les affirmations de la Maison-Blanche

La Maison Blanche a intensifié sa lutte contre la désinformation sur les vaccins vendredi, le président Biden critiquant directement Facebook et d'autres plateformes pour avoir permis à la désinformation sur les vaccins de se répandre et par conséquent d'augmenter le nombre de morts de la pandémie mortelle. Le président américain Joe Biden a averti que la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux est en train de « tuer des gens ». Il répondait à une question d'un journaliste sur le rôle présumé de plateformes comme Facebook dans la diffusion de fausses informations sur les vaccins et la pandémie. « Je veux dire qu'ils le font vraiment, regardez, la seule pandémie que nous avons est parmi les non-vaccinés, et c'est -- ils tuent des gens », a déclaré Biden sur la pelouse sud de la Maison Blanche.Joe Biden s'est fait l'écho de commentaires antérieurs de la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. « Nous avons affaire à une question de vie ou de mort et tout le monde a un rôle à jouer pour s'assurer que les informations sont exactes. C'est une entreprise du secteur privé. Ils vont prendre des décisions sur les mesures supplémentaires qu'ils peuvent prendre. Il est clair qu'il y a d'autres mesures à prendre », a déclaré Jen Psaki.Les commentaires de Psaki interviennent un jour après qu'elle a déclaré que l'administration Biden signalait à Facebook les publications problématiques qui diffusent des informations erronées. « Nous nous assurons régulièrement que les plateformes de médias sociaux sont au courant des derniers récits dangereux pour la santé publique que nous et de nombreux autres Américains voyons à travers tous les médias sociaux et traditionnels. Nous travaillons à nous engager avec elles pour mieux comprendre l'application de la politique des plateformes de médias sociaux », a-t-elle déclaré.Un exemple que Psaki a souligné est la propagation d'un faux récit selon lequel les vaccins contre le coronavirus causent l'infertilité. « C'est troublant, mais c'est un récit persistant que nous et beaucoup ont vu, et nous voulons savoir que les plateformes de médias sociaux prennent des mesures pour y remédier. Il s'agit d'informations inexactes et fausses », a déclaré Psaki.Psaki a noté des mesures supplémentaires que Facebook et d'autres services de médias sociaux peuvent prendre pour lutter contre la désinformation. Il s'agit notamment de partager publiquement l'impact de la désinformation sur leurs services, de promouvoir des informations de qualité et de prendre des mesures plus rapides contre les posts nuisibles. « Comme vous le savez tous, les informations voyagent assez rapidement. Si elle est affichée pendant des jours et des jours, quand les gens la voient – il est difficile de la remettre dans une boîte », a-t-elle déclaré.Jeudi, un rapport de l’Administrateur de la santé publique des États-Unis et chirurgien Vivek Murthy a appelé les plateformes à instaurer des sanctions plus strictes contre les comptes qui partagent des informations erronées. S'adressant à la presse, il a spécifiquement accusé les moteurs de recommandation algorithmiques comme le fil d'actualité de Facebook de contribuer à la désinformation. « Ils ont conçu des fonctionnalités de produit, telles que les boutons "J'aime", qui nous récompensent pour le partage de contenu à forte charge émotionnelle, et non de contenu exact. Et leurs algorithmes ont tendance à nous donner davantage de ce sur quoi nous cliquons, nous entraînant de plus en plus profondément dans un puits de désinformation », a déclaré Murthy.Le Dr Nahid Bhadelia, directrice fondatrice du Center for Emerging Infectious Diseases de l'université de Boston, a déclaré que, d'un point de vue médical, elle partage l'avis du président Joe Biden selon lequel des plateformes comme Facebook tuent des gens en autorisant la désinformation sur le vaccin Covid-19 sur leurs services. « Je pense que les médias sociaux jouent un rôle important dans l'amplification de la désinformation, ce qui conduit les gens à ne pas prendre le vaccin, ce qui les tue. C'est la vérité honnête. Le covid, à l'heure actuelle, est une maladie évitable par la vaccination », a déclaré Bhadelia. Elle a cité les résultats d'une enquête du Kaiser Family Fund, selon laquelle 54 % des Américains croient à un mythe courant sur le vaccin Covid ou ne sont pas en mesure de distinguer s'il s'agit d'une réalité ou d'une fiction.Les États-Unis sont aux prises avec un taux de vaccination en retard et une augmentation des infections. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, les 50 États ont signalé une augmentation des cas de Covid au cours de la semaine dernière. Les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 26 000 nouveaux cas par jour, et c'est le chiffre le plus élevé depuis deux mois, selon Johns Hopkins.Le docteur Bhadelia a déclaré qu'elle pense que les sociétés de médias sociaux peuvent faire beaucoup plus pour arrêter de diffuser la désinformation. « Elles doivent investir beaucoup plus de ressources et améliorer l'équilibre entre la suppression plus rapide de ces informations et le changement de leur matrice, car, à l'heure actuelle, ce qui apparaît en haut de votre page n'est pas ce qui est correct, mais ce qui est populaire », a déclaré Bhadelia.Un représentant de Facebook a défendu le bilan de la plateforme en matière de lutte contre la désinformation sur les vaccins. « Nous ne nous laisserons pas distraire par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits », a déclaré le porte-parole de Facebook. « Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur le COVID-19 et les vaccins sur Facebook, ce qui est plus que n'importe quel autre endroit sur Internet. Plus de 3,3 millions d'Américains ont également utilisé notre outil de recherche de vaccins pour savoir où et comment se faire vacciner. Les faits montrent que Facebook contribue à sauver des vies. Point final », poursuit le porte-parole.Sources : Twitter Partagez-vous l'opinion du président Biden selon lequel les plateformes comme Facebook tuent les gens avec la désinformation de Covid ?Pensez-vous vous aussi que Facebook est une réelle menace pour la santé publique ?Selon vous, les programmes d’IA pourraient-ils résoudre définitivement le problème de la propagation de la désinformation sur les médias sociaux ?Quelle(s) solutions(s) préconisez-vous pour lutter efficacement contre la désinformation en ligne ?