Les sites Web préférés du monde entier

Google est le site web le plus visité au monde, quelle que soit la façon dont on le compte. Reddit peut prétendre être « la première page de l'internet », mais le monde occidental se tourne par défaut vers Google lorsqu'il veut aller plus loin. Parmi les 20 sites les plus visités, Google occupe la deuxième place en termes de durée de visite : 11:58 minutes. Si l'on multiplie ce chiffre par le nombre des visites annuelles, nous passons 1,6 million d'années par an sur le seul moteur de recherche de Google. Google est peut-être un point de plongée dans l'internet, mais il fournit de plus en plus souvent les réponses directement sur la page d'accueil par le biais d'extraits et d'autres gadgets, créant ainsi une culture de la « recherche sans clic ».En ce qui concerne les sites web sur lesquels les Français passent le plus de temps, la situation n'est pas très différente de celle du top 10 mondial, puisque Google, YouTube, Facebook et Twitter occupent toujours les quatre premières places.. Le géant du commerce électronique Amazon occupe la 6e place aux États-Unis avec 24 milliards de visites et 2,8 milliards d'heures passées sur le site chaque année, battant de loin les 12,9 milliards de visites et 1,6 milliard d'heures d'Instagram.Internet ne sert pas qu'à regarder d'autres personnes s'amuser, bien sûr. Nous avons aussi besoin de commander de la nourriture pour manger pendant que nous le faisons et il y a des sites web pour cela aussi. Des sites tels que DoorDash, UberEats, GrubHub et Just Eat nous ont accompagnés tout au long de la pandémie et au-delà. Nous y avons passé respectivement entre 31 et 78 millions d'heures, avec des visites moyennes de 5 à 7 minutes, soit le temps nécessaire pour décider quel burger vous voulez cette fois-ci.Internet est également là pour nous aider à trouver l'amour et 232,5 millions d'heures ont été passées sur Tinder, avec des sites comme Badoo, Plenty of Fish et Match qui figurent également dans le top 5 des sites de rencontre, ainsi que le site russe Fotostrana. Les utilisateurs de Tinder ont passé en moyenne 10 minutes par visite à balayer de gauche à droite, tandis que les utilisateurs de Match n'ont passé que 7 minutes à chercher ce qui leur plaisait.En ce qui concerne les voyages, Booking.com est arrivé en tête avec 382,6 millions d'heures passées sur le site, contre 132,4 millions pour Airbnb, son concurrent le plus proche, tandis que 71,9 millions d'heures ont été consacrées à se plaindre de vacances sur TripAdvisor. La façon dont nous choisissons de passer notre temps sur Internet est bien sûr propre à chacun d'entre nous, mais comme le montrent ces résultats, il existe des endroits où nous passons collectivement des milliards d'heures par an. Pourquoi ne pas creuser davantage les données et voir où se situe votre site web préféré ?Alors, quand nous cherchons quelque chose pour nous divertir sur Internet, vers quels sites nous dirigeons-nous ? Lorsqu'il s'agit de musique, il n'y a bien sûr qu'un seul grand gagnant, Spotify.com, avec 317,5 millions d'heures passées sur le site par an, et il semble que ce soit surtout pour télécharger l'application elle-même, puisque la durée moyenne d'une visite n'est que de 4:19 minutes, ce qui est à peine suffisant pour écouter une chanson (ou une partie de chanson si vous êtes un fan de Pink Floyd). Même dans ce cas, c'est environ deux fois plus que le concurrent le plus proche, Soundcloud, qui compte 160,8 millions d'heures de navigation annuelle.Le jeu est un autre grand passe-temps sur le net de nos jours et Roblox arrive en tête avec 3 milliards d'heures passées sur le site par an et une durée moyenne de visite de 16:43 minutes. Cette durée le place en quatrième position derrière YouTube, Naver et Hulu en termes de temps passé sur le site à chaque visite. Si vous n'avez jamais entendu parler de Roblox, il s'agit d'un site de jeux destiné aux enfants, où les joueurs peuvent explorer de nombreux mondes différents et interagir avec d'autres joueurs. Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas seulement jouer à des jeux en ligne, ils aiment aussi regarder d'autres personnes y jouer. C'est pourquoi le deuxième site le plus important dans cette catégorie est Twitch, où des joueurs diffusent en direct des jeux comme Roblox à des millions de spectateurs, totalisant 1,9 milliard d'heures par an.Une partie importante de nos vies qui n'a pas encore été mise en avant est bien sûr les géants du streaming comme Netflix et Disney+. À l'instar de Spotify, leurs statistiques ne représentent pas le temps que nous passons réellement à regarder leur contenu, car la plupart de ces activités ne se déroulent pas sur les sites Web eux-mêmes. Cependant, Netflix a tout de même occupé 4,4 milliards d'heures de notre temps, même avec une durée moyenne de visite de seulement 9:49 minutes. Ce chiffre le place devant des concurrents comme Hulu et Disney+, mais loin derrière YouTube, où une part beaucoup plus importante du contenu est effectivement diffusée en continu sur le site lui-même.Vous pourriez probablement deviner quels sont les sites Web sur lesquels nous passons le plus de temps et vous seriez très près de la vérité. Il n'y a pas de grandes surprises en haut de la liste, Google étant le site favori grâce aux 213,2 milliards d'heures par an (ou 1,6 million d'années) que nous y passons, que ce soit pour rechercher des symptômes médicaux, des horaires de cinéma ou pour essayer de savoir dans quel film vous avez vu ce type, vous savez, celui avec l'autre type ?Google est notre point d'accès à la majeure partie du reste de l'internet, et c'est particulièrement vrai pour YouTube, dont il est également propriétaire. La vidéo occupe une place très importante dans la façon dont nous passons notre temps en ligne et YouTube nous fait passer 142,6 milliards d'heures par an à consommer des vidéos sur ce seul site, avec une durée moyenne de visite de près de 22 minutes, soit près de deux fois plus que le temps passé à faire des recherches sur Google.Lorsque nous avons recherché quelque chose et trouvé une vidéo intéressante, drôle ou utile à ce sujet, que faisons-nous ensuite ? Nous la partageons avec nos amis, bien sûr, en utilisant les médias sociaux, et c'est sur les trois sites les plus importants de l'internet que nous le faisons. Facebook est le grand gagnant chez les réseaux sociaux, avec 44,6 milliards d'heures passées sur ce site, contre seulement 13,4 milliards sur Twitter et 8,9 sur Instagram, ce qui prouve que regarder les photos de vacances de votre cousin est plus populaire que de discuter de politique avec des inconnus ou de partager des photos artistiques de votre déjeuner.Et si l'on combine le temps passé sur Google, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, on arrive au chiffre stupéfiant de 422 milliards d'heures. Bien sûr, même sur Internet, il y a une vie en dehors de la Silicon Valley, et si le top 5 est composé des géants Américains habituels, le reste du top 10 est plus diversifié. On y trouve des moteurs de recherche de Russie (Yandex), de Chine (Baidu) et de Corée du Sud (Naver), ainsi que des sites des années 90 (Yahoo), sans oublier un aperçu de la face cachée de l'internet avec XVideos et les 6,5 milliards d'heures passées à regarder ce genre de choses.Google, YouTube, Facebook et Twitter : les sites Web les plus gourmands en temps des Français reflètent ceux du reste du monde. Toutefois, Amazon qui n'est pas présent dans tous les pays passe de la 20e à la 6e place si l'on ne tient compte que des clics et du temps de visite. Les Américains passent 2,8 milliards d'heures sur Amazon chaque année. Microsoft Office en ligne est un autre grand gagnant lorsque seuls les chiffres américains sont pris en compte. Il s'agit du neuvième site web le plus consulté par les Américains, avec 1,2 milliard d'heures par an, soit l'équivalent de 25 894 années.Que pensez-vous de l'intérêt du monde pour Internet ?Sur quel Site Internet passez-vous le plus de temps ?Quels commentaires faites vous des chiffres observés ?