En mars 2021, Elon Musk annonce que l’achat d’une Tesla est désormais possible avec du bitcoin . « Vous pouvez désormais procéder à l'achat d'une Tesla avec des bitcoins : les bitcoins versés à Tesla seront conservés tels quels et ne seront pas convertis en monnaie fiat », avait annoncé Elon Musk. Aux yeux de certains observateurs, cette orientation donnée à Tesla par Musk semblait contrastée avec le prix de leadership environnemental reçu par l’entreprise en 2010. En d’autres termes, ce prix signifiait que Tesla est un constructeur avec une orientation écologique considérable.Bill Gates cofondateur de Microsoft a formulé à ce propos qu’il « applaudit tous ceux qui font fortune en s’appuyant sur de tels stratagèmes. » « J’ai pour ma part choisi d’investir dans les vaccins contre la malaria, dans des entreprises qui mettent des produits innovants sur pied », déclare-t-il.Plus tard en mai, Tesla a déclaré qu’elle arrête d'accepter les bitcoins pour l'achat de véhicules. Son PDG, Elon Musk a évoqué la nécessité de protéger l'environnement comme raison de ce revirement. La consommation d’énergie du réseau Bitcoin n’est pas un bogue. Elle est liée au mécanisme d’émission des jetons. Dans le jargon de la cryptomonnaie, le processus prend le nom de minage. Le principal problème qui découle de cette méthode de validation des transactions est sa lourdeur de fonctionnement. La preuve de travail, qui demande un consensus global de chaque nœud sur la blockchain, requiert une quantité d’énergie considérable. Cet algorithme demande à chaque nœud de résoudre un puzzle cryptographique.Ce puzzle est résolu par les mineurs qui entrent dans une sorte de compétition de laquelle le gagnant ressort avec une récompense en bitcoins. Cette récompense est accordée à un mineur lorsqu’il trouve le hash qui permettra la création d’un nouveau bloc. Mais trouver ce hash devient de plus en plus compliqué et nécessite l’usage d’un nombre chaque fois plus élevé de machines. C’est la raison pour laquelle certains construisent des fermes de minage, d’où les publications qui s’enchaînent et qui font état d’importantes consommations du « pays Bitcoin » À date, il consomme 121,36 TWh par an, selon l’analyse de l’université de Cambridge. Cette consommation devrait être revue à la hausse à l’avenir quand on prend en compte le fait qu’une augmentation du prix de la cryptomonnaie entraîne une augmentation de l’énergie nécessaire pour le minage.Dans la même année, il annoncé que Tesla n'accepterait plus les bitcoins pour l'achat de voitures, invoquant des préoccupations environnementales de longue date pour justifier un revirement rapide de la position de l'entreprise sur la cryptomonnaie. Le bitcoin a chuté de plus de 10 % après son tweet. Elon Musk a déclaré qu'il pensait que les cryptomonnaies avaient un avenir prometteur, mais que cela ne pouvait pas se faire au détriment de l'environnement. « Nous sommes préoccupés par l'utilisation rapidement croissante des combustibles fossiles pour l'extraction et les transactions de bitcoins, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles », a déclaré Musk en mai.Suite aux commentaires de Magda Wierzycka, PDG du gestionnaire d'actifs sud-africain Sygnia, qui a déclaré que les tweets de Musk sur les prix du bitcoin étaient une « manipulation du marché » et auraient dû déclencher une enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Musk a contesté les allégations de manipulation du marché formulées par Wierzycka, expliquant que «Tesla a vendu environ 10 % de ses avoirs en bitcoins pour confirmer que les bitcoins pouvaient être liquidés facilement sans faire bouger le marché », a-t-il déclaré. Au cours du premier trimestre, Tesla a vendu pour 272 millions de dollars d'actifs numériques, ce qui lui a permis de réduire ses pertes d'exploitation de 101 millions de dollars, a révélé l'entreprise dans sa déclaration de résultats.Le bitcoin a augmenté de 5,1 % à 37 360,63 dollars dimanche, ajoutant 1 817,87 dollars à sa clôture précédente, après le tweet de Musk.« La volatilité du bitcoin que nous avons observée est une fonction inattendue de ce que j'appellerais une manipulation du marché par Elon Musk, a déclaré Wierzycka. Si cela arrivait à une entreprise cotée en bourse, il ferait l'objet d'une enquête et serait sévèrement sanctionné ». Selon le PDG de Sygnia, Musk avait sciemment fait grimper le prix du bitcoin en écrivant des tweets, notamment ceux mentionnant l'achat de 1,5 milliard de dollars de bitcoin par Tesla, puis « a vendu une grande partie de ses acquis au sommet ». Les déclarations publiques de Musk sur le bitcoin ainsi que son revirement sur la position de Tesla quant à l'acceptation de la cryptomonnaie comme moyen de paiement constituent une manipulation des cours.en mai, il avait annoncé que Tesla n'accepterait plus les bitcoins, que pensez vous de cette nouvelle position d'Elon Musk ?selon Wierzycka, PDG de Sygnia, les déclarations publiques de Musk sur le bitcoin serait une manipulation, quel est votre avis ?