Elon Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un ingénieur, entrepreneur, chef d'entreprise et milliardaire sud-africain. Il est naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002. Avec une fortune personnelle estimée à plus de 150 milliards de dollars en 2021 par Forbes, Musk était l'invité du show télévisé Saturday Night Live (SNL) ce samedi, une occasion pour le milliardaire d'aborder des sujets comme le dogecoin, Tesla, mais aussi SpaceX. Dans un sketch lors du SNL, Musk a joué le rôle d'un expert en cryptomonnaies portant un nœud papillon dans le segment Weekend Update de l'émission.À la question qui demandait ce qu'est le dogecoin, Musk a répondu : « C'est l'avenir de la monnaie. C'est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde ». Lorsqu'un membre de l'équipe de l'émission, Michael Che, a rétorqué : « Alors, c'est une arnaque ? », Musk a répondu : « Oui, c'est une arnaque », et a ri. Il s'agissait sans doute d'une blague de la part du milliardaire, car le PDG non conventionnel a publié de nombreux commentaires sur les cryptomonnaies sur Twitter dernièrement et a critiqué l'argent liquide ordinaire pour avoir des taux d'intérêt réels négatifs.Cela dit, la blague a eu pour effet de plonger le coût du dogecoin d'environ 12 % par rapport à la fin de la journée de vendredi, à environ 0,53 $, après avoir atteint un niveau record jeudi au-dessus de 0,73 $. Selon certains, cette baisse n'est que passagère et la croissance reprendrait lorsque les gens comprendront la blague de Musk ou lors de son prochain tweet. En effet, les tweets de Musk, et en général ses déclarations, sont pris un peu trop au "sérieux" par les médias et ses abonnés, la plupart d'entre eux donnant directement lieu à un article de presse ou ayant un effet direct sur la "chose" qui fait l'objet du tweet.Avec cette "astuce", il a contribué la hausse vertigineuse des coûts du bitcoin et plus récemment, du dogecoin, autrefois très peu populaire auprès des investisseurs. Depuis le début du mois d'avril, le dogecoin connait une croissance sans précédent. En un mois, la valeur de la cryptomonnaie est passée de 0,05 euro environ à 0,57 euro l'unité (varie constamment). Vendredi dernier, la capitalisation du dogecoin avoisinait les 73 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est plus que celles de Renault, Bouygues, Carrefour, Véolia et la Société Générales réunies.En quelques semaines seulement, et contre toute attente, le dogecoin, une cryptomonnaie autrefois "obscure", s'est hissé dans le top 5 des cryptomonnaies les plus populaires du marché. L'une des hausses les plus importantes du dogecoin est intervenue vers fin avril lorsqu'il a connu une augmentation d'environ 20 milliards de dollars, juste après que Musk a tweeté une photo de « Doge aboyant sur la Lune ». Ses tweets cryptiques "Doge" et "Dogecoin est la crypto du peuple" ce mois-là ont donné le coup d'envoi d'un rallye du dogecoin, créé comme une parodie du bitcoin et de l'ether , plus grand public.En février, Tesla a déclaré qu'elle avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et qu'elle les accepterait bientôt comme moyen de paiement pour ses voitures électriques. Cette étape importante vers l'acceptation par le grand public a fait grimper le bitcoin à un niveau record de près de 62 000 dollars. L'action Tesla a clôturé en hausse de 1,3 % à 672,37 dollars vendredi.Samedi, Musk a commencé son monologue en déclarant qu'il était la première personne atteinte du syndrome d'Asperger à présenter le SNL. Le syndrome d'Asperger est une condition du spectre de l'autisme qui est associé à une difficulté d'interaction sociale, et est parfois appelé autisme de haut niveau. Il n'est peut-être pas la première personne atteinte à avoir participé à l'émission, mais il serait la première personne à l'admettre publiquement. Certains associent le fait que ses entreprises ne possèdent pas de service des relations presse ou des relations publiques à sa condition.Le milliardaire s'est moqué de sa tendance à parler d'un ton monocorde, ajoutant : « Je suis plutôt doué pour faire fonctionner l'humain en mode émulation ». Avant le SNL, Musk a tweeté jeudi : « les cryptomonnaies sont prometteuses, mais veuillez investir avec prudence », avec un clip vidéo joint dans lequel il a déclaré : « il faut considérer cela comme de la spéculation à ce stade ». Mais il a également déclaré, dans la vidéo, que les cryptomonnaies ont une bonne chance de devenir ce qu'il a appelé « la future monnaie de la Terre ». Sur ce point, l'on estime que Musk devrait faire attention à ce qu'il dit en public.Des commentateurs financiers se sont en effet demandé s'il était responsable pour Musk de commenter la cryptomonnaie [le dogecoin], étant donné qu'il a le pouvoir de faire bouger son prix. « Je pense qu'il s'amuse beaucoup. Il peut dire tout ce qu'il veut sur le dogecoin ou les cryptomonnaies en étant pleinement conscient que le simple fait qu'il dise quelque chose fait bouger le prix », a déclaré James Angel, professeur associé à la McDonough School of Business de l'Université de Georgetown, spécialisé dans les marchés financiers et les cryptomonnaies.« Tous ceux qui veulent jouer le jeu d'Elon Musk doivent être prêts à perdre tout leur argent », a-t-il ajouté. L'afflux de ventes a semblé causer des problèmes à la populaire plateforme de négociation de détail Robinhood, qui a tweeté tôt dimanche qu'en raison du volume élevé de transactions et de la volatilité, certains clients avaient connu des "problèmes intermittents" lors de la négociation de cryptomonnaies. La société a ensuite déclaré que les problèmes avaient été résolus et qu'elle contacterait les clients touchés par le temps d'arrêt.Sur le site de suivi des données cryptographiques CoinGecko.com, le dogecoin a bondi d'environ 800 % au cours du mois dernier et est désormais la quatrième monnaie numérique, avec une capitalisation boursière de 73 milliards de dollars. En outre, d'autres experts en cryptomonnaies ont déclaré que la baisse du dogecoin de dimanche était due à la spéculation et que Musk n'avait pas nui à ses perspectives à long terme. « Les fondamentaux à long terme du dogecoin sont intacts. C'est une opportunité d'achat », a déclaré Jehan Chu, associé directeur de la société de capital-risque blockchain de Hong Kong, Kenetic Capital.« C'est une véritable monnaie sociale – c'est sa valeur ». Samedi, Musk a également été très convaincant en jouant une version de lui-même à la tête de SpaceX, qui doit faire face à une urgence sur une colonie martienne. La crise a connu une fin heureuse, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Quelques heures avant l'émission, il avait partagé une vidéo inédite montrant un prototype du cybertruck futuriste de Tesla, que l'entreprise a apporté à Manhattan vendredi. La vidéo de ce pick-up anguleux et imposant rôdant dans les rues de Manhattan a fait le tour des médias sociaux.Pendant le SNL, un superchargeur Tesla a fait une apparition incongrue dans un sketch se déroulant dans un saloon du Far West. Musk jouait le rôle d'un bandit armé qui avait mis au point un cheval électrique et préconisait de creuser un tunnel dans la terre pour échapper à une fusillade. Musk se vante souvent que Tesla ne dépense pas des milliards en publicité comme le font les constructeurs automobiles établis. Selon les analystes, il n'a effectivement pas besoin de le faire tant qu'il a accès à des plateformes comme Twitter ou "Saturday Night Live".Quel est votre avis sur le sujet ?