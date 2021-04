En effet, le succès de l'action en justice dépendrait probablement de la capacité de Wright à prouver qu'il est bien l'auteur du livre blanc qui a initialement présenté la technologie du bitcoin. Selon certains analystes, l'affaire pourrait obliger le tribunal britannique à se prononcer sur la question de savoir si Wright est ou non le véritable inventeur du bitcoin.Le tribunal a autorisé Craig Wright, à porter plainte pour violation du droit d'auteur contre l'opérateur et l'éditeur du site bitcoin.org, qui se fait appeler Cobra, sur Twitter. Avec cette autorisation, Wright peut désormais tenter de poursuivre son affaire intitulée : Wright contre personne(s) inconnue(s). En réalité, Wright accuse bitcoin.org de violation du droit d'auteur pour avoir affiché une copie célèbre livre blanc sur le bitcoin, qu'il affirme avoir écrit en 2008 pour expliquer ce qu'est le bitcoin et comment il fonctionne. Il demande au tribunal d'obliger bitcoin.org à retirer le livre blanc de son site web.Rappelons que l’expert en cryptomonnaie, Craig Wright, affirme depuis quelques années être l’homme derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto , qui est considéré comme étant à l’origine de la création du Bitcoin. Il faut dire que, fin 2015, l’entrepreneur de 44 ans était déjà fortement soupçonné d’être le père du Bitcoin, situation notamment mise en exergue par les magazines Wired et Gizmodo.Dans un billet de blog, il a expliqué sur les grandes lignes certains mécanismes sur lesquels repose le système Bitcoin, notamment le processus de vérification de clés, les fonctions de hash, le processus de signature numérique et la vérification de signature. L’objectif était de fournir un maximum d’informations pour permettre la vérification d’un élément qui permettrait au plus grand nombre parmi les communautés de professionnels de l’informatique de vérifier son assertion.Un porte-parole de Craig Wright a fait savoir que « le Docteur Wright va effectuer une signature de messages sur son blog … ils seront signés avec la clé associée au Bloc 9, la seule clé définitivement connue comme étant associée au pseudonyme Satoshi, qui a servi à envoyer des bitcoins à Hal Finney, l’un des pionniers et le premier développeur identifié après Satoshi Nakamoto en 2009 ».Il a décidé de révéler son identité à trois médias le temps d’une interview axée sur la démonstration annoncée un peu plus tôt, notamment la BBC, The Economist et GQ. La BBC avance que, comme prévu, il a signé numériquement des messages lors de l’entretien en se servant des clés de chiffrement qui ont été créées durant les premiers jours du développement du Bitcoin. « Les clés sont liées de manière inextricable aux blocs de bitcoins qui sont connus comme ayant été créés ou "minés" par Satoshi Nakamoto », a expliqué le quotidien.Pendant cette séance de démonstration, Craig Wright a rappelé que « ce sont là les blocs qui ont servi à envoyer 10 bitcoins à Hal Finney en janvier (2009) en tant que première transaction ». D’ailleurs il va expliquer que Finney est l’un des premiers ingénieurs à avoir participé à matérialiser son idée dans la création d’un protocole : « j’étais la pièce maîtresse, mais d’autres personnes m’ont aidé », va-t-il déclarer.Les menaces de l'autoproclamé Satoshi Nakamoto, Craig Wright, ont fait que l'un des sites a retiré ce qu'il prétend être "son" livre blanc Bitcoin. Mais le second refuse d'abandonner aussi facilement. Maintenant la communauté Bitcoin débat de la mesure dans laquelle les développeurs et les mainteneurs de Bitcoin Core devraient assumer la charge symbolique de l'hébergement de ce livre blanc, en particulier lorsque cela pourrait inutilement leur faire perdre du temps et de l'argent.Comme annoncé le 21 janvier, Bitcoin.org ainsi qu'un autre site Web, Bitcoincore.org, avaient reçu des allégations de violation des droits d'auteur de la part des avocats de Craig Wright. Les avocats auraient affirmé que Wright, en tant qu'inventeur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, était le détenteur légal des droits d'auteur du livre blanc de Bitcoin, qu'il était propriétaire du nom et de la marque Bitcoin, ainsi que des deux sites Web mentionnés ci-dessus. L'annonce précisait :« Hier, Bitcoin.org et Bitcoincore.org ont reçu des allégations de violation des droits d'auteur du livre blanc Bitcoin par les avocats représentant Craig Steven Wright. Dans cette lettre, ils affirment que Craig possède les droits d'auteur du livre blanc, le nom Bitcoin, et la propriété de bitcoin.org. Ils affirment également qu'il est Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de Bitcoin, et le propriétaire initial de bitcoin.org. Bitcoin.org et Bitcoincore.org ont tous deux été invités à retirer le livre blanc. Nous pensons que ces affirmations sont sans fondement et refusons de le faire », ont déclaré les responsables de Bitcoin.org.Mais alors que le propriétaire de Bitcoin.org (un développeur pseudonyme connu sous le nom de Cobra) a déclaré son refus d'être intimidé par la menace de ce qu'il a appelé des "fausses allégations", le propriétaire de Bitcoincore.org a déjà jeté l'éponge. Selon Cobra, leur co-accusé chez Bitcoincore.org a acquiescé aux demandes des avocats de Craig Wright presque immédiatement.« Malheureusement, sans nous consulter, les développeurs de Bitcoin Core se sont empressés de retirer le livre blanc Bitcoin de bitcoincore.org , en réponse à ces allégations de violation des droits d'auteur, donnant ainsi du crédit à ces fausses allégations. Le site Web de Bitcoin Core a été modifié pour supprimer les références au livre blanc, leur copie locale du PDF du livre blanc a été supprimée et, après moins de deux heures d'examen public, ce changement a été intégré. En se rendant de cette manière, le projet Bitcoin Core a donné des munitions aux ennemis de Bitcoin, s'est engagé dans l'autocensure et a compromis son intégrité. Cette reddition sera sans aucun doute utilisée comme une arme pour faire de nouvelles fausses déclarations, comme celle selon laquelle les développeurs de Bitcoin Core "savent" que Craig Steven Wright est Satoshi Nakamoto et c'est pourquoi ils ont agi de cette manière » ont-ils ajouté.Wright, qui réside en Grande-Bretagne et prétend avoir les preuves de ses affirmations, accuse Cobra de contrôler indûment le site bitcoin.org et lui a demandé de retirer le livre blanc. « L'affaire dépendra de la question de savoir si le tribunal est convaincu que le Dr Wright est bien l'auteur du livre blanc et qu'il en détient les droits d'auteur - et, par conséquent, qu'il est Satoshi Nakamoto », a déclaré Simon Cohen, avocat chez Ontier, qui représente Wright. Une déclaration publiée sur bitcoin.org le 21 janvier a rejeté les allégations comme étant sans fondement.Source : London's High CourtAu sujet de la paternité du Bitcoin, êtes-vous pour ou contre les allégations de Craig Wright ?