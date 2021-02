Les tests bêta publics continuent et SpaceX a commencé à accepter les précommandes de son service Internet Starlink sur la base du "premier arrivé, premier servi" via le site Web Starlink.com début février. Le réseau satellitaire vise à fournir un haut débit dans le monde entier, principalement dans les zones rurales, rappelons-le. La société cofondée par Elon Musk a déjà des clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. SpaceX travaille à l'obtention de l'autorisation réglementaire pour étendre le service Starlink à toute l'Europe cette année et a maintenant l'autorisation de commencer à déployer son service Internet Starlink en France.En effet, vendredi 19 février, SpaceX a reçu l'autorisation de commencer à fournir la connexion haut débit Starlink en France. L'ARCEP, l'agence française de régulation des télécommunications a annoncé qu'elle a autorisé Starlink à devenir un opérateur Internet sur le territoire national, et a également autorisé l'exploitation de l'antenne parabolique de l'utilisateur. Les clients de Starlink achètent un kit Starlink qui comprend une antenne parabolique à commande de phase et un routeur Wi-Fi pour se connecter sans fil à l'Internet par satellite.Il sera donc possible, bientôt en France, de souscrire à un abonnement à Starlink pour bénéficier de cette couverture. En octobre 2020, l'ARCEP a accordé à SpaceX le droit de construire et d'exploiter des stations terrestres Starlink Gateway en France. Selon les documents officiels de l'ARCEP partagés par @Megaconstellati via Twitter, SpaceX prévoit d'exploiter trois stations terrestres Starlink en France et une au Royaume-Uni, comme le montre la carte ci-dessous.À ce jour, SpaceX a lancé environ 1145 satellites en orbite basse sur les 12 000 qu'il prévoit de déployer. Actuellement, « les utilisateurs peuvent s'attendre à voir les vitesses de données varier de 50 Mb/s à 150 Mb/s [mégabits par seconde] et la latence de 20 ms à 40 ms [millisecondes] dans la plupart des endroits au cours des prochains mois, au fur et à mesure que nous améliorons le système Starlink. Il y aura également de brèves périodes d'absence totale de connectivité », a déclaré la société.« La latence est le temps qu'il faut pour envoyer des données d'un point à un autre. Lorsque les satellites sont loin de la Terre, la latence est élevée, ce qui entraîne de mauvaises performances pour des activités comme les appels vidéo et les jeux en ligne », a expliqué SpaceX. « Les satellites Starlink sont plus de 60 fois plus proches de la Terre que les satellites traditionnels, ce qui entraîne une latence plus faible et la possibilité de prendre en charge des services généralement impossibles avec l'Internet par satellite traditionnel », précise la société.SpaceX a également noté qu’à mesure que « nous lancerons de nouveaux satellites, installerons de nouvelles stations terrestres et améliorerons notre logiciel de réseau, la vitesse des données, la latence et le temps de fonctionnement s'amélioreront considérablement ». Cette amélioration de la vitesse des données et de la latence du service Starlink devraient intervenir en 2021, selon Elon Musk, PDG de SpaceX.Starlink, le fournisseur d'accès Internet par satellite de SpaceX, doublera sa vitesse « plus tard dans l'année », selon un tweet d'Elon Musk posté en réponse à une personne qui venait de recevoir son kit bêta Starlink, alors que la société continue à construire le réseau mondial des consommateurs. La société promet actuellement des vitesses comprises entre 50 et 150 Mbps, et Musk annonce spécifiquement un objectif de 300 Mbps dans son tweet.« La vitesse va doubler pour atteindre ~300 Mb/s et la latence va chuter à ~20 ms plus tard dans l'année », a déclaré Musk dans un tweet lundi, en réponse au client qui a montré des tests de vitesse allant de 77 à 130 Mbps. Si 300 Mbps n'est pas une vitesse inouïe, c'est plus rapide que ce à quoi beaucoup de gens ont actuellement accès, en particulier dans les zones à faible ou moyenne densité de population que Musk parle de cibler dans un second tweet.La latence et les vitesses de téléchargement sont des mesures clés pour un fournisseur de services Internet. Dans son tweet, Elon a également indiqué à la personne que la latence de Starlink devrait s'améliorer pour atteindre environ 20 ms. Dans les captures d'écran du test de vitesse de l’utilisateur, la latence était de 34 pour la vitesse de 130 Mbps et de 44 ms pour la vitesse 77 Mbps, alors que le site Web de Starlink dit qu'il faut s'attendre à une latence de 20 à 40 ms pendant la phase bêta.Musk a ajouté dans un tweet séparé que Starlink atteindra des clients autour de « la plus grande partie de la Terre » d'ici la fin de l'année, et travaille à une couverture mondiale complète d'ici l'année prochaine avant de se concentrer sur la « densification de la couverture ».Il a souligné que Starlink, comme d'autres services à large bande par satellite, est destiné aux clients situés dans « des zones à faible ou moyenne densité de population ». « Le cellulaire aura toujours l'avantage dans les zones urbaines denses", a déclaré Musk. « Les satellites sont meilleurs pour les zones à faible ou moyenne densité de population ».Starlink est un projet à forte intensité de capital visant à construire un réseau Internet interconnecté avec des milliers de satellites, connu dans l'industrie spatiale sous le nom de constellation, conçu pour fournir l'Internet à haut débit aux consommateurs partout sur la planète. Les dirigeants de SpaceX ont précédemment estimé que la construction de Starlink coûterait environ 10 milliards de dollars ou plus, mais ils estiment que le réseau pourrait rapporter jusqu'à 30 milliards de dollars par an, soit plus de dix fois le chiffre d'affaires annuel de son activité actuelle dans le domaine des fusées.SpaceX a réalisé il y a deux semaines une augmentation de capital de 850 millions de dollars, a selon un rapport de CNBC publié mardi dernier, les fonds devant être affectés à la fois à Starlink et à Starship, son autre projet de développement ambitieux.En octobre, SpaceX a commencé à déployer un service Internet précoce dans une version bêta publique pour des clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec un service facturé à 99 dollars par mois, plus un coût initial de 499 dollars pour le matériel nécessaire pour se connecter au réseau.Récemment, la société est allée plus loin et a permis aux utilisateurs potentiels dans le monde entier de passer des précommandes pour le service Starlink . Le site Web de la société souligne que les précommandes sont "entièrement remboursables", mais note que "le fait de verser un dépôt ne garantit pas le service". Les précommandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour certains lieux inscrits sur le site, SpaceX indique que la couverture ne sera pas disponible avant "le milieu de 2021", tandis que d'autres lieux ne seront pas desservis avant 2022.SpaceX, dans un dépôt auprès de la Commission fédérale des communications au début de ce mois, a révélé que Starlink a « plus de 10 000 utilisateurs aux États-Unis et à l'étranger », en un peu plus de trois mois depuis le début de la bêta publique. Musk a également laissé entendre que Starlink pourrait lancer une première offre publique de vente une fois que la société aérospatiale pourrait « prédire raisonnablement bien les flux de trésorerie ».« SpaceX doit passer par un gouffre profond de flux de trésorerie négatif au cours de l'année prochaine environ pour rendre Starlink financièrement viable. Toutes les nouvelles constellations de satellites de l'histoire ont fait faillite. Nous espérons être les premiers à ne pas l'être », a déclaré Musk. « Starlink est une entreprise technique et économique d'une difficulté stupéfiante. Cependant, si nous n'échouons pas, le coût pour les utilisateurs finaux s'améliorera chaque année ».L'augmentation de la vitesse et l'amélioration de la latence annoncée devraient être une bonne surprise pour tous ceux qui ont passé une précommande Starlink. Cependant, il est bien connu que les promesses de Musk concernant l'avenir doivent être prises avec précautions, surtout si elles concernent les délais. Toutefois, cette annonce montre que SpaceX cherche à accélérer Starlink.Source : Arcep , Elon Musk ( 1 et 2 Que pensez vous de l’autorisation accordée à SpaceX de fournir l’Internet Starlink en France ?Quel est votre avis sur les commentaires de Musk selon lesquels SpaceX va "doubler" les débits de l’Internet Starlink dans le courant de l'année 2021 ?La latence devrait également chuter à environ 20 ms plus tard dans l'année. Qu’en pensez-vous ?