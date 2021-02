La dispute juridique entre Apple et Epic Games concernant la distribution de Fortnite sur iOS a maintenant entraîné dans son sillage une autre société de jeux vidéo, Valve. Apple a assigné le créateur de Steam pour un large éventail de données sur les ventes de jeux PC qu'il juge cruciales pour son affaire. Mais Valve se défend contre cette assignation, affirmant que ses informations sont propriétaires, qu'elles ne sont pas pertinentes pour le cas d'Apple qui porte sur une plateforme mobile, et qu'elles seraient coûteuses et difficiles à générer, selon une lettre conjointe des deux sociétés.Apple est engagé dans une bataille juridique avec Epic Games, le studio derrière le très populaire Fortnite, depuis le mois d'août. La lutte porte sur le refus d'Epic Games de se conformer aux règles de l'App Store d'Apple sur les paiements in-app dans sa version iOS de "Fortnite". Apple exige que les développeurs d'applications utilisent son propre système de paiement, qui prélève automatiquement une taxe de 30 % sur les achats effectués par le biais de l'application. Epic Games affirme que cela est anticoncurrentiel et a décidé en août dernier de mettre en place son propre système de paiement, après quoi Apple a retiré Fortnite de l'App Store.Epic Games a ensuite poursuivi Apple en justice, et les deux sociétés se battent depuis lors. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a prévu de faire une déposition de sept heures avant que l'affaire ne soit portée devant le tribunal en mai. Selon des documents judiciaires qui datent de janvier, Epic Games voulait à l'origine que Cook siège pendant huit heures, une période qui a été raccourcie après le refus d'Apple et après que le juge Thomas Hixon du tribunal de District Nord de la Californie ait jugé une durée supérieure à 7 heures comme injustifiée.Valve n'est pas directement impliqué dans la bataille juridique entre les deux entreprises, mais une lettre conjointe déposée jeudi révèle qu'Apple tente d'assigner Valve à fournir des informations. L’assignation de novembre tente de soutirer à Valve deux grandes catégories d'informations que ce dernier refuse de fournir.D’une part, Apple réclame des informations sur : (a) les ventes annuelles totales d'applications et de produits intégrés aux applications ; (b) les recettes publicitaires annuelles de Steam ; (c) les ventes annuelles de produits externes attribuables à Steam ; (d) les recettes annuelles de Steam ; et (e) les revenus annuels (bruts ou nets) de Steam. D’autre part, sur : (a) le nom de chaque application sur Steam ; (b) la période de temps pendant laquelle chaque application était disponible sur Steam ; et (c) le prix de chaque application et de tout produit connexe disponible sur Steam.Les informations demandées sont essentielles, selon Apple, pour établir d'autres plateformes qui « pourraient être des substituts économiques » à l'App Store d'iOS lorsqu'il s'agit de distribuer Fortnite. Les informations de Valve sont « cruciales pour calculer la taille totale du marché pour les canaux de distribution numérique disponibles d'Epic », a dit Apple, selon la lettre conjointe.Bien que le développeur de Steam ait répondu à d'autres parties de l'assignation d'Apple, le propriétaire de l’App Store se plaint dans la lettre que Valve a refusé de répondre à certaines de ses demandes d'information, et que lorsqu'elle a fourni des informations, elles ont été fortement expurgées au point « qu'Apple ne peut pas discerner les informations qu'elles pourraient contenir ».Pour sa part, Valve soutient que Steam est un accessoire sans rapport dans la bataille entre Apple et Epic. « Valve ne fabrique ni ne vend de téléphones, de tablettes ou de jeux vidéo pour les appareils mobiles, et n'est pas non plus en concurrence sur le marché de la téléphonie mobile », écrit l'entreprise dans la lettre. « Fortnite n'est pas disponible sur Steam, et Epic a déclaré publiquement et sans équivoque qu'elle ne proposera pas Fortnite sur Steam à moins que Valve ne change son modèle économique ».Valve prétend qu'Apple demande trop d'informations, étant donné que Valve n'est pas une partie concernée dans son combat avec Epic Games et que Sream n’est pas d'une plateforme mobile. Valve affirme que s'y conformer impliquerait « une quantité de travail écrasante » et « imposerait à Valve une charge de travail extraordinaire pour rechercher, traiter et combiner une quantité massive [d'informations] pour créer les documents qu'Apple recherche ».Valve affirme que ce processus impliquerait de rassembler des informations provenant d'au moins quatre bases de données distinctes pour des milliers d'articles différents. La société indique également qu'Apple n'a pas proposé de couvrir les coûts de ce processus de collecte de données.Apple soutient que Valve devrait être obligé de fournir ces informations parce que Samsung a répondu à des demandes similaires. Le contre-argument de Valve est que Samsung est une société publique et qu'elle est donc habituée à conserver ce type d'informations, qui pourraient être produites beaucoup plus rapidement et facilement. Il soutient également qu’« Apple, Google et Samsung se font concurrence sur le marché des applications mobiles. Valve n'est pas en concurrence sur ce marché ».« D'une manière ou d'une autre, dans un conflit sur les applications mobiles, un fabricant de jeux pour PC qui n'est pas en concurrence sur le marché des mobiles ou qui ne vend pas d'applications est présenté comme un personnage clé. Ce n'est pas le cas », déclare Valve dans la lettre conjointe.« Valve a choisi de rester privée en partie pour éviter le fardeau des obligations de divulgation et de rapport auxquelles sont soumises les sociétés publiques comme Samsung ou Google », a écrit la société. « Valve ne divulgue pas ses informations et ses prévisions de ventes et de revenus, et Valve tire une valeur et un avantage significatifs de la confidentialité de ces informations, notamment en les gardant hors de portée d'entreprises comme Epic qui vendent également des jeux PC ».L'argument de Valve est d'autant plus pertinent que l'entreprise a décidé en 2018 de bloquer efficacement des services comme Steam Spy afin d’empêcher la création d'estimations publiques des ventes de jeux sur sa plateforme de distribution de jeux basées sur des échantillons de données de comptes d'utilisateurs publics individuels. Valve a déclaré en juillet 2018 qu'elle travaillait sur un remplacement "plus précis" de ces données de Steam Spy, mais n'a publié que des résumés sporadiques et incomplets du marché de Steam au cours des années suivantes.En tout état de cause, Apple soutient que toute information confidentielle ou sensible sur la concurrence fournie par Valve pourrait être couverte par une ordonnance de protection, comme celle en vigueur pour Samsung. Apple affirme également que « les informations demandées par cette assignation ne détaillent pas les plans futurs ou n'impliquent pas d'évaluations stratégiques... il n'y a pas de risque substantiel de préjudice concurrentiel ou économique [pour Valve] ».Selon un commentateur, par cette assignation, Apple essaie simplement d'insinuer que Steam et son magasin sont dans le même modèle économique alors qu'ils ne le sont pas vraiment. « Tous deux perçoivent une part des ventes de jeux dans leurs magasins et ils vendent des jeux/programmes. C'est à peu près le seul point commun ici », a-t-il écrit.« Steam se moque que vous soyez sur leur plateforme, EPIC, Good Old Games, votre propre site Web indépendant, etc. Si un jeu est une "exclusivité Steam", alors c'est soit le choix du développeur, soit un accord économique entre Steam et ce développeur dans le cadre duquel Steam paie le développeur pour le faire, au lieu de le forcer comme Apple », a-t-il ajouté.Le propre système de paiement d’Epic lui permet en effet d’éviter de payer les 30 % de commissions exigées par Apple due à son système d’achat in-app. L’éditeur du jeu Fortnite a alors demandé une ordonnance dans le but d’obliger Apple à remettre le jeu dans sa boutique jusqu’à la fin de la bataille judiciaire . Mais la juge a estimé que le développeur de jeu a rompu son contrat en tout état de cause et était donc en train d’en subir les conséquences.Non seulement la bataille juridique a fini par faire entrer Valve en scène, mais s’est également étendue hors des Etats-Unis. L'éditeur de Fortnite a annoncé mercredi avoir déposé une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante dans la distribution et les systèmes de paiement des applications mobiles. Dans son communiqué, Epic indique avoir été lésé par les restrictions anticoncurrentielles d'Apple concernant les paiements et la distribution d'applications.Source : Lettre conjointe Apple - Valve Qu’en pensez-vous ?Valve devrait être obligé de fournir ces informations parce que Samsung a répondu à des demandes similaires, selon Apple. Quels commentaires en faites-vous ?Que se passerait-il avec ces tonnes d'informations précieuses sur les concurrents entre les mains d’Apple une fois la bataille juridique terminée ?