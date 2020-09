Epic demande à la Cour d'obliger Apple à rétablir Fortnite sur l'App Store. Notant une diminution de 60% des joueurs sur iOS L'éditeur se dit prêt à lancer une vitrine de téléchargement concurrente 9PARTAGES 6 0 Le mois dernier, Epic a noté que lorsqu'il a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a riposté en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son abus supposé de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. Apple a déclaré à Epic que d'ici le 28 août, son accès à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plateformes d'Apple, y compris pour les offres Unreal Engine Epic aux développeurs tiers, serait coupé, pourtant Apple n'a jamais prétendu que ce dernier a enfreint une de ses politiques. Non content de supprimer Fortnite de l'App Store, Apple s'est attaqué à toute l'activité d'Epic dans des domaines indépendants.



Epic a décidé de solliciter la cour à ces sujets, lui demandant notamment d'exiger qu'Apple rétablisse Fortnite sur sa vitrine de téléchargement, mais de lui interdire de révoquer son accès aux outils de développement iOS et macOS en représailles de l’introduction de l’introduction d’une nouvelle option de paiement dans Fortnite. Le juge lui a donné gain de cause sur le second volet, mais pas sur le premier, interdisant donc à Apple de bloquer Unreal Engine.



Aussi, une fois le délai du 28 août arrivé, Apple a officiellement résilié le compte Epic Games sur l'App Store vendredi 28 août. Cela signifie que l'application n'est plus disponible sur l'iPhone ou l'iPad, même si vous l'avez déjà téléchargée une fois auparavant - et d'autres jeux Epic comme Infinity Blade ne sont plus téléchargeables.



Apple n’a donc pas résilié l'autre compte de développeur, celui lié à Unreal Engine. Epic ne pourra plus soumettre d'applications ou de mises à jour à l'aide du compte de développeur Epic Games, mais les utilisateurs qui ont déjà téléchargé Fortnite sur iOS et Mac peuvent continuer à y jouer. La suppression du compte Epic Games est le processus standard d'Apple pour tous les comptes qui défient les politiques de l'App Store.





Epic Games proteste



Mais Epic Games estime que la Cour devrait contraindre Apple à rétablir Fortnite sur l'App Store. Dans une nouvelle requête, Epic fait valoir que plus que sa réputation a été lésée : Pour Epic, « Fortnite est plus qu'un simple jeu. C'est une communauté intensément sociale dont la valeur pour ses utilisateurs dépend en grande partie de la capacité à se connecter avec d'autres utilisateurs. Epic a construit une communauté sur laquelle les gens comptent. En supprimant Fortnite de l'App Store, Apple a séparé des millions d'utilisateurs de leurs amis et de leur famille dans la communauté Fortnite, qui dépend entièrement de la connectivité. Le tollé des utilisateurs a été assourdissant, montrant un réel préjudice à l'intérêt public. Les utilisateurs actifs quotidiens sur iOS ont diminué de plus de 60% depuis la suppression de Fortnite de l'App Store. Et le retrait a déjà entraîné une perte de bonne volonté et un préjudice irréparable à la réputation d'Epic. La perte continue de Fortnite en tant que lieu de rassemblement pour les utilisateurs sur toutes les plateformes conduira les clients d'Epic à faire défaut. Epic peut ne jamais revoir ces utilisateurs. On lui refusera également la possibilité d'accéder même à un seul nouvel utilisateur parmi les plus d'un milliard d'utilisateurs iOS pendant au moins l'année prochaine. La suppression de Fortnite d'iOS entrave également considérablement une initiative Epic majeure - faire de Fortnite un ‘métaverse’ à part entière, un espace virtuel interactif persistant et polyvalent. Un dommage comme celui-ci à l'application phare d'Epic ne peut pas être calculé en dommages-intérêts »



Pour ceux qui pourraient se poser la question, la mesure des utilisateurs iOS a été faite jusqu'au 2 septembre. Précisons que le lancement de la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite était attendu avant l’entrée dans le mois de septembre. Fin août, Epic Games a officialisé l’information : la nouvelle mouture ne sera disponible que pour les gamers sur PlayStation 4, PC, Android et Nintendo Switch. Ceux sur iPhone, iPad et Mac en seront sevrés. En d’autres termes,



« Apple est en situation de monopole. Il contrôle toutes les distributions d'applications sur iOS. Il contrôle tout le traitement des paiements dans l'application pour le contenu numérique sur iOS. Il maintient illégalement ces deux monopoles en interdisant explicitement toute entrée concurrentielle sur l'un ou l'autre marché. Il est fort probable que cette affaire soit perdue d’avance.



« Sur cette requête, cependant, tout ce qu'Epic cherche est que la Cour empêche Apple de riposter contre Epic pour avoir osé défier la mauvaise conduite d'Apple. Comme indiqué plus en détail dans la plainte, le 13 août 2020, Epic a cessé de se conformer à l'une des règles anticoncurrentielles d'Apple : il offrait aux joueurs de son jeu populaire, Fortnite, la possibilité de réduire les prix sur les achats intégrés à l'aide d'un processeur de paiement concurrent. Il s'agissait d'une première étape nécessaire sur le long chemin pour libérer les consommateurs et les développeurs de l'emprise monopolistique d'Apple sur la distribution d'applications et le traitement des paiements via l'application sur iOS.



« Apple a riposté avec férocité. Non seulement il a supprimé Fortnite de l'App Store, ce qu'Epic prévoyait, mais il a également déclaré qu'il mettrait fin à chacun des comptes du programme Apple Developer d'Epic et couperait l'accès d'Epic même aux outils logiciels largement disponibles au public. C'était un avertissement clair à tout autre développeur qui oserait défier les monopoles d'Apple: suivez nos règles ou nous vous priverons d'un milliard de consommateurs iOS - défiez-nous et nous détruirons votre entreprise.



« En bref, accusé de violations des lois antitrust pour avoir abusé de son pouvoir de créer et de maintenir deux monopoles, Apple a utilisé ce même pouvoir pour essayer de contraindre Epic à respecter ses restrictions illégales. La Cour ne devrait pas permettre à Apple d'appliquer ces restrictions ».





Epic veut lancer son propre store sur iOS



« Epic est idéalement situé pour contester les restrictions d'Apple. Epic est un concurrent direct potentiel d'Apple sur les marchés concernés, prêt à offrir une distribution d'applications compétitive et un traitement de paiement compétitif sur iOS. Epic a démontré sa disponibilité en offrant une alternative compétitive au traitement des paiements d'Apple, en donnant le choix aux consommateurs et en offrant l'avantage de prix plus bas aux utilisateurs qui l'ont choisi plutôt que l'offre d'Apple. Pour permettre à Epic de relever ce défi sans subir de préjudice irréparable des représailles d'Apple entre-temps, Epic demande respectueusement à la Cour de faire droit à sa requête en injonction préliminaire pour empêcher Apple de poursuivre ses représailles et pour annuler les représailles d'Apple à ce jour.



« Premièrement, Epic est susceptible de réussir sur le fond. Apple contrôle une plateforme logicielle - le système d'exploitation iOS - qui lui confère un pouvoir de marché considérable sur les développeurs d'applications et un milliard de consommateurs. En utilisant ce pouvoir, il a conçu un ensemble de restrictions par lesquelles il a acquis et maintient des monopoles sur deux marchés en aval où la concurrence peut et doit prospérer: la distribution d'applications et le traitement des paiements via l'application.



« Sur le marché de la distribution d'applications, sans les restrictions d'Apple, les développeurs auraient le choix de la façon de distribuer leurs applications iOS, les consommateurs auraient le choix de la manière de les obtenir et l'App Store d'Apple devrait rivaliser en offrant une meilleure qualité et / ou prix plus bas. D'autres systèmes d'exploitation performants, comme Windows de Microsoft ou macOS d'Apple, offrent un tel choix aux consommateurs et aux développeurs. De même, sur le marché du traitement des paiements via les applications, mais pour les restrictions d'Apple, les développeurs d'applications iOS proposant des achats intégrés de contenu numérique pouvaient choisir le processeur à utiliser, comme ils le font lorsque leurs applications vendent des biens physiques aux utilisateurs iOS. Au lieu de cela, Apple interdit absolument toute concurrence sur l'un ou l'autre marché, laissant Apple libre d'imposer des conditions de distribution et de traitement sans contrôle par les forces de la concurrence.



« Pour être clair, Epic ne cherche pas à forcer Apple à fournir des services de distribution et de traitement gratuitement, et Epic ne cherche pas non plus à profiter des services d'Apple sans les payer. Ce qu’Epic souhaite, c’est la liberté de ne pas utiliser l’App Store d’Apple ou IAP, mais plutôt d’utiliser et d’offrir des services concurrents.



« Deuxièmement, sans mesure d’injonction, les actions d’Apple causeront un préjudice irréparable à Epic, ainsi qu’à d’innombrables tiers et à l’intérêt public. Dans ce cas, ces deux facteurs de la norme d'injonction préliminaire sont étroitement liés. Epic était prêt à tenir tête à Apple parce que c'était la bonne chose à faire et parce qu'Epic pensait qu'elle était mieux placée que de nombreuses autres entreprises pour résister à la tempête. Mais Epic n'est pas à l'abri de dommages irréparables. Et la volonté d'Epic de contester un monopole illégal n'est pas une base sur laquelle écarter son préjudice en vertu de la longue lignée du précédent de la Cour suprême cité ci-dessus. En fait, l'octroi de l'injonction favoriserait les politiques publiques favorisant les marchés concurrentiels et défavorisant l'application des clauses contractuelles anticoncurrentielles ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous du fait qu'Epic évoque devant la cour la possibilité de proposer un store alternatif à App Store ?

Source : requête d'Epic