92 % des foyers français ont accès à Internet ;

la France compte 53 millions d’internautes mensuels ;

les Français ont fait 2 heures 25 minutes de surf par jour et par personne en 2020, soit 15 % de plus qu’en 2019 ;

le mois d’octobre 2020 a mobilisé deux tiers du temps de surf sur mobile, soit 1 heure et 32 minutes chaque jour ;

les 15 premiers sites de e-commerce rassemblent 45,4 millions de Français contre 44,7 millions en 2019 ;

pendant le premier confinement, 80,5 % des 15 à 24 ans se sont connectés aux sites et applications de formation ou d’éducation ;

pendant le premier confinement, l’audience des sites et applications de visioconférence a été multipliée par 6 ;

19,2 millions de Français étaient présents sur les sites et applications d’actualités, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2019 ;

les 15 à 24 ans ont passé 2 heures et 12 minutes chaque jour sur les réseaux sociaux et plateformes de messagerie, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2019 ;

les Français ont été consommateurs de plus de contenus en 2020 : 29,4 % ont consulté à la fois des sites de vidéos, de SVoD et de télévision ou de radio.

L’intégralité du rapport

Les Français ont encore intensifié leurs usages d’internet

Une vie quotidienne soudain très digitale

Plus que jamais besoin de s’informer

Rester proches

et “déconnecter” en ligne

Comment parler de l’année 2020 sans d'abord mentionner la crise sanitaire qui a bouleversé notre monde ? La pandémie de la COVID 19 a eu un impact significatif sur le fonctionnement de notre vie de tous les jours et nos pratiques médias. Ce contexte inédit a accéléré la digitalisation de notre quotidien, intensifiant encore davantage nos usages internet, que ce soit pour s’informer, se divertir, consommer et bien sûr pour communiquer.« Certaines activités en ligne nées ou qui se sont renforcées pendant les périodes de confinement ont perduré et semblent s’ancrer progressivement dans la vie des Français » , commente Bertrand Krug, Directeur du Département Internet, « les usages se sont encore intensifiés avec une augmentation de 15% du temps passé chaque jour sur internet. Ils se sont aussi diversifiés : on compte aujourd’hui plus de 1000 sites recueillant plus d’1 million de visiteurs uniques chaque mois aux côtés d’acteurs déjà très puissants. »Fin 2020, on dénombre près de 92% de foyers connectés à internet en France ; un taux qui tend à se stabiliser au même titre que le nombre d’internautes qui atteint en moyenne tous les mois 53 millions d’individus. Et bien que la fracture numérique soit toujours une réalité avec 10 millions de non connectés chaque mois, les Français n’ont jamais passé autant de temps sur le web cette année : 2h25 de surf par jour et par personne dont les 2/3 sur smartphone soit 15% de plus qu’en 2019. Une progression qui touche tous les Français mais qui est essentiellement portée par les jeunes de 15 à 24 ans dont le temps de surf quotidien bondit de 24% et s’établit 4h23 par jour. Ayant réorganisé leur emploi du temps pendant le 1 er confinement, les internautes ont aussi aménagé leur surf un peu différemment en se connectant plus tardivement le matin et de manière plus linéaire tout au long de la journée.Du jour au lendemain, les Français ont du réinventer leur vie quotidienne : apprendre et travailler autrement, faire leurs courses, maintenir le dialogue avec leur famille et leurs amis malgré la distance, et même se détendre et se cultiver loin des cinémas, des salles de spectacle et des musées. Internet a joué un rôle majeur dans cette nouvelle organisation en permettant à des Français confinés et parfois isolés de se recréer un quotidien à travers les écrans. Ainsi par exemple, 80,5% des 15-24 ans se sont connectés aux sites et apps de formation/éducation pendant le 1 er confinement et près de la moitié des CSP+ ont utilisé des services de messagerie professionnelle et de visioconférence pour télétravailler. Dans le secteur de la restauration, fermetures obligent, les internautes ont opté pour la livraison ou encore le drive dont l’audience a doublé entre octobre 2019 et avril 2020 passant de 7 millions de visiteurs uniques à 13,6 millions en 6 mois. Préoccupés par leur santé et celles de leurs proches, les internautes ont aussi largement utilisé les services médicaux disponibles en ligne, que ce soit pour prendre des rendez vous médicaux (+26 d’audience en un an), ou téléconsulter un professionnel de santé. Enfin, côté conso, les internautes ont profité de la période pour favoriser l’achat en ligne utile et responsable ou encore mettre à l’honneur le made in France .En 2020, les Français ont été avides d’actualité au vu de la situation sanitaire mais pas seulement. Si le besoin d’information s’est manifesté tout particulièrement pendant les deux périodes de confinement, y compris chez les jeunes, il s’est maintenu tout au long de l’année. Ainsi, l’audience des sites et applications d’actualité a fortement progressé (+2 millions de visiteurs uniques chaque jour vs 2019) pour s’établir en moyenne à 19,2 millions de visiteurs uniques quotidiens. L’info locale a permis de rassurer les internautes à travers un lien de proximité même si, dans le même temps, les sites et apps de fake news ont doublé leur audience pendant le premier confinement.Pour communiquer avec leurs proches, notamment lorsqu’ils étaient ‘coupés du monde’, plus de 8 Français sur 10 ont consulté mensuellement des messageries et réseaux sociaux. Sans surprise, les jeunes ont été les plus adeptes de cette pratique : il y ont consacré chaque jour 3 fois plus de temps que l’ensemble des Français soit 2h12 vs 45 minutes. Si les Français consultent en moyenne 2,7 réseaux sociaux/messageries chaque jour (3,9 pour les 15-24 ans), c’est pour répondre des besoins différents. Cette pratique s’inscrit ainsi dans une logiqued’addition où chaque service à sa place.Pour se changer les idées et continuer à se divertir malgré le contexte, les Français se sont tournés vers les contenus audio ou vidéo en ligne. Ainsi, 36,2 millions d’entre eux se sont rendus chaque mois sur les sites et apps de TV / Radio, 27,9 millions sur des plateformes de SVoD* et 45,9 millions sur des plateformes d’AVoD**. Les périodes de confinement ont également eu un effet sur le piratage qui a augmenté de 5% entre octobre 2019 et octobre 2020.Enfin pour se détendre, les internautes ont fait la part belle aux jeux vidéo qui se sont à la fois développés sur les plateformes de livestreaming et à la faveur de nouvelles applis sur smartphone Plus populaires que jamais, les pocket games*** séduisent plus de 12,8 millions de joueurs quotidiens ; les internautes joueurs ont consacré presque deux fois plus de temps à cette activité chaque jour (16 minutes).Bertand Krug conclut : « Médiamétrie détecte et décrypte l’utilisation croissante du digital en France depuis de nombreuses années. Grâce à nos mesures, nos clients, les acteurs de ce marché, peuvent appréhender et comprendre certaines tendances de surf émergentes, ou qui se sont accentuées cette année, et, qui sait, s’installeront de manière plus pérenne dans les usages des Français. »Le rapport de Médiamétrie fait suite à une étude de broadbandnow qui fait état de ce qu’en mars 2020, le nombre total de visites sur Internet a augmenté de 50 à 70 % . Le streaming a également bondi d'au moins 12 %, selon les estimations.Source : Médiamétrie Ces chiffres sont-ils vraisemblables ?Comment chiffrez-vous votre temps passé sur Internet en raison de la pandémie de coronavirus ?