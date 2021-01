Sans donner la moindre explication, Facebook avait supprimé la semaine dernière les pages des groupes et d'individus militant pour le socialisme. Il s'agissait notamment du parti des travailleurs socialistes et de sa branche étudiante, la "Socialist Worker Student Society" du Royaume-Uni, ainsi que de la section internationale des jeunes et des étudiants pour l'égalité sociale de l'université du Michigan (IYSSE).L'IYSSE est l'organisation étudiante du Parti pour l’égalité sociale (SEP). Lancée en 2006, elle vise à construire un mouvement international d'étudiants et de travailleurs s'opposant à la violence militaire, à l'inégalité sociale et aux attaques contre les droits démocratiques. Selon l'organisation, les grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée au XXIe siècle : la guerre, la pauvreté, l'inégalité sociale, la poussée vers le fascisme et la dictature des gouvernements au niveau international sont le résultat du capitalisme et ne peuvent être résolus que par la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière et de l'instauration d'un socialisme fondé sur une véritable égalité.À la suite de nombreuses protestations sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, Facebook a rétabli les pages ainsi que les comptes désactivés. Un porte-parole de Facebook, après avoir déclaré lundi que les suppressions étaient le résultat d'une erreur, s’est excusé au nom de l’entreprise. Facebook n'a pas donné plus d’explication sur l'erreur et n’a non plus expliqué pourquoi elle avait affecté les comptes personnels des figures socialistes ainsi que des groupes importants.Au moins une demi-douzaine de membres dirigeants du Parti pour l’égalité sociale avaient vu leur compte Facebook désactivé de façon permanente. Il s'agissait notamment du compte public de Genevieve Leigh, secrétaire nationale de l’IYSSE et du compte personnel de Niles Niemuth, ex-candidat du Parti pour l’égalité sociale à la vice-présidence des États-Unis en 2016 et également rédacteur en chef au WSWS (World Socialist Web Site).Facebook avait également désactivé la page du "London Bus Drivers Rank-and-File Committee", créée avec le soutien du Parti pour l’égalité sociale, dans le but d’organiser la revendication des chauffeurs de bus suite à un appel en faveur d'un retrait des chauffeurs de bus pour exiger des protections élémentaires contre la pandémie du COVID-19. En plus des lettres de soutien des travailleurs, des jeunes, des journalistes et des professionnels des médias, des déclarations dénonçant une purge politique ont été diffusées des milliers de fois sur les réseaux sociaux.Dans le sillage des émeutes du Capitole, les groupes de défense des droits civils ont accusé la plateforme de ne pas avoir réussi à freiner la diffusion de fausses informations sur la fraude électorale et l'incitation à la violence. « Même si cette interdiction a été annulée, c'est un avertissement pour la suite », a déclaré David Nort, président du comité de rédaction du site web socialiste. Pour Chris Marsden, le secrétaire national du SEP, les réseaux sociaux utilisent leur pouvoir d'une manière complètement antidémocratique.Pour certains, l'affirmation de Facebook selon laquelle la désactivation des comptes n'est que le résultat d'un problème technique manquerait de crédibilité. Ils estiment que Facebook a clairement investi du temps et des ressources pour identifier les principaux membres de la SEP, de l'IYSSE et de la WSWS. Allégation démentie par les déclarations répétées des responsables de Facebook.Source : WSWS Quel est votre avis sur l'attitude de Facebook vis-à-vis de l'IYSSE et de ses dirigeants ?