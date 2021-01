La semaine dernière, la plateforme de médias sociaux Parler a été pratiquement effacée d'Internet, mais hier, dimanche, elle a montré quelques signes de vie. Un message du PDG de Parler, John Matze y apparaît avec une image montrant une bannière "difficultés techniques". après l'émeute du Capitole Apple a suspendu l'application Parler de son App Store, peu après que Google l'ait bannie de Google Play. L'application n'est toujours pas disponible en téléchargement sur les deux plateformes. Amazon.com a ensuite suspendu Parler de son service d'hébergement web, mettant ainsi le site hors ligne à moins qu'il ne trouve une nouvelle entreprise pour héberger ses services.Amazon, Google et Apple ont coupé les liens avec Parler en invoquant l'échec de la modération des contenus et les menaces de violence proférées par certains de ses utilisateurs de droite. Certains des manifestants pro-Trump qui sont descendus au Capitole américain le 6 janvier, alimentés par des allégations sans fondement de fraude électorale, avaient planifié l'événement et diffusé des informations erronées sur l'élection présidentielle sur Parler.Le site web a été relancé dimanche par un message du PDG John Matze, demandant : « Bonjour, le monde. Est-ce que ce truc est allumé ? ». Une déclaration sur le site qui indique un retour imminent. « Il semble que ce soit le bon moment pour vous rappeler à tous (ceux qui aiment et ceux qui détestent) pourquoi nous avons lancé cette plateforme. Nous pensons que la vie privée est primordiale et que la liberté d'expression est essentielle, en particulier sur les médias sociaux. Nous résoudrons tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés et nous prévoyons de vous accueillir à nouveau bientôt. Nous ne laisserons pas le discours civil périr ! », a-t-il déclaréUne recherche sur WHOIS indique que Parler est maintenant hébergé par Epik. La semaine dernière, Parler a enregistré son domaine auprès du fournisseur d'hébergement basé à Washington, connu pour héberger des contenus d'extrême droite, bien qu'Epik ait nié dans une déclaration que les deux sociétés aient été en contact.Parler a été confronté à des retombées massives dans les jours qui ont suivi le siège du Capitole américain, plusieurs partenaires commerciaux ayant coupé les liens. Apple et Google ont été les premiers à retirer l'application de Parler de leurs app stores, invoquant également son prétendu refus de supprimer les contenus violents. Peu de temps après, de nombreux fournisseurs de services de Parler, dont Twilio, Okta et Zendesk, ont également retiré Parler de leurs plateformes. Apple accueillera de nouveau Parler, à condition que Parler trouve un nouveau fournisseur de Cloud Computing pour héberger le réseau social, si l'application modère efficacement le discours des utilisateurs, a déclaré le PDG d'Apple dans une interview sur Fox News dimanche. « Nous les avons seulement suspendus. S'ils arrivent à modérer ensemble, ils seront de retour », a précisé Cook.Parler a atteint une certaine notoriété ces derniers mois, alors que les principaux sites de médias sociaux ont été confrontés à une pression croissante pour réprimer les discours de haine, la désinformation et les appels à la violence. Twitter et Facebook ont tous deux suspendus le président Donald Trump après l'émeute meurtrière du Capitole, en invoquant le risque de nouvelles violences.Parler, qui a soutenu que sa suppression avait pour but d'éliminer la concurrence, a intenté un procès antitrust contre Amazon la semaine dernière, afin d'obtenir la restauration de son site web. Dans son action en justice, Parler a contesté les affirmations d'Amazon selon lesquelles la plateforme avait à plusieurs reprises averti Parler sur le contenu violent de son site ; mais également que l'approche laxiste de la société pour supprimer les différents contenus violents constituait un motif pour qu'Amazon suspende le contrat AWS de Parler.Parler a affirmé qu'Amazon, en fait, avait complètement résilié son contrat, plutôt que de le suspendre simplement, et n'a averti la société de médias sociaux de possibles violations de contrat qu'après les émeutes du Capitole et a continué à essayer de lui vendre des services supplémentaires aussi tard qu'en décembre.Source : ReutersQu’en pensez-vous ?