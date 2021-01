Anna Eshoo, représentante démocrate

Alors que les médias sociaux continuent de se sortir des implications de leur responsabilité dans l’attaque du Capitole américain, les démocrates de la Chambre des représentants ont écrit aux principales plateformes numériques jeudi, leur demandant de modifier en permanence les algorithmes qui facilitent la diffusion de contenus extrémistes et « conspirateurs ». Le groupe est dirigé par les représentants démocrates Anna Eshoo de la Californie et Tom Malinowski du New Jersey qui ont mobilisé des dizaines de leurs collègues pour la cause.Trois lettres ont été adressées aux PDG de Twitter, Facebook, Google et YouTube (la même lettre envoyée aux deux derniers), les exhortant à apporter divers changements sur les plateformes afin d'atténuer la diffusion de contenus extrémistes et conspirateurs à leurs utilisateurs. Les représentants Malinowski et Eshoo, ainsi que leurs collègues, ont demandé aux entreprises de revoir leur politique de maximisation de l'engagement des utilisateurs comme base du tri algorithmique et de la promotion des nouvelles et des informations, et de procéder à des modifications permanentes et à l'échelle de la plateforme pour limiter la diffusion de contenus préjudiciables.« Pendant des années, les sociétés de médias sociaux ont laissé une désinformation nuisible se répandre sur leurs plateformes, polluant l'esprit du peuple américain. La désinformation en ligne ne consiste pas seulement à supprimer les mauvais contenus. Je considère qu'il s'agit essentiellement d'une question de conception de produits. Les systèmes d'amplification et de recommandation algorithmiques que les plateformes utilisent diffusent des contenus qui sont plus évocateurs que la vérité », a déclaré Eshoo dans une déclaration.Les lettres des législateurs arrivent environ deux semaines après qu'une foule ait pris d'assaut le Capitole lors d'une émeute meurtrière. De nombreuses personnes impliquées dans la foule pro-Trump qui a pris d'assaut le Capitole ont affirmé qu'il y avait eu une fraude électorale généralisée qui a entaché les résultats des élections de 2020. L'ancien président et ses alliés se sont fait l'écho de ces affirmations sur les médias sociaux, affirmant que l'élection avait été "volée" à Donald Trump.Cette affirmation non fondée, ainsi que les théories de conspiration QAnon et d'autres récits de désinformation, se sont répandus en ligne avant l'émeute du 6 janvier au Capitole. L’émeute a même été préparée bien avant , des messages de nombreux partisans de l’ancien président se répandant depuis décembre sur ces sites de médias sociaux les encourageant à être lourdement armés et à tirer sur les contre-manifestants.« Les dommages horribles causés à notre démocratie le 6 janvier dernier ont montré comment ces plateformes de médias sociaux ont joué un rôle dans la radicalisation et l'encouragement des terroristes à attaquer notre Capitole. Ces entreprises américaines doivent repenser fondamentalement les systèmes algorithmiques qui sont en contradiction avec la démocratie », a ajouté la représentante Eshoo.Les législateurs notent que les émeutiers qui ont attaqué le Capitole au début de ce mois ont été radicalisés en partie dans les chambres d'écho numériques que ces plateformes ont conçues, construites et entretenues. Ils ajoutent que ces plateformes sont en partie responsables de l'affaiblissement du sens commun de la réalité objective des Américains et de l'intensification des croyances politiques marginales, ce qui a conduit certains d'entre eux à commettre des violences physiques dans le monde réel.« Les algorithmes des plateformes de médias sociaux sont conçus pour alimenter chacun de nous avec des versions de plus en plus haineuses de ce que nous détestons déjà, et des versions craintives de ce que nous craignons déjà, afin que nous restions collés à nos écrans le plus longtemps possible », a déclaré Malinowski dans un communiqué. « De cette façon, ils promeuvent et recommandent régulièrement des documents sur la suprématie blanche, l'antisémitisme, l'anti-gouvernement et d'autres conspirations aux personnes qui y sont les plus sensibles - dont certaines viennent d'attaquer notre Capitole ».Après l'attaque du Capitole, les principales plateformes de médias sociaux ont réprimé une partie de la désinformation. Mais les démocrates appellent les géants des médias sociaux à agir davantage.YouTube, propriété de Google, a été sévèrement critiqué pour son rôle dans la diffusion de contenus extrémistes. Dans la lettre adressée à Sundar Pichai, PDG de Google, et à Susan Wojcicki, PDG de YouTube, les démocrates ont déclaré que la plateforme devrait désactiver sa fonction de lecture automatique par défaut et cesser « toute recommandation de matériel conspirateur sur les pages d'accueil des utilisateurs ».Un porte-parole de YouTube a refusé de faire des commentaires en réponse à cette lettre, selon The Hill qui rapporté pour la première fois la demande des législateurs. Toutefois, selon YouTube, la plateforme a supprimé des milliers de vidéos qui faisaient état d'une fraude électorale généralisée lors de l'élection, et a supprimé des milliers de vidéos et de chaînes liées à la mouvance conspirationniste QAnon.Les législateurs ont cependant écrit que YouTube doit prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la diffusion de contenus extrémistes. « Si ceux-ci sont trop difficiles à identifier à l'aide de procédés automatisés, la société devrait cesser toute recommandation jusqu'à ce qu'une solution technique efficace soit mise au point. Plus largement, nous espérons que YouTube va entamer un réexamen fondamental de la maximisation de l'engagement des utilisateurs comme base du tri algorithmique et des recommandations », ont-ils écrit.La semaine dernière, YouTube a temporairement interdit le président Donald Trump de mettre sur sa chaîne de nouvelles vidéos ou des flux en direct après que ses contenus antérieurs ont violé les politiques d'incitation à la violence. La chaîne ne pouvait pas être mise à jour jusqu’à l’investiture du président Joe Biden, et le contenu précédent incriminé avait été supprimé, a déclaré YouTube dans un communiqué. La société a aussi ajouté que ce délai de suspension pouvait être prolongé.Dans une lettre similaire adressée à Mark Zuckerberg, les démocrates ont demandé que la plateforme apporte des modifications permanentes à son système de recommandation, comme elle l'a fait à titre d'essai dans le passé. « Nous espérons que Facebook rendra immédiatement permanentes et universelles ces modifications et d'autres changements de son système de recommandation qui ont été mis en œuvre temporairement ou à titre d'essai dans le passé, et que vous entamerez un réexamen fondamental de la maximisation de l'engagement des utilisateurs comme base du tri algorithmique et de la recommandation », lit-on.Un porte-parole de Facebook a déclaré que l'entreprise n'avait pas de commentaire à faire sur la lettre, selon The Hill, mais a noté les mesures prises par l'entreprise depuis l'émeute au Capitole.En effet, Facebook a déclaré la semaine dernière qu'il avait mis en place des mesures d'urgence depuis avant les élections américaines pour ne pas recommander aux gens de rejoindre des groupes civiques, et il maintient cela en place ainsi que la mise en œuvre d'exigences supplémentaires, y compris l'obligation pour les administrateurs de groupes d'examiner et d'approuver les messages avant qu'ils ne soient publiés dans des groupes qui « commencent à avoir un taux élevé de discours de haine ou de contenu qui incite à la violence ».Suite aux événements violents du Capitole, Facebook a procédé au blocage des comptes Facebook et Instagram de Donald Trump sur une durée de 24 heures. Le lendemain, Facebook s'est ravisé en optant pour un blocage d'une durée indéterminée et pendant les jours qui restaient « jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée », avait écrit le PDG de Facebook.Récemment, des sources proches des projets de l'entreprise ont déclaré que Facebook n'a pas de plan en place pour lever la suspension indéfinie du compte Facebook du président Donald Trump après son départ de la Maison-Blanche le mercredi 20 janvier. La suspension du compte de Trump sera définitive , ont déclaré les sources.La lettre à Twitter demande également que la plateforme apporte des changements permanents pour limiter la diffusion de la désinformation et « d'autres formes de contenu préjudiciable ». Un porte-parole de Twitter a déclaré que l'entreprise avait l'intention de répondre à la lettre.À la suite de la prise d’assaut du Capitole des États-Unis par les émeutiers pro-Trump, encouragés par les propos de l’ex-président, Twitter a réagi en bloquant le compte de Donald Trump pendant 12 heures, le temps pour lui de supprimer trois tweets que le réseau social a considérés comme étant dangereux. Cependant, après le rétablissement du compte le lendemain, Twitter a décidé un jour après de suspendre définitivement le compte de Donald Trump.Alors même que les plateformes traditionnelles prennent des mesures pour réprimer la désinformation, les plateformes de médias sociaux marginales avec un minimum de modération du contenu ont connu une montée en flèche. Une plateforme identifiée comme ayant des messages incitant à la violence avant l'émeute, Parler, a été retirée des app stores d'Apple et de Google et a été abandonnée par le service d'hébergement Web d'Amazon.Alors que la plateforme cherche à être relancée, la présidente de la commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants, Carolyn Maloney, a demandé au FBI d'enquêter sur son rôle dans l'insurrection. Par ailleurs, Parleur avait demandé une ordonnance du tribunal exigeant qu'Amazon rétablisse son service d'hébergement Web en attendant un procès complet. Mais cette demande d'injonction préliminaire a été rejetée jeudi par un juge fédéral, faisant échouer la tentative du réseau social de revenir rapidement sur la plateforme d'hébergement d'Amazon.Sources : Lettres aux PDG de Twitter Qu’en pensez-vous ?Quels commentaires faites-vous des modifications recommandées par les législateurs aux différences plateformes ?Pensez-vous que ces sociétés prendront en compte ces demandes ?Selon vous, comment sommes-nous arrivés aujourd’hui à cette crise sur les médias sociaux ?