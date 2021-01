James Howells (à gauche sur la photo en dessous) a procédé au minage des bitcoins pendant quatre ans alors que les cryptomonnaies n'en étaient qu'à leurs débuts et ne valaient pas grand-chose. Howells se rappelle avoir jeté le disque dur entre juin et août 2013 pensant qu'il avait déjà sauvegardé les fichiers en son sein. Son intérêt pour ledit contenu est ravivé lorsque le bitcoin passe de façon subite de 150 à 1000 dollars l’unité au cours de la même année. En 2013, il est déjà détenteur d’une fortune de plus de 7 millions de dollars. Problème : le bitcoin est une suite de 0 et de 1 sur un support de stockage et il se rend compte qu’il ne dispose pas de sauvegarde. Ainsi, c’est depuis 2013 qu’il multiplie les démarches auprès des autorités locales afin de récupérer le disque dur jeté. En 2021, avec la montée en valeur de la monnaie cryptographique, il est prêt à offrir plus de 68 millions de dollars au conseil municipal de Newport pour obtenir l’autorisation de le déterrer d’une zone précise d’une décharge. C’est l’équivalent de près de 240 dollars pour chacun des habitants de Newport dont la population est estimée à 316 000 habitants. Le conseil municipal déclare ne pas posséder le permis requis pour l’excavation. Il ajoute que l’opération est susceptible d’avoir un énorme impact environnemental sur les alentours.Le cas Howells fait suite à celui de Stephen Thomas – un programmeur d’origine allemande – pour lequel les enjeux sont tout aussi importants puisque possesseur de 7002 bitcoins stockés dans un disque dur Ironkey qu’il a en sa possession, mais dont il ne sait pas retrouver le mot de passe. IronKey est le nom de marque d'une famille de dispositifs de stockage portables USB chiffrés appartenant à Kingston Digital, la filiale de mémoire flash de Kingston Technology Company Inc. Thomas a, il y a des années, perdu, le papier où il avait noté le mot de passe de ce support de stockage, qui donne aux utilisateurs dix possibilités avant qu'il ne se bloque et chiffre son contenu pour toujours.Selon la société de données de cryptomonnaie Chainalysis, sur les 18,5 millions de bitcoins existants, environ 20 %, d'une valeur actuelle d'environ 643 milliards de dollars, semblent se trouver dans des portefeuilles perdus ou bloqués. Wallet Recovery Services, une entreprise qui aide à retrouver les clés numériques perdues, déclare avoir reçu 70 demandes par jour de personnes qui voulaient de l'aide pour récupérer leurs biens, soit trois fois plus qu'il y a un mois.Le réseau Bitcoin s’appuie sur un algorithme complexe qui permet de créer une adresse et la clé privée associée, qui n'est (en principe) connue que de la personne qui a créé le portefeuille. Le logiciel permet également au réseau Bitcoin de confirmer l'exactitude du mot de passe pour permettre les transactions, sans voir ni connaître le mot de passe lui-même. En bref, le système permet à quiconque de créer un portefeuille Bitcoin sans avoir à s'inscrire auprès d'une institution financière ou à subir un quelconque contrôle d'identité. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle la monnaie cryptographique est populaire auprès des criminels . Mais cela ne vient pas sans revers, car une mauvaise gestion des mots de passe et autres clés privées conduit à des cas comme ceux de Howells et Stephen Thomas. C’est semble-t-il le prix à payer en tant qu’utilisateur du fameux réseau qui permet à chacun de devenir sa propre banque.Source : CNNQu’en pensez-vous ?