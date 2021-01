Christine Lagarde voudrait une régulation mondiale des bitcoins

Au début de l’année 2017, le bitcoin était coté à 1000 dollars. Quelques mois plus tard et plus précisément en mai 2017, sa valeur est passée à 2000 dollars. Dans le mois d'août, le cap des 4000 dollars fut franchi et en octobre, le bitcoin a atteint les 5000 puis 6000 dollars. Bien que l’indice de croissance du bitcoin par rapport à sa valeur d’origine fût déjà élevé, l’on était loin de se douter que les mois à venir allaient être encore plus intéressants pour cette monnaie. En novembre 2017, la valeur de la monnaie cryptographique a encore grimpé pour passer à 8000 dollars l’unité puis à 10 000 dollars. À la mi-décembre 2017, le cours du bitcoin a battu tous les records en atteignant la valeur de 20 000 dollars.Cette croissance exceptionnelle de l’année 2017 a eu comme conséquence un attrait sur de nombreuses personnes qui ont parfois investi des ressources financières considérables dans l’optique de tirer également profit des gains que pourrait procurer cette monnaie. Il faut souligner que de nombreux projets ont fleuri dans cette même période avec comme arguments la possibilité d’investir dans ces projets basés sur la technologie Bitcoin pour récolter plus tard des bénéfices lorsque ces projets porteront leurs fruits.Toutefois, l’ascension marquée du bitcoin en 2017 n’a pas pu s’étendre à l’année 2018 et en février 2018, c’est-à-dire 2 mois après avoir atteint le pic de 20 000 dollars, la valeur de la monnaie a commencé à montrer des signes d’essoufflement. De 20 000 dollars en décembre 2017, l’on est passé à 6000 dollars en février 2018. Cette baisse de régime a continué au cours des mois qui ont suivi et fin novembre 2018 la valeur du bitcoin était négociée à environ 3850 dollars selon les données de CoinMarketCap, la plateforme de capitalisation boursière des monnaies cryptographiques.Depuis lors, sa valeur a augmenté par à-coups et a pu franchir les 40 000 dollars le 7 janvier 202 1. Au moment de l’écriture de ces lignes, un bitcoin vaut un peu plus de 36 774 dollars.La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est attaquée au rôle de Bitcoin dans la facilitation des activités criminelles, affirmant que la cryptomonnaie a mené à « des activités malveillantes ».« Pour ceux qui avaient supposé qu'elle pourrait se transformer en monnaie – désolé, mais c'est un atout et c'est un actif hautement spéculatif qui a mené des activités malveillantes ainsi que des activités de blanchiment d'argent lucratives et totalement répréhensibles », a déclaré Lagarde dans un événement en ligne organisé par Reuters.Les remarques, faites dans une conversation largement axée sur les perspectives économiques de la zone euro, montrent que les principaux décideurs politiques prennent note d'une fièvre spéculative qui balaie les marchés de la cryptomonnaie. Les prix du bitcoin ont plus que doublé depuis novembre et ont dépassé les 40 000 dollars plus tôt ce mois-ci.Selon elle, « il doit y avoir une réglementation, qui doit être appliquée et approuvée[...] au niveau mondial, car s’il y a des failles, alors ces failles doivent être comblées. » Lagarde estime que la réglementation du Bitcoin pourrait être initiée au niveau du G7, puis transférée au G20, et ensuite étendue àd’autres pays.Bitcoin offre aux utilisateurs un certain degré d'anonymat, ce qui en fait un véhicule populaire pour les comportements criminels. Par exemple, les opérateurs derrière des ransomwares demandent généralement à leurs victimes d'effectuer des paiements en bitcoins.Les préoccupations concernant le blanchiment d'argent et la capacité des entreprises financières à connaître l'identité de leurs clients ont été au premier plan du débat sur la cryptomonnaie. Alors que les critiques affirment que des instruments comme Bitcoin facilitent le transfert illicite de fonds, les défenseurs de la cryptomonnaie affirment que le réseau de registres numériques connu sous le nom de blockchain permet de tracer l'argent plus facilement que l'argent liquide et peut en fait aider les forces de l'ordre.Le département du Trésor américain a récemment proposé d'exiger des banques et autres intermédiaires qu'ils vérifient l'identité des clients pour certaines transactions.Les banques centrales, y compris la BCE, se concentrent de plus en plus sur le développement de leurs propres devises numériques. Ces initiatives sont en partie stimulées par l'attention portée aux cryptomonnaies et par le désir d'offrir une alternative officielle au cash pour l'ère numérique.La Banque centrale européenne a déclaré en octobre 2020 qu'elle devrait se préparer à émettre un euro numérique en complément des billets de banque. Sa directrice, Christine Lagarde, a déclaré le même mois que la banque envisageait « très sérieusement » la création d'un euro numérique , lors d’une réunion virtuelle organisée par le Fonds monétaire international.Elle a rappelé que la pandémie du covid-19 a conduit à de nombreux changements structurels, y compris la façon dont « nous travaillons, nous faisons du commerce et nous payons ». En conséquence, les paiements numériques ont considérablement augmenté, en particulier dans des pays comme l’Allemagne et l’Italie, où « l’argent comptant était roi », a déclaré Lagarde.Pendant ce temps, la ville chinoise de Shenzhen a offert un total de 10 millions de yuans (1,27 million d’euros) en monnaie numérique de la banque centrale du pays à 50 000 habitants dans le but de stimuler son utilisation . Cela fait partie du programme pilote du yuan numérique qui est mené dans plusieurs grandes villes de Chine et du premier test public de la monnaie numérique. Shenzhen, connue pour ses destinations shopping, est une métropole moderne du sud-est de la Chine qui relie Hong Kong au continent chinois.Le cadeau du yuan numérique a été fait par une loterie dans le quartier Luohu de Shenzhen. Les gagnants ont reçu des « paquets rouges » numériques contenant l’équivalent de 200 yuans (25,41 euros) de monnaie numérique. Les paquets rouges sont des enveloppes-cadeaux traditionnellement utilisées en Chine pour donner de l'argent pendant les vacances et les occasions spéciales. Les personnes vivant à Shenzhen pouvaient s'inscrire à la loterie via iShenzhen, un service basé sur la blockchain exploité par le gouvernement de Shenzhen.Le yuan numérique ne doit pas être confondu avec une forme de cryptomonnaie. Il est plutôt émis et géré par la banque centrale, qui sert de version numérique statutaire de la monnaie physique de la Chine et permet à Pékin de mieux appréhender la circulation de sa monnaie. Il est destiné à compléter, et non à remplacer, les applications de paiement tierces telles que WeChat Pay et Alipay dans un pays où les espèces s'épuisent.Par exemple, le gouvernement central pourrait à l'avenir octroyer des subventions aux bureaux locaux en envoyant des yuans numériques, ce qui peut aider à résoudre des problèmes comme la corruption.Shenzhen est l'une des quatre villes chinoises à commencer les tests internes du yuan numérique, a annoncé un avis du gouvernement en août sans entrer dans les détails. La dernière distribution aux consommateurs est considérée comme le premier test public à grande échelle du pays de la monnaie virtuelle centralisée.Source : Reuters (vidéo dans le texte)Que pensez-vous des propos de Christine Lagarde ?