Bitcoin : les mineurs de la région nordique bénéficient d'une énergie bon marché, Offrant des alternatives aux endroits traditionnels comme la Chine et le Kazakhstan

La région nordique ou « pays nordiques » constitue une région d'Europe du Nord regroupant le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ainsi que leurs États associés, Åland pour la Finlande, Groenland et îles Féroé pour le Danemark. Grâce à la chute des prix de l'électricité, cette région serait redevenue un endroit lucratif pour l'exploitation des cryptomonnaies à l'instar du bitcoin. L'énergie électrique étant un objet de fantasmes prisée par les investisseurs dans ce domaine.





Un temps très humide et des températures assez basses ont fait monter les réservoirs hydroélectriques de la région nordique à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, conférant ainsi à la région une grande capacité de production électrique. Il en résulte des prix de l'électricité au plus bas dans cette région. Cette année, les prix moyens pratiqués dans la région représentent environ un tiers de ceux pratiqués en Allemagne, le plus grand marché de l'électricité en Europe.



Impact de l'énergie électrique sur le bitcoin



Le bitcoin qui est une monnaie virtuelle dans le sens où ce dernier est caractérisé par une absence de support physique est en réalité une suite de chiffres stockés sur un ordinateur sous la forme de chaînes de blocs fondé sur la technologie Blockchain. Les personnes qui fabriquent ces cryptomonnaies sont généralement appelées des mineurs.



Les transactions sont effectuées sur un réseau d’ordinateurs appelés nœuds. Ces ordinateurs sont dotés de logiciels sollicitant des processeurs et des cartes graphiques nécessitant une puissance de calcul relativement importante et pouvant générer de nouvelles unités de la cryptomonnaie.



Les monnaies sont générées dans des centrales informatiques géantes qui traitent des algorithmes complexes. La puissance de calcul à alimenter devenant de plus en plus élevée. Elle nécessite donc plus de ressources énergétiques. Ce qui fait de l'énergie électrique l'une des principales ressources pour la création des bitcoins.



La Norvège : modèle de transition énergétique ?



Notons que parmi les 30 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, la Norvège est le pays ayant appliqué l'année dernière les prix les plus bas en matière d’électricité auprès des entreprises industrielles. Elle a également appliqué les tarifs les plus bas dans l'Union européenne au cours du premier semestre de cette année, battant par la même occasion l'Islande, un autre centre de fabrication de cryptomonnaies.





Lors d’une de ses sorties, Tor Reier Lilleholt, responsable de l'analyse chez le consultant norvégien Wattsight AS a déclaré, « ces tarifs sont parmi les plus bas du monde si l'on ne tient pas compte des frais et des taxes ». « On assiste aujourd’hui à un mouvement stratégique très important de l'exploitation minière du bitcoin de la Chine vers les pays occidentaux comme la Suède, car les investisseurs désirent plus de stabilité et de sécurité », a déclaré Philip Salter, directeur des opérations de Genesis Mining Ltd. « C'est l'un des développements les plus importants à surveiller dans l'exploitation minière de bitcoins », a-t-il ajouté. La dynamique actuelle du marché offre aux mineurs des alternatives aux endroits traditionnels pour la création de bitcoins, comme la Chine, le Kazakhstan et le Canada.



Le principal avantage environnemental de l'implantation de l'exploitation minière dans la région nordique est que l'électricité est presque exempte de carbone, grâce à l'énergie hydraulique, nucléaire et éolienne. Les autorités norvégiennes ont l’habitude de présenter le pays comme pionnier de l’écologie et comme un exemple à suivre en termes de courage politique et de volontarisme écologique. La volonté affichée est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.



