La baisse du prix du bitcoin oblige les mineurs à quitter le réseau, Une bonne nouvelle pour l'écologie et le climat ? 11PARTAGES 3 0 En décembre dernier, Bank of America (BofA) a publié un rapport dans lequel elle indique que le bitcoin représente l’investissement le plus abouti de ces dix dernières années, affirmant que les investisseurs qui ont investi 1 $ en 2010 ont maintenant 90 026 dollars. Dans le rapport, les experts de la BofA ont abordé, entre autres, les meilleurs et les pires actifs en matière d'efficacité des investissements des dix dernières années. La question qu'on se pose est de savoir si le bitcoin est toujours un bon investissement actuellement ?



Apparemment non, car, même les mineurs sont en train de quitter le réseau. Ils se préparaient pour la réduction de moitié du bitcoin. Les mineurs de bitcoins, en particulier ceux de la Chine, subissent de plein fouet la chute des prix du bitcoin. Selon les données du pool de minage Bitcoin F2Pool, la majorité des pools de minage ont enregistré de fortes baisses du taux de hachage sur leurs plateformes. Rappelons que le taux de hachage est la quantité de puissance de calcul que les mineurs de bitcoins dépensent pour essayer d'extraire de nouveaux bitcoins.



Crypto exchange, le pool minier de Huobi, a connu la plus forte baisse du taux de hachage, avec une perte de 26 % au cours de la semaine dernière. 1THash n'est pas loin derrière, avec une baisse de 20 %. Les plus grands pools miniers ont enregistré de plus faibles baisses du taux de hachage. F2Pool a connu une baisse de 12 %, Poolin, 18 % et Btc.com, 10 %. Selon le média Decrypt, on observe en général dans le monde du Bitcoin une baisse du taux de hachage de 136 millions TH/s (tera-hachage par seconde) à 103 TH/s.





« La plupart des pertes de taux de hachage provenaient de la Chine, je le sais grâce à nos propres clients, et j'ai vu beaucoup de pools chinois (avec des machines plus anciennes) perdre leur taux de hachage. Les mineurs chinois les mieux préparés avec des S9 [Antminer] ont vendu des quantités importantes de S9 au cours des derniers mois, principalement à des pays où l'énergie est encore moins chère, comme la Russie et le Moyen-Orient, etc.

», a déclaré Thomas Heller, directeur commercial de F2Pool.



La valeur du bitcoin actuellement est de 5411 dollars et il est annoncé que la monnaie électronique continuera de baisser. Le principal problème est que la chute des prix a rendu l'exploitation minière moins rentable. La rentabilité de l'extraction de bitcoins est tombée à 0,09 $ par TH, soit une baisse de 80 % par rapport au récent sommet de 0,44 $ atteint en juillet 2019. « C'est une période extrêmement difficile pour les mineurs », a déclaré Heller. Cette baisse d'activité est sûrement une bonne nouvelle pour l"écologie et le climat.



En effet, la consommation en énergie électrique du Bitcoin par les activités de minage a atteint un seuil critique et a donc commencé à soulever d'innombrables questions liées au réchauffement climatique. En octobre 2018, les scientifiques



La conclusion provient d’une étude publiée dans la revue Nature Climate Change en 2018. « Bitcoin est une cryptomonnaie avec de grandes exigences matérielles, ce qui se traduit évidemment par une demande d'électricité importante », a déclaré Randi Rollins, étudiant en master à l'université d'Hawaii à Manoa (UH Manoa) et coauteur de l'étude. Plus encore, un autre rapport des Nations Unies sur les changements climatiques a révélé qu'une augmentation de la température de plus de 1,5°C aurait des effets climatiques irréversibles et catastrophiques. Et de penser que le Bitcoin seul pourrait augmenter la température globale de 2 °C d'ici deux décennies à cause du minage, cela va plus loin qu’une simple question d’inquiétude.



Source : F2Pool



