Apple a expulsé le réseau social Parler de l’App Store le samedi 9 janvier, en invoquant des menaces de violence et d'activités illégales sur l'application. Vendredi d’avant, c’est Google qui avait suspendu l’application de son magasin en ligne. Ces interdictions sont intervenues suite à l’attaque collective des émeutiers pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier afin d’empêcher la certification de l’élection de Joe Biden. Dans une interview accordée à une émission sur Fox, Tim Cook, le PDG d'Apple, a déclaré que les messages sur l'application sociale de droite Parler représentaient une « incitation à la violence » qui justifiait son retrait de l'App Store.Interviewé par le présentateur Chris Wallace dans le cadre de l'émission "Fox News Sunday" diffusée dimanche dernier sur la chaîne Fox, Cook a déclaré qu'Apple « a examiné l'incitation à la violence qui y était présente et... nous ne considérons pas cela comme de la liberté d'expression ». Interrogé pour savoir si le fait qu'Apple a interdit Parler, qui était devenu populaire parmi les loyalistes de Trump comme alternative à Twitter et Facebook, ne servirait pas à rendre les utilisateurs de l'application "clandestins", Cook a répondu : « Eh bien, nous les avons seulement suspendus, Chris. Et donc, s'ils reprennent leur modération, ils seront de retour sur le site ».Parler, le réseau social qui s'est positionné comme une alternative libre auprès des conservateurs, a connu un regain de popularité au cours des derniers mois. Mais la plateforme n'a pas réussi à contenir les discours violents et haineux, qui, selon les entreprises de Big Tech, pourraient conduire à une nouvelle attaque violente.Bien qu'il ait supprimé certains contenus, comme un post du 7 janvier de l'avocat Lin Wood, pro-Trump, qui disait : « Préparez les pelotons d'exécution. Pence passe en PREMIER », la liberté relative de la plateforme a permis de mettre en scène des théories de conspiration extrémistes, comme QAnon, ainsi que des discussions publiques encourageant les "patriotes" à participer aux violences futures entourant l'investiture du président élu Joe Biden.Apple et Google ont viré Parler de leurs boutiques d'applications, en invoquant des menaces de violence et d'activités illégales sur l'application, après l'émeute meurtrière au Capitole. Dans un courriel adressé à Parler le vendredi 8 janvier, l'Apple Review Board aurait déclaré que l'application contient des « contenus répréhensibles », notamment des menaces violentes, mais aucun mécanisme pour gérer les contenus potentiellement dangereux générés par les utilisateurs. Apple a donné à Parler 24 heures pour réécrire son règlement afin d'adhérer aux règles de l'App Store avant d'interdire officiellement l'application.Samedi, Apple a expulsé Parler de son App Store. « Parler n'a pas pris les mesures adéquates pour faire face à la prolifération de ces menaces à la sécurité des gens », a déclaré Apple. Puis dimanche, la division AWS d'Amazon a retiré les services d'hébergement Web de Parler, affirmant qu'il « ne peut pas fournir de services à un client qui est incapable d'identifier et de supprimer efficacement le contenu qui encourage ou incite à la violence contre les autres ». Le géant du commerce électronique a cité près de 100 exemples de menaces violentes sur la plateforme de réseau social.Parler a poursuivi Amazon en justice le lendemain lundi, alléguant qu'Amazon avait rompu son contrat et violé la loi antitrust en étant supposé être de connivence avec Twitter pour faire fermer l'application. Amazon, dans une plainte déposée au tribunal le 12 janvier , a déclaré : « Cette affaire n'a pas pour but de supprimer des discours ou d'étouffer des points de vue. Il ne s'agit pas d'une conspiration visant à restreindre le commerce ». « Cette affaire concerne plutôt la réticence et l'incapacité démontrées de Parler à retirer des serveurs d'Amazon Web Services (AWS) des contenus qui menacent la sécurité publique, comme l'incitation et la planification du viol, de la torture et de l'assassinat de fonctionnaires et de citoyens nommés ».Pourtant, Parler ne manque pas d’outils pour nettoyer sa plateforme de contenu violent, selon la propriétaire du compte Twitter @donk_enby, qui a pu archiver tous les messages liés à l’insurrection du 6 janvier avant que l’application ne soit retirée. Les posts montrent aussi que Parler n’est pas aussi libre expression comme l’application l’a toujours revendiqué.« Le manque de modération sur Parler n'est pas le problème. Ils ont en fait des outils de modération très robustes et tous les nouveaux utilisateurs sont bannis jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de leurs messages soit approuvé par leurs modérateurs », a-t-elle écrit. « Ce n'est pas un réseau de publicité. Il s'agit d'un système où les utilisateurs les plus "influents" peuvent être payés pour publier des contenus sponsorisés d'apparence organique ».Le PDG de Parler, John Matze, a publié une déclaration qui a été relayée sur Twitter confirmant que la plateforme serait retirée de l'Internet pour « jusqu'à une semaine » car le site est reconstruit « à partir de zéro ». Matze a ajouté qu'il considérait la décision d'Apple et d'autres entreprises technologiques comme une « attaque coordonnée » contre la liberté d'expression et la concurrence sur le marché. « Nous avons eu trop de succès trop rapidement », a déclaré Matze dans sa déclaration.Lorsque Wallace a voulu savoir si les grandes technologies ne limitent pas la liberté d'expression, Cook a répondu : « La Big Tech n'est pas un monolithe ». « Nous avons un app store qui contient environ 2 millions d'applications. Et nous avons des conditions de service pour ces applications. Nous ne contrôlons évidemment pas ce qui se trouve sur Internet, mais nous n'avons jamais considéré que notre plateforme devait être une simple réplique de l'Internet. Nous avons des règles et des règlements, et nous demandons simplement aux gens de les respecter », a-t-il ajouté.Apple accueillera de nouveau Parler - à condition que Parler trouve un nouveau fournisseur de Cloud Computing pour héberger le réseau social - si l'application modère efficacement le discours des utilisateurs, a déclaré le PDG d'Apple. « Nous les avons seulement suspendus », a noté Cook. « S'ils arrivent à modérer ensemble, ils seront de retour ».Si l'application de Parler reste indisponible dans les app stores, le site Web est de nouveau en ligne. « Bonjour le monde, ce truc n’est-il pas en marche ? » a demandé Matze dans un message daté de samedi, posté au-dessus d'une note de la société disant que la plateforme serait restaurée après la résolution des problèmes.Cook était sur Fox News pour discuter de l'initiative d'Apple pour l'équité et la justice raciale, un ensemble de projets qui, selon le PDG, vise à offrir des opportunités aux communautés de couleur. Il a déclaré que le meurtre par la police de George Floyd, un homme noir non armé, l'année dernière, avait donné un caractère d'urgence au programme.Cook a critiqué d'autres entreprises technologiques pour leur manque d'idéaux - y compris celui de sacrifier la vie privée des utilisateurs en poursuivant le profit. Mais Apple doit faire preuve de prudence. Forcer d'autres entreprises à se plier à sa volonté ne va pas faciliter l'argumentation d'Apple s’il se retrouve sous surveillance pour avoir prétendument abusé du pouvoir de monopole.Pourtant, Cook a affirmé dimanche que diriger une entreprise de technologie ne se résume pas à gagner de l'argent. Il a déclaré qu'il pense que la mission d'Apple devrait être de résoudre certains des plus gros problèmes du monde. L'entreprise et ses employés essaient toujours de faire ce qui est juste, une mission qui le motive à venir travailler chaque matin. Cela a contribué à influencer sa décision concernant Parler - en particulier à la suite du siège du Capitole.« Ce fut l'un des moments les plus tristes de ma vie de voir une attaque contre notre Capitole et une attaque contre notre démocratie », a déclaré Cook. « J'avais l'impression d'être dans une sorte de réalité alternative, pour être honnête avec vous. Cela ne pouvait pas arriver ».Le PDG de Tesla, Elon Musk, a critiqué, il y a une semaine, la récente décision de la big tech de censurer le président Trump, en réponse à l'émeute du Capitole menée par les partisans du Trump la semaine dernière. « Beaucoup de gens vont être super mécontents des compagnies de haute technologie de la côte ouest comme arbitre de facto de la liberté d'expression », a répondu Musk à un tweet d'un article.Musk s'était déjà élevé contre la censure de la big tech en juin dernier, après avoir interpelé Amazon pour avoir censuré la publication d'un livre sur le coronavirus. Musk a déclaré à l'époque qu'il était « temps de démanteler Amazon », ajoutant que « les monopoles ont tort ! » Pendant ce temps, on craint que la haute technologie pousse des contenus potentiellement dangereux dans des coins encore plus sombres de l'Internet, a déclaré Wallace.Source : Vidéo YouTubeQu’en pensez-vous ?L’interdiction des contenus dangereux sur les médias sociaux pourrait les pousser sur l’Internet sombre. Qu’en pensez-vous ?La big tech devrait être l’arbitre de facto de la liberté d'expression sur les plateformes Internet ?