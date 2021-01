Le 20 janvier, Joe Biden devrait officiellement prendre ses fonctions de président des États-Unis. Avant cela, les membres de l'équipe de la Maison Blanche sont présentés au public. Cette fois-ci, ce sont deux responsables de la technologie qui vont servir dans l'administration entrante, tous les deux ont déjà servi à la Maison Blanche durant le mandat de Barack Obama.David Recordon sera le directeur de la technologie à l'(Bureau de la gestion et de l’administration) de la Maison Blanche, et Austin Lin sera son adjoint. Recordon et Lin ont eu tous deux des postes à l'Initiative Chan Zuckerberg. Ils ont également en commun d'avoir travaillé chez Facebook. David Recordon était le directeur de l'ingénierie de Facebook. Il y avait dirigé les initiatives et projets open source de Facebook, mais également Phabricator, une suite d'applications web de révision de code, que Facebook utilisait pour son propre développement. L'ingénieur a également dirigé le projet Cassandra, le système de gestion de base de données distribuées open source Apache ; HipHop, un traducteur de code source PHP en C++, ainsi qu'Apache Thrift, un logiciel pour le développement de services multilingues évolutifs.Précisons également que David Recordon est l'un des développeurs d'OpenId et d'oAuth.L'est généralement un bureau interne de la Maison Blanche qui supervise les opérations, et les fonctions technologiques en son sein pour répondre aux besoins du bureau exécutif du président. Mais il semble que l’administration entrante de Biden puisse élargir les rôles de Recordon et Lin pour qu’ils soient plus à l’échelle du gouvernement que dans les administrations précédentes.« De plus, les leaders de la technologie joueront un rôle important dans le rétablissement de la confiance au sein du gouvernement fédéral en encourageant la collaboration pour sécuriser davantage les cyber-intérêts américains. Les individus diversifiés, expérimentés et talentueux de ces équipes démontrent que le président et le vice-président élus construisent une administration qui ressemble à l'Amérique et est prête à produire des résultats pour le peuple américain dès le premier jour. », indique un communiqué de l'équipe de transition Biden-Harris.Sous l'administration Obama, Recordon a travaillé avec le US Digital Service avant d'être le premier directeur des technologies de l'information de la Maison Blanche. Dans l'administration, il a travaillé sur la modernisation informatique et les problèmes de cybersécurité, selon le communiqué. Il a été directeur technique adjoint de l'équipe de transition Biden-Harris.« Notre nation fait face à des défis urgents et nous sommes en train de constituer une équipe qui sera prête à les relever dès le premier jour. En plus de travailler avec les organisations et les communautés, ces fonctionnaires accomplis sont à l'avant-garde de la collaboration au sein de l'administration. Ils mèneront des initiatives allant de l'élaboration de politiques et de processus à la satisfaction de nos besoins en matière de cybersécurité avec une réponse de l'ensemble du gouvernement. Ensemble, ils alimentent le travail quotidien pour reconstruire notre nation mieux qu'auparavant. Je suis fier de les voir servir le peuple américain à la Maison Blanche », a déclaré Joe Biden.« Pour relever les défis sans précédent auxquels est confronté le peuple américain, nous devons bâtir une administration qui reflète le meilleur de notre pays. Ces fonctionnaires accomplis possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour démarrer dès le premier jour. Et j'ai hâte de travailler avec eux à la Maison Blanche pour reconstruire notre pays d'une manière qui élève tous les Américains », a déclaré Kamala Harris.Célébrant son nouveau poste sur LinkedIn, Recordon a écrit: « Je suis honoré d'avoir l'opportunité de rejoindre l'équipe de direction de la Maison Blanche de l'administration Biden-Harris et je suis ravi à la fois de reconstruire le passé et de créer de nouvelles relations avec les incroyables équipes de fonctionnaires de carrière, de militaires en service actif et de professionnels du renseignement qui travaillent jour après jour pour un ensemble de missions aussi importantes. La pandémie et les attaques de cybersécurité en cours présentent de nouveaux défis pour l'ensemble du bureau exécutif du président, mais je sais que ces équipes peuvent conquérir ensemble de manière sûre et sécurisée. »David Recordon sera confronté à d'énormes défis. L'ingénieur va devoir entre autres aider à résoudre des problèmes technologiques comme la neutralité du réseau, la réglementation des entreprises de haute technologie, l'expansion du haut débit et la manière dont l'administration maîtrise les technologies de nouvelle génération telles que la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle ainsi que l'analyse prédictive.Lin était directeur adjoint des technologies de l'information et directeur associé des opérations à la Maison Blanche durant le mandat de Barack Obama.« En plus de travailler avec les organisations et les communautés, ces fonctionnaires accomplis sont à l'avant-garde de la collaboration au sein de l'administration », a déclaré Biden dans un communiqué. « Ils mèneront des initiatives allant de l'élaboration de politiques et de processus à la satisfaction de nos besoins en matière de cybersécurité avec une réponse de l'ensemble du gouvernement. »Certaines personnes se sont opposées au profil des deux pour leur passé avec Facebook.Sources : communiqué Biden-Harris