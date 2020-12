Apple projette de construire des voitures d'ici l'an 2024 Et envisage également la production d'une technologie de batterie de niveau supérieur 26PARTAGES 2 0 Une fois de plus, Apple semble envisager sérieusement de fabriquer une voiture. Reuters rapporte qu'Apple poursuit la production d'une voiture particulière d'ici 2024 ainsi que la création de systèmes de conduite autonome et d'une "technologie de batterie révolutionnaire". L’article de Reuters reste vague sur la manière dont tout cela se concrétise, il n'est pas clair que toute cette technologie sera utilisée pour la première voiture de tourisme qu'Apple espère fabriquer, mais il indique qu'Apple envisage de produire des véhicules ; après avoir précédemment mis un terme à ses projets de fabrication d'une voiture.



Les efforts du fabricant d'iPhone dans le domaine de l'automobile, connus sous le nom du "Projet Titan", ont été mitigés depuis 2014, date à laquelle l'entreprise a commencé à concevoir son propre véhicule en partant de zéro. Mais en 2016, le projet a été considérablement réduit, le développement d'une voiture complète ayant été abandonné et l'équipe d'Apple s'étant recentrée sur la production de logiciels pouvant être commercialisés sous licence par les constructeurs automobiles. L'année dernière,



Il semble maintenant qu'Apple se soit à nouveau concentré sur la construction de l'Apple car, bien qu'il y ait beaucoup d'incertitude sur la date à laquelle cela se produira. L'agence de presse Reuters affirme que 2024 est l'objectif de production d'un véhicule de tourisme fabriqué par Apple, bien qu'il pourrait être repoussé "en 2025 ou au-delà" en raison des retards liés à la présente pandémie. Il y a aussi une chance qu'Apple puisse réduire ses efforts à une simple technologie de conduite autonome.





Au centre de la stratégie d'Apple se trouve une nouvelle conception de batterie qui pourrait "radicalement" réduire le coût des batteries et augmenter l'autonomie du véhicule. On ne sait toujours pas qui assemblera une voiture de marque Apple, mais des sources anonymes de Reuters ont dit qu'elles s'attendaient à ce que l'entreprise s'appuie sur un partenaire de fabrication pour construire les véhicules. Et il y a encore une chance qu'Apple décide de réduire la portée de ses efforts à un système de conduite autonome qui serait intégré à une voiture fabriquée par un constructeur automobile traditionnel, plutôt que le fabricant d'iPhone vendant une voiture de marque Apple, a ajouté l'un des informateurs.



Apple a décidé de faire appel à des partenaires extérieurs pour certains éléments du système, notamment les capteurs lidar, qui aident les voitures à conduire en toute autonomie à obtenir une vue en trois dimensions de la route. L'Apple Car pourrait être équipée de plusieurs capteurs lidar pour scanner différentes distances, a déclaré une autre personne. Certains capteurs pourraient être dérivés des unités lidar développées en interne par Apple, a déclaré cette personne. Les modèles iPhone 12 Pro et iPad Pro d'Apple, sortis cette année, sont tous deux équipés de capteurs lidar.



Apple a précédemment tenu des discussions avec des fournisseurs potentiels de lidars, mais la société envisageait également de construire son propre capteur. En ce qui concerne la batterie de la voiture, Apple prévoit d'utiliser un concept unique de "monocellule" qui gonfle les cellules individuelles de la batterie et libère de l'espace à l'intérieur du bloc de batterie en éliminant les poches et les modules qui contiennent les matériaux de la batterie.



La conception d'Apple signifie que davantage de matériaux actifs peuvent être placés à l'intérieur de la batterie, ce qui donne à la voiture une autonomie potentiellement plus longue. Apple examine également une composition chimique pour la batterie appelée LFP, ou lithium-phosphate de fer, a déclaré la personne, qui est intrinsèquement moins susceptible de surchauffer et est donc plus sûr que les autres types de batteries lithium-ion. « C'est le niveau suivant. Comme la première fois que vous avez vu l'iPhone », a dit l'un des informateurs à propos de la technologie des batteries d'Apple.



Si Apple prévoit de fabriquer une voiture autonome, l'entreprise peut également être confrontée à des obstacles réglementaires avant que l'Apple Car ne puisse prendre la route. Car la fabrication d'un véhicule représente un défi pour la chaîne d'approvisionnement, même pour Apple, une entreprise aux poches bien garnies qui fabrique chaque année des centaines de millions de produits électroniques avec des pièces provenant du monde entier, mais qui n'a jamais fabriqué de voiture. Il a fallu 17 ans à la Tesla d'Elon Musk pour qu'elle devienne enfin une voiture rentable et durable. « S'il y a une entreprise sur la planète qui a les ressources pour faire cela, c'est probablement Apple. Mais en même temps, ce n'est pas un téléphone portable », a déclaré une personne qui a travaillé sur le projet Titan.



Au début de ce mois, Apple a confié le contrôle de son projet de voiture autonome à John Giannandrea, le directeur de l'IA de la société. Giannandrea a été engagé en 2018 pour travailler sur Siri, après avoir travaillé chez Google en tant que responsable de la recherche et de l'intelligence artificielle. Il ya deux jours, un autre article de l'Economic Daily News de Taïwan affirmait qu'une voiture fabriquée par Apple pourrait être commercialisée dès 2021 dans ce qui serait un délai étonnamment ambitieux si cela se réalisait. En 2018, l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo avait prédit le lancement d'une voiture entre 2023 et 2025, selon MacRumors. Cependant,



