Elon Musk dépasse Bill Gates et devient la deuxième personne la plus riche du monde derrière Jeff Bezos, Grâce à une nouvelle hausse du cours de l'action de Tesla 28PARTAGES 3 0 Le cofondateur de Tesla, Elon Musk, est maintenant la deuxième personne la plus riche du monde après avoir dépassé le milliardaire cofondateur de Microsoft Bill Gates, selon l'indice des milliardaires de Bloomberg, qui suit la richesse des 500 personnes les plus riches du monde. L'ascension rapide de Musk sur la liste est principalement due à une hausse du cours de l'action de Tesla, qui a fait augmenter la valeur nette de l'entrepreneur de 49 ans pour atteindre environ 128 milliards de dollars.



Sous l'effet d'une nouvelle hausse du cours de l'action de Tesla, la valeur nette du PDG du constructeur de véhicules électriques a augmenté de 7,2 milliards de dollars. Elle a grimpé de plus de 100 milliards de dollars cette année, dépassant tous les autres dans l'indice des milliardaires de Bloomberg. Il faut noter que ce sont des valeurs en actions qui sont sujettes à fluctuations, les chiffres étant actualisés à la clôture de chaque jour de bourse à New York.





Les actions de Tesla ont fait un bond depuis que la société a été sélectionnée pour rejoindre l'indice S&P 500 des principales entreprises américaines il y a une semaine, faisant monter sa valeur boursière à près de 500 milliards de dollars. Les trois quarts de la valeur nette de Musk proviennent des actions de Tesla, selon Bloomberg. Le Guardian rapporte que Tesla a la plus forte capitalisation boursière de toutes les sociétés automobiles du monde, bien qu'elle ne produise qu'une fraction des voitures des constructeurs plus établis. Cette année, elle prévoit de produire 500 000 voitures, contre environ 10 millions pour une société comme Toyota.



Si la croissance du cours des actions de Tesla se poursuit, Musk pourrait réaliser une opération bonus d'une valeur record de 55,8 milliards de dollars. Pour déclencher le paiement maximum, il doit faire de Tesla une société de 650 milliards de dollars d'ici 2028, selon le Guardian.



La seule personne devant Musk est maintenant le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui a pris la première place de Gates en 2017 et y est resté depuis. En janvier, Elon Musk occupait la 35e place, selon la CNBC.



Ce nouveau changement de rang place Gates en troisième position, marquant ainsi la deuxième fois seulement en huit ans d'histoire de l'indice qu'il n'est pas classé dans le Top2 de la liste. Toutefois, la valeur nette de Gates, 127,7 milliards de dollars, serait considérablement plus élevée si elle n’était pas réduite de ses activités philanthropiques, selon Bloomberg. Depuis 2006, il a donné plus de 50 milliards de dollars pour aider à lutter contre les maladies et la pauvreté, principalement par l'intermédiaire de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a également soutenu le développement des vaccins contre le covid-19.



SpaceX, une autre entreprise de Musk qui a contribué à sa rapide ascension



Musk est également impliqué dans les engins spatiaux par l'intermédiaire de sa société SpaceX, qui a également connu un succès récent. SpaceX a envoyé la semaine dernière quatre astronautes à la Station spatiale internationale à bord de sa fusée Falcon et de sa capsule Dragon dans le cadre d'un contrat commercial avec la Nasa. La société est sur le point de lancer 60 satellites Starlink en orbite dans le cadre de son projet de fourniture d'Internet haut débit, après avoir subi des retards dus aux mauvaises conditions météorologiques.



Il faut également noter que malgré la pandémie, qui a entraîné des fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois, cette année a été



L'indice des milliardaires de Bloomberg au 24 novembre 2020



M. Gates et Musk ont eu des désaccords très médiatisés cette année. En septembre, Musk a déclaré que Gates n'avait « aucune idée » de la viabilité des camions électriques, après que le cofondateur de Microsoft ait déclaré que les semi-remorques électriques, ainsi que les cargos électriques et les jets de passagers, ne seront « probablement jamais » pratiques. Plus tôt cette année, Gates a déclaré à CNBC que Musk devrait éviter de faire de grandes prédictions sur des domaines qu'il ne connaît pas, après que le PDG de SpaceX ait minimisé le risque de la pandémie de covid-19.



Musk a signé le Giving Pledge, l'initiative philanthropique créée par Gates et l'investisseur Warren Buffett pour encourager les personnes les plus riches du monde à s'engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des œuvres de charité. Cependant, selon le Guardian, la Musk Foundation, une organisation caritative que le PDG de Tesla a fondée avec son frère en 2002, a donné moins de 100 millions de dollars selon les déclarations réglementaires. Le site Web de l'organisation caritative ne contient que moins de quarante mots ou moins de 280 caractères, soit moins que ce qui est autorisé dans un tweet sur Twitter, le média préféré de Musk.



Elon Musk a également dépassé Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, pour devenir la troisième personne la plus riche du monde la semaine dernière, après que les actions de Tesla aient fait un bond de 13 % suite à sa sélection pour rejoindre l'indice S&P 500 des principales entreprises américaines. On estime que cette hausse du cours de l'action de Tesla, qui avait déjà augmenté de près de 500 % cette année, a permis à Musk d'accroître sa fortune d'environ 15 milliards de dollars pour atteindre environ 117,5 milliards de dollars la semaine dernière.



Selon l’indice des milliardaires de Bloomberg du 24 novembre, Zuckerberg, 36 ans, avec 102 milliards de dollars, est tombé à la cinquième place du classement après avoir été dépassé par l'homme d'affaires français Bernard Arnault, qui détient maintenant la quatrième place avec 105 milliards de dollars.



