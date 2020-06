« High-tech, Informatique, Bureau » ;

« Tout pour les animaux dans la rubrique Maison, Bricolage, Animalerie » ;

« Santé et soins du corps, Homme, Nutrition, Parapharmacie dans la rubrique Beauté, Santé et Bien-être » ;

« Épicerie, Boissons et Entretien ».

Selon l'indice Bloomberg Billionaires Index, le PDG d'Amazon a ajouté près de 35 milliards de dollars à sa valeur nette depuis le début de l'année, ce qui signifie qu'il vaut maintenant 150 milliards de dollars.La fortune de Bezos est largement liée à la hausse du cours des actions d'Amazon. En mars, à peu près au moment où le nouveau coronavirus a été déclaré comme étant une pandémie, la société a vu une « forte augmentation » de la demande, selon son appel de résultats du premier trimestre. La grande enseigne a entrepris une énorme campagne de recrutement de 175 000 personnes pour répondre à cette demande. Les actions de la société ont dépassé la barre des 2 000 $ pendant la pandémie, clôturant à 2 483 $ vendredi. Bezos est le plus grand actionnaire d'initié de l'entreprise, avec plus de 55 millions d'actions.Rappelons que pour évaluer la fortune des magnats des affaires et autres hommes riches, Bloomberg a conçu Bloomberg Billionaires Index, son but est d’effectuer un classement quotidien des personnes les plus fortunées du monde. L'indice a fait ses débuts en mars 2012 et suit la valeur nette des 500 personnes les plus riches du monde. Le classement est fait à partir des informations de l'action en bourse, des indicateurs économiques et des reportages, présente un profil de chaque milliardaire et inclut un outil qui permet aux utilisateurs de comparer la fortune de plusieurs milliardaires. Les chiffres sont mis à jour à la fin de chaque jour de bourse à New York.Ce n'est pas la première fois que Bezos atteint le cap des 150 milliards de dollars. Il l'a atteint pour la première fois en juillet 2018, un exploit qui a fait de lui non seulement la personne la plus riche du monde, mais aussi de l'histoire moderne. Il a actuellement 35 milliards de dollars d'avance sur la prochaine personne la plus riche du monde, le fondateur de Microsoft, Bill Gates.Dans le top 10 présenté sur le Bloomberg Billionnaire Index, les hommes d’affaires dans les industries technologies ont pris la plus grosses part puisque six sur les dix font partie de cette industrie. Notons que dans le top 10, ce sont les seuls à avoir vu leur fortune s’accroître.Au fur et à mesure que la richesse de Bezos augmente, son entreprise est soumise à un examen minutieux pour son traitement des employés d'entrepôt qui sélectionnent et emballent les articles pour les commandes en ligne.En mars, l'entreprise a introduit une augmentation de salaire temporaire de 2 $ sur son salaire horaire minimum habituel de 15 $ pour les employés d'entrepôt, bien que cette politique ait été abandonnée au début de ce mois.Aux États-Unis, les travailleurs ont manifesté contre l'entreprise, affirmant qu'elle n'avait pas mis en place de protections de sécurité adéquates pour ses employés d'entrepôt de première ligne, dont huit seraient décédés avec COVID-19.Même son de cloche en France où le tribunal de Nanterre a ordonné en avril à Amazon de restreindre ses activités aux seules « marchandises essentielles », du moins le temps que soit établie une évaluation des risques vis-à-vis du coronavirus (Covid-19) pour les employés du groupe travaillant dans ses entrepôts. Quelques semaines plus tard, la cour d’appel de Versailles a décidé d’assouplir les restrictions en élargissant la liste des marchandises qu’Amazon peut livrer. Les produits concernés appartiennent aux catégories suivantes :Il a fallu attendre le 19 mai pour assister à une réouverture des entrepôts d’Amazon avec environ 30 % des employés après de longues discussions ; l’objectif était de permettre aux 10 600 agents permanents et temporaires employés dans les entrepôts de reprendre progressivement le travail au plus tard le 2 juin.Source : Bloomberg Billionaires Index