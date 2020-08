La fortune du milliardaire de la tech Elon Musk se rapproche des 100 milliards de dollars malgré la pandémie Propulsée par ses actions au sein de Tesla selon Forbes 37PARTAGES 9 0 Le milliardaire de la tech Elon Musk se rapproche de plus en plus des 100 milliards de dollars (soit près de la moitié de la fortune de Jeff Bezos estimée à 199,3 milliards de dollars par le même baromètre), selon l'indice Real-Time Billionaires de Forbes qui le place en cinquième position mondiale, alors que les actions du constructeur de voitures électriques Tesla Inc voient leur valeur multipliée par cinq cette année. Une grande partie de sa richesse provient de la participation de 21% dans Tesla, selon Forbes. Les actions de Tesla, qui sont devenues publiques à 17 dollars l'unité en 2010, ont augmenté de 3,5% dans les échanges de vendredi 28 août pour atteindre un niveau record de 2318,49 dollars. Elon Musk se rapproche donc de l'élite dont la fortune en milliards de dollars se compte en centaine.



Notons qu'en janvier, Tesla avait déjà battu un record



Entre juin et septembre 2019, Tesla a livré 97 000 véhicules électriques à ses clients. C'était un nouveau record pour ce constructeur âgé d'une dizaine d'années et une excellente performance pour sa berline Model 3, environ 6 000 voitures par semaine ont trouvé de nouvelles maisons au cours du trimestre.



À titre de comparaison, Tesla a perdu 408 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019, après des pertes encore plus lourdes au premier trimestre de 2019. Dans une présentation aux investisseurs, Tesla a déclaré que cette nouvelle rentabilité « était possible au prix de suppression des coûts substantiels pour notre entreprise ». Bien que les prix de vente moyens aient diminué (les consommateurs achètent beaucoup plus de variantes du Model 3 moins cher et beaucoup moins de Model 3 ou de Model S ou X), Tesla a déclaré que sa marge brute automobile était désormais de 22,8 %. Elle est donc plus élevée qu'elle ne l'était précédemment au cours de cette même année.



En début d'année,





Elon Musk a également fondé SpaceX, la première société privée à se voir confier par la Nasa le lancement de la fusée fabriquée par ses soins. En juin, SpaceX a procédé au lancement du



Bob Behnken et Doug Hurley sont devenus les premiers astronautes lancés dans l'espace sur une fusée privée, mais ils sont également devenus les premiers à





Ce lancement peut être considéré comme étant historique pour les États-Unis. En effet, l'accident de la navette spatiale Columbia en 2003, qui entraîne la mort de son équipage, remet en cause l'utilisation de la navette spatiale américaine. En 2004 l'agence spatiale américaine, la NASA, décide d'arrêter les vols de celle-ci en 2010. Elle se voit donc obligée de développer des moyens de transport pour reprendre les missions assumées jusque-là par la navette : le ravitaillement de la station spatiale en consommables (nourriture, eau, oxygène, carburant), le transport de pièces détachées pour les structures internes ou externes de la station, l'envoi d'expériences scientifiques à installer à l'intérieur et à l'extérieur de la station, le retour de pièces détachées et de résultats d'expériences sur Terre ainsi que la relève des équipages.



SpaceX a commencé son développement de logiciel de vol avec une combinaison de VxWorks pour l'ordinateur principal et Linux pour exécuter les passerelles de communication, mais a continué à utiliser un Linux hautement personnalisé partout après s'être familiarisé avec la progression en temps réel des correctifs de l’ordonnanceur Linux et du noyau. Les raisons du choix de Linux incluaient la disponibilité du code source et donc la programmabilité, sa stabilité au niveau de l'entreprise, la disponibilité des correctifs logiciels en temps réel et sa large communauté d'utilisateurs.



SpaceX utilise Linux sur leurs ordinateurs de vol principaux pour le vaisseau cargo spatial Dragon et le le lanceur Falcon 9, ainsi que pour leurs véhicules d'essai, tels que Grasshopper. Leur version de Linux est basée sur le noyau 3.2 avec des correctifs en temps réel. Seules les fonctionnalités nécessaires à l'implémentation de SpaceX ont été transportées à partir du noyau d'origine - seulement environ 10 à 15 % du code d'origine. SpaceX a également apporté ses propres modifications spécifiques à la mission au noyau, et des pilotes personnalisés ont également été ajoutés. Le noyau a été soigneusement évalué, en particulier en se concentrant sur les performances de l'ordonnanceur.





Elon Musk a également cofondé en 2016 Neuralink, une startup de neurotechnologie dont l’objectif est de développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire, mieux piloter des terminaux, aider à guérir des maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la démence ainsi que les lésions de la moelle épinière et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle.



« Un dispositif implantable peut réellement résoudre ces problèmes », a déclaré Musk lors d'une webdiffusion vendredi durant laquelle il a présenté les dernières avancées de son projet de « cerveau connecté », mentionnant des affections telles que la perte de mémoire, la perte auditive, la dépression et l'insomnie.



L'entreprise a fourni une démo de la technologie. Musk a affirmé que le but de cette présentation était le recrutement et non une collecte de fonds ou tout autre type de promotion : « Nous n'essayons pas de collecter des fonds ou de faire quoi que ce soit d'autre, mais l'objectif principal est de convaincre des gens formidables de venir travailler chez Neuralink et de nous aider à porter le produit à maturation - le rendre abordable et fiable, et permettre à quiconque en voudrait un d’en bénéficier », a-t-il déclaré.



Parmi les trois cochons, l'un (une truie baptisée Joyce) n'avait pas d'implant, un deuxième (une truie baptisée Gertrude) avait un implant (que Musk a appelé le Link) depuis deux mois déjà et un troisième (une truie baptisée Dorothy) avait un implant qui lui a été enlevé par la suite (pour montrer que l'opération était réversible).



Le prototype était relié au groin de l’animal. Musk a montré un écran qui jouait un son et montrait un pic visuel chaque fois que le Link détectait que Gertrude était en contact avec quelque chose avec son groin tandis qu’elle circulait dans l’enclos et reniflait le sol à la recherche de nourriture.



Musk a clôturé cette partie de la présentation en notant que la société « se prépare bientôt pour la première implantation humaine, en attendant les approbations requises et d'autres tests de sécurité ».



Le classement des milliardaires en temps réel de Forbes suit les hauts et les bas quotidiens des personnes les plus riches du monde. La plateforme de suivi de la richesse fournit des mises à jour continues sur la valeur nette et le classement de chaque individu confirmé par Forbes comme milliardaire. La valeur des avoirs publics des particuliers est mise à jour toutes les 5 minutes lorsque les marchés boursiers respectifs sont ouverts (avec un délai de 15 minutes pour les cours des actions). Les personnes dont la fortune est fortement liée aux entreprises privées verront leur valeur nette mise à jour une fois par jour.



