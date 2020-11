Spot, le chien-robot de Boston Dynamics

En 1992, Boston Dynamics a vu le jour grâce à son père fondateur Marc Raibert, l'actuel président du MIT. Très vite, la compagnie a attiré l'attention de nombreux géants de la technologie avec ses robots très innovants qui se déplacent comme des animaux. Intéressé par le secteur de la robotique, Google a racheté Boston Dynamics en 2013 d'une valeur approximative de 500 millions de dollars. Quatre ans plus tard, la firme de MountainView, en Californie, a fait le choix de revendre Boston Dynamics à Softbank, une holding japonaise et son propriétaire actuel.Selon les informations fournies par Bloomberg, Boston Dynamics pourrait changer à nouveau de propriétaire. Et c'est au profit du constructeur automobile Hyundai que le groupe de Masayoshi Son a l'intention de revendre Boston Dynamics après en avoir été le propriétaire depuis 2017. Les deux entreprises seraient en ce moment en négociation concernant cette vente. D'après les personnes proches du dossier, qui souhaitent conserver leur anonymat, la transaction pourrait être évaluée à un milliard de dollars. Et une fois que les deux entreprises seront parvenues à un accord sur cette transaction, le constructeur automobile sud-coréen aura le contrôle total de la société de robotique.Par ailleurs, ils ont révélé que la vente de Boston Dynamics est encore loin d'être achevée. Aucune condition n'a été fixée, ce qui pourrait faire échouer la transaction. « Les termes de l’accord n’ont pas encore été finalisés, et les négociations pourraient tomber à l’eau », a rapporté le journal.Bien que Hyundai se consacre continuellement à la recherche de possibilités d'investissement et de partenariat, la compagnie n'a pas donné de confirmation ou de commentaire sur ces informations. Il en est de même pour Softbank ainsi que les représentants de Boston Dynamics. Comme l’avait indiqué Boston Dynamics, son travail « continue d'enthousiasmer les partenaires intéressés à explorer une relation commerciale plus profonde avec notre société. »Comme à son habitude, le constructeur automobile sud-coréen ne cesse de montrer sa soif d'innovation. On se souvient de ses technologies récentes comme Elevate, un concept-car tout-terrain qui faisait déjà penser, par sa conception et son principe, au fameux Spot de Boston Dynamics, qui, depuis juin 2020, est ouvert à la vente aux États-Unis pour la coquette somme de 74 500 dollars. Si l'entreprise réussit à acquérir Boston Dynamics, elle pourrait profiter des innovations de la société de robotique pour intégrer ses technologies dans ses véhicules. Elle pourrait également l'intégrer dans sa chaîne de production. Non seulement cette acquisition pourrait faire progresser Hyundai sur la voie de l'innovation, mais Hyundai pourrait aussi mener Boston Dynamics sur le chemin de la rentabilité. En effet, il est important de noter que Boston Dynamics n'a jamais été en mesure de faire des bénéfices malgré ses nombreuses années d'existence, sa bonne réputation et ses fortes innovations.Source : BloombergQu'en pensez-vous ?