Boston Dynamics a lancé la commercialisation de son robot Spot pour 74 500 dollars. Extrêmement agile, le robot modulaire est conçu pour aller là où les autres robots ne peuvent s'aventurer

Comme Boston Dynamics l'avait annoncé en septembre dernier, l'entreprise a amorcé la commercialisation de son robot quadrupède Spot, qui est capable de monter des escaliers ou de traverser un terrain accidenté. Le robot, qui fait étrangement penser à ceux de la série La guerre des mondes sur Canal+, était accessible depuis 2019



À ce prix-là, les entreprises pourront disposer du kit de développement Spot Explorer, du robot, de deux batteries, du chargeur de la batterie, d’une tablette pour contrôler le robot, d’un boîtier d'alimentation et des packages client Python pour les API Spot. Boston Dynamics vendra également des charges utiles Spot et les clients recevront des mises à jour logicielles « lorsqu'elles seront disponibles ». La société propose la livraison gratuite pour une durée limitée - le site Web indique actuellement que Spot Explorer est expédié en six à huit semaines.



C'est la première fois que les entreprises peuvent acheter directement un robot Boston Dynamics. Il s'agit également de la première offre de vente en ligne de l'entreprise. Spot est uniquement en vente aux États-Unis pour un usage commercial et industriel, mais la société espère se développer à l'international cette année. « Nous prévoyons de fabriquer environ un millier de Spots au cours de la prochaine année, mais nous pouvons augmenter le volume en fonction de la demande », a déclaré un porte-parole de Boston Dynamics. « Nous explorons les possibilités de permettre des ventes à l'étranger cette année.» La société prévoyait à l'origine de terminer la construction de 1000 Spots d'ici la mi-2020, mais la pandémie de coronavirus a perturbé ce calendrier.





Vous ne pouvez acheter que deux Spots via le portail d'achat de Boston Dynamics. Si vous souhaitez plus d'unités, l'entreprise dispose de deux autres niveaux de prix : académique (remise pour les établissements d'enseignement accrédités) et entreprise (plus de capteurs, intégration de logiciels, infrastructure de communication et gestion de flotte de robots). Les entreprises devront contacter l'équipe commerciale pour des achats plus importants et des solutions tierces.



Boston Dynamics a un argumentaire de vente qui vient à point nommé. En effet, la pandémie de COVID-19 a suscité un peu plus l’intérêt porté aux technologies autonomes comme les drones et les robots. Alors que les entreprises rouvrent prudemment, nombreuses sont celles qui sont à la recherche de solutions, entre autres technologiques, capables de limiter les contacts humains. D’ailleurs, en avril, Boston Dynamics a déployé une unité Spot pour aider les prestataires de soins de santé d’un hôpital à trier à distance les patients. Le robot Spot comportait un iPad et une radio bidirectionnelle pour la vidéoconférence.



La force de Spot est d’être modulaire. Il se révèle de plus, extrêmement agile, conçu pour aller là où les autres robots ne peuvent s’aventurer, y compris sur des terrains accidentés. Spot peut être utilisé pour inspecter du matériel ou un site puisqu’il est capable de scanner son environnement et de détecter des anomalies. Équipements nucléaires, installations électriques, chantiers, les domaines d’application sont multiples.





Dans le cadre d'un programme de test, Boston Dynamics a déjà mis 150 robots Spot à la disposition d'entreprises et d'instituts de recherche et Boston Dynamics a dit en quoi Spot a été utile. L’entreprise évoque notamment :

Une économie d'environ 20 heures de travail par semaine en automatisant la capture de près de 5000 images par semaine sur le projet de construction de 500 000 pieds carrés (46 451 mètres carrés) de l'entreprise de construction québécoise Pomerleau.

Une augmentation de l'efficacité et de la sécurité de la collecte de données dans la construction par Hensel Phelps du terminal principal de l'aéroport international de Denver et automatisation de la capture de scans laser et d'images à 360 degrés pour réduire le risque de retards de projet.

Une utilisation d'un logiciel de détection d'anomalies basé sur la vision assistée par ordinateur pour réduire les risques humains dans les tâches potentiellement dangereuses pour les installations de production d'énergie d'Aker BP.

Une navigation en terrain souterrain de façon autonome avec les outils intégrés d'autonomie, de perception et de communication de la NASA Jet Propulsion Lab Team CoSTAR, une application qui a remporté le plus récent concours DARPA Subterranean Challenge: l’Urban Circuit.





Des robots Spots ont été utilisés pour documenter les progrès de la construction, surveiller les environnements éloignés ou dangereux et fournir une connaissance de la situation dans des environnements tels que les installations de production d'électricité, les sites nucléaires déclassés, les usines, les chantiers de construction et les laboratoires de recherche. Spot a également été utilisé pour explorer des projets pour les industries créatives, comme danser sur scène et se produire dans des parcs à thème.



Au Massachusetts, la police s’est servie de Spot pour intervenir sur des situations dangereuses. Aussi, comme l’achat est désormais possible, des journalistes ont demandé à Boston Dynamics si l’entreprise comptait en vendre aux services de police. « Dans la mesure où nos robots sont conçus pour assumer des tâches qui peuvent s'avérer dangereuses pour la sécurité humaine pour les agents de sécurité publique, comme inspecter un colis suspect ou répondre à des incidents dangereux, oui, Spot leur sera proposé à l'achat », a déclaré un porte-parole de Boston Dynamics, prenant la peine de préciser « qu’ils ne sont pas conçus pour remplacer des policiers ou pour effectuer le travail accompli par des policiers. Nos conditions générales, qui interdisent d'utiliser les robots pour blesser ou intimider physiquement des personnes, s'appliquent à tous les clients. »



Boston Dynamics vend les modules complémentaires Spot suivants sur son site Web :

Batterie Spot : 4620 $

Chargeur Spot : 1650 $

GPX Spot, alimentation régulée et port Ethernet : 1275 $

Spot CAM, vue panoramique en couleur et capacités de communication : 21 800 $

Spot CAM+, une caméra pan-tilt-zoom (PTZ) pour l’inspection en détail : 29 750 $

Spot EAP, lidar: 18 450 $

Spot EAP+, lidar avec Spot CAM: 34 570 $

Spot Core, processeur edge pour le traitement dédié de calcul sur robot : 3925 $

Spot Core AI, processeur edge pour traitement de calcul avancé sur robot : 24 500 $.

