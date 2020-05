Les scientifiques testent l'impact de la lumière UV sur le nouveau coronavirus.

La stérilisation par rayonnement ultraviolet est une méthode de stérilisation reposant sur la sensibilité des micro-organismes à l'exposition aux basses longueurs d'onde des ultraviolets. Cette méthode n’est pas nouvelle, bien que ces dernières semaines, à cause du nouveau coronavirus, elle ait gagné en importance. Maintenant, c’est Amazon qui cherche à éliminer le virus et d’autres micro-organismes de vos supermarchés et magasins Whole Foods en utilisant un robot qui émet des rayons Ultraviolets.Amazon a construit un robot conçu pour tuer le nouveau coronavirus avec de la lumière ultraviolette. Le robot ressemble un peu à un chariot à bagages d'hôtel, avec un haut cadre métallique fixé sur un fond rectangulaire sur roues. Un côté du cadre est équipé d'au moins 10 tubes à ultraviolets. Apparu dans une vidéo partagée par l'émission « 60 Minutes » de la chaîne télévisée américaine CBS News, on voit le robot rouler dans l'allée des surgelés d'un supermarché Whole Foods, dirigeant la lumière UV vers les portes des congélateurs.Le robot qui est toujours en phase de test, pourrait être utilisé dans les entrepôts et les supermarchés Whole Foods pour tuer le virus sur des surfaces telles que les aliments, les emballages et les poignées de portes. La porte-parole de Amazon, Kristen Kish, a déclaré que le groupe de robotique de l'entreprise avait conçu et testé le robot UV. « Nous avons de grandes idées qui viennent de tous les secteurs de l'entreprise », a-t-elle déclaré.« Notre groupe de robotique en particulier est devenu un laboratoire de recherche et développement pour l'innovation dans la lutte contre le Covid-19. En utilisant dans un premier temps l’apprentissage automatique pour détecter les opportunités de distanciation sociale dans notre bâtiment, et maintenant pour commencer à concevoir et à tester le nettoyage par désinfection aux ultraviolets ».Elle a ajouté « bien que ces robots mobiles ne soient actuellement utilisés dans aucun espace de Amazon ou de Whole Foods Market, nous sommes enthousiasmés par les possibilités que cela représente et nous continuerons à innover pour nous assurer que nous soutenons nos employés, nos clients et nos communautés ».Les scientifiques étudient les effets de la lumière UV sur les virus depuis des années. Les études montrent que la lumière peut faire muter le matériel génétique des virus et d'autres microbes et rendre leur reproduction impossible. En d'autres termes, la lumière UV peut tuer les virus et les germes.Des chercheurs de l'université de Columbia testent l'efficacité d'un certain type de lumière UV, appelée ultraviolet lointain, contre le nouveau coronavirus. Ce type de lumière UV peut tuer les virus sans nuire à l'homme, selon le centre de recherche radiologique de l'université de Columbia. Si elle s'avère efficace, les entreprises pourraient envisager d'utiliser cette lumière pour désinfecter les surfaces et l'air.Cependant, équiper un magasin de grande surface ou un entrepôt avec ces lampes pourrait s'avérer onéreux. Un scientifique a estimé que l'installation de ces lampes dans un supermarché américain Walmart de taille moyenne pourrait coûter environ 100 000 dollars (soit plus de 92 000 euros), selon le New York Times. Un robot mobile comme celui de Amazon pourrait être une solution moins coûteuse s'il s'avère aussi efficace pour désinfecter les espaces vastes.Source : Business Insider Que pensez-vous de cette nouvelle initiative pour lutter contre le coronavirus ?Pensez-vous que l’IA pourra contribuer efficacement à endiguer la pandémie actuelle ?Quel est votre avis sur l’utilisation permanente des ultraviolets, sachant qu’à long terme l’exposition à ce rayonnement peut être néfaste pour l’Homme ?