Un restaurant aux Pays-Bas fait appel à des robots serveurs comme moyen pour réduire les contacts interhumains Et faire respecter la distance sociale 28PARTAGES 5 0 Un restaurant aux Pays-Bas a introduit de nouveaux robots serveurs comme moyen de réduire les contacts interhumains dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Leurs tâches comprendront l'accueil des clients, le service des boissons et des plats et le retour des verres et de la vaisselle usagés. On ne sait pas si les convives seront censés donner un pourboire.



Leah Hu et son frère Leon viennent donc illustrer une utilisation de robots à des fins de service ou pour la collecte de vaisselle sale, dans le cadre d'un essai de mesures visant à faire respecter la distance sociale et à freiner la propagation du coronavirus COVID-19, dans le restaurant Royal Palace à Renesse (sud-ouest des Pays-Bas) qui est la propriété de leur famille.



Les deux robots blancs et rouges brillants glissent sur le sol de la salle à manger où, une fois le restaurant rouvert ce lundi 1er juin conformément à l’assouplissement des restrictions dans le pays, ils vont servir des spécialités chinoises et indonésiennes comme Babi Pangang et Char Siu à 15,5 euros chacun.





Une chose que les robots feront certainement est de s’assurer que les règles de distanciation sociale sont respectées. « Nous les utiliserons pour nous assurer que la distance de 1,5 mètre qui a été indiquée pendant la crise corona soit respectée », a déclaré Leah Hu.



Sans doute pour leur donner une apparence un peu plus humaine, les robots portent des écharpes en mousseline autour de leur cou. Allant plus loin, un concours a été lancé sur Instagram pour leur proposer des noms : « Nous n'avons pas encore de favori. Mais il y a eu une suggestion de Ro et Bot. Nous voulons leur donner un nom normal », a déclaré Leah Hu.



« Ils nous aident dans notre travail », explique Leah Hu. « Nous sommes souvent occupés et nettoyons des tables et les robots nous donnent un coup de main supplémentaire. Nous ne disparaissons pas. Nous sommes toujours là. Ils auront toujours besoin de gens dans cette industrie ».





Aux Pays-Bas, les restaurants ont été fermés pendant des mois pendant la pandémie, et beaucoup commencent à rouvrir, mais avec des limites sur le nombre d'invités autorisés. Les serveurs robots, bien sûr, ne peuvent pas attraper le coronavirus, mais ils ne sont également pas susceptibles d'être en mesure d'aider les clients souffrant d'allergies alimentaires ou d'apporter cette chaise haute pour ce groupe de sept avec un bébé qui se tortille dans tous les sens.



Néanmoins, dans la province du sud de la Zélande, les Hus ne veulent pas entendre de plaintes concernant les robots qui volent un emploi aux jeunes. Ils disent qu'il est de toute façon assez difficile de trouver du personnel dans une région rurale sans grande ville à proximité.



Le secteur de la restauration a connu quelques mois difficiles. Il semble peu probable que les robots serveurs se répandent dans les restaurants français de si tôt (le coût à eux seuls les rend probablement prohibitifs pour la plupart des petits établissements), mais ils sont courants dans les restaurants en Chine depuis plusieurs années maintenant. Et, il convient de noter que les « machines serveurs » qui apportent de la nourriture dans les restaurants chinois sont plus une nouveauté qu'un moyen d'être plus efficaces; la plupart des serveurs robots sont apparemment « nuls dans leur travail », si nous en croyons plusieurs médias qui ont publié des retours de convives.



Du côté de la France, d’après un sondage du collectif « Resto Ensemble », 30% des établissements – hôtels, cafés, restaurants et discothèques risquent de faire faillite et de ne pas réouvrir. En l’espace de deux mois, le virus et les mesures de confinement qu’il a entraînées, pourraient être fatal à de nombreux professionnels du secteur. « La trésorerie était déjà très faible avec tous les mouvements sociaux qu’il y a eus, maintenant avec le Covid c’est un vrai cauchemar. Un cauchemar national et universel. Tout le monde est concerné, de la crêperie aux 3 étoiles », se désespère le chef Philippe Etchebest, membre de ce collectif de chefs d’entreprise de l’hôtellerie et de la restauration, né de la crise du Covid.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de l'idée de faire appel à des robots serveurs dans le contexte de corona ?

Aimeriez-vous vous faire servir par un robot ?

Quels avantages et quels inconvénients trouvez-vous ?

Ce genre d'initiative représente-t-elle une menace pour cette industrie ou est-elle bienvenue ? Dans quelle mesure ?



Voir aussi :



Amazon construit un robot itinérant couvert d'ampoules UV qui pourrait tuer le covid-19 dans les supermarchés et les entrepôts

Covid-19 : Spot le robot rappelle aux visiteurs de parcs à Singapour de respecter les mesures de distanciation et enregistre une nouvelle utilisation après celle de la série « la guerre des mondes »

Les robots peuvent surpasser l'homme en performance, mais peuvent-ils ressentir le toucher ? Des scientifiques développent une peau robotisée qui va aider les machines à acquérir le sens du toucher

Les robots prendront les emplois encore plus rapidement, environ 50 millions d'emplois pourraient être automatisés, à cause de la pandémie du covid-19 Un restaurant aux Pays-Bas a introduit de nouveaux robots serveurs comme moyen de réduire les contacts interhumains dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Leurs tâches comprendront l'accueil des clients, le service des boissons et des plats et le retour des verres et de la vaisselle usagés. On ne sait pas si les convives seront censés donner un pourboire.Leah Hu et son frère Leon viennent donc illustrer une utilisation de robots à des fins de service ou pour la collecte de vaisselle sale, dans le cadre d'un essai de mesures visant à faire respecter la distance sociale et à freiner la propagation du coronavirus COVID-19, dans le restaurant Royal Palace à Renesse (sud-ouest des Pays-Bas) qui est la propriété de leur famille.Les deux robots blancs et rouges brillants glissent sur le sol de la salle à manger où, une fois le restaurant rouvert ce lundi 1er juin conformément à l’assouplissement des restrictions dans le pays, ils vont servir des spécialités chinoises et indonésiennes comme Babi Pangang et Char Siu à 15,5 euros chacun.Une chose que les robots feront certainement est de s’assurer que les règles de distanciation sociale sont respectées. « Nous les utiliserons pour nous assurer que la distance de 1,5 mètre qui a été indiquée pendant la crise corona soit respectée », a déclaré Leah Hu.Sans doute pour leur donner une apparence un peu plus humaine, les robots portent des écharpes en mousseline autour de leur cou. Allant plus loin, un concours a été lancé sur Instagram pour leur proposer des noms : « Nous n'avons pas encore de favori. Mais il y a eu une suggestion de Ro et Bot. Nous voulons leur donner un nom normal », a déclaré Leah Hu.« Ils nous aident dans notre travail », explique Leah Hu. « Nous sommes souvent occupés et nettoyons des tables et les robots nous donnent un coup de main supplémentaire. Nous ne disparaissons pas. Nous sommes toujours là. Ils auront toujours besoin de gens dans cette industrie ».Aux Pays-Bas, les restaurants ont été fermés pendant des mois pendant la pandémie, et beaucoup commencent à rouvrir, mais avec des limites sur le nombre d'invités autorisés. Les serveurs robots, bien sûr, ne peuvent pas attraper le coronavirus, mais ils ne sont également pas susceptibles d'être en mesure d'aider les clients souffrant d'allergies alimentaires ou d'apporter cette chaise haute pour ce groupe de sept avec un bébé qui se tortille dans tous les sens.Néanmoins, dans la province du sud de la Zélande, les Hus ne veulent pas entendre de plaintes concernant les robots qui volent un emploi aux jeunes. Ils disent qu'il est de toute façon assez difficile de trouver du personnel dans une région rurale sans grande ville à proximité.Le secteur de la restauration a connu quelques mois difficiles. Il semble peu probable que les robots serveurs se répandent dans les restaurants français de si tôt (le coût à eux seuls les rend probablement prohibitifs pour la plupart des petits établissements), mais ils sont courants dans les restaurants en Chine depuis plusieurs années maintenant. Et, il convient de noter que les « machines serveurs » qui apportent de la nourriture dans les restaurants chinois sont plus une nouveauté qu'un moyen d'être plus efficaces; la plupart des serveurs robots sont apparemment « nuls dans leur travail », si nous en croyons plusieurs médias qui ont publié des retours de convives.Du côté de la France, d’après un sondage du collectif « Resto Ensemble », 30% des établissements – hôtels, cafés, restaurants et discothèques risquent de faire faillite et de ne pas réouvrir. En l’espace de deux mois, le virus et les mesures de confinement qu’il a entraînées, pourraient être fatal à de nombreux professionnels du secteur. « La trésorerie était déjà très faible avec tous les mouvements sociaux qu’il y a eus, maintenant avec le Covid c’est un vrai cauchemar. Un cauchemar national et universel. Tout le monde est concerné, de la crêperie aux 3 étoiles », se désespère le chef Philippe Etchebest, membre de ce collectif de chefs d’entreprise de l’hôtellerie et de la restauration, né de la crise du Covid.Source : AFP Que pensez-vous de l'idée de faire appel à des robots serveurs dans le contexte de corona ?Aimeriez-vous vous faire servir par un robot ?Quels avantages et quels inconvénients trouvez-vous ?Ce genre d'initiative représente-t-elle une menace pour cette industrie ou est-elle bienvenue ? Dans quelle mesure ?