Un nouveau robot à hamburger amélioré grâce à un logiciel d'apprentissage automatique débarque sur le marché ROAR peut cuire 19 aliments différents et ses ventes explosent suite au COVID-19 37PARTAGES 4 0 Il y a trois ans et demi, un robot à hamburger nommé Flippy, qui a été fabriqué par Miso Robotics, a fait ses débuts au sein d'un fast food californien appelé CaliBurger. Désormais, Flippy est sur le marché pour tous ceux qui souhaitent acheter le leur, avec un prix de 30 000 $ et une gamme de nouvelles fonctionnalités (le bot burger a progressé bien au-delà du simple retournement de hamburgers).



Dans sa première itération, Flippy a utilisé un logiciel d'apprentissage automatique pour localiser et identifier les objets devant lui (plutôt que d'avoir besoin d'aligner des objets à des endroits spécifiques) et a pu apprendre de son expérience pour améliorer sa précision. Des capteurs situés sur le côté faisant face au gril ont capté des données thermiques et 3D pour évaluer le processus de cuisson de plusieurs galettes de viande à la fois, et des caméras ont permis au robot de « voir » son environnement.



Un système qui envoyait numériquement des billets à la cuisine depuis le comptoir du restaurant permettait à Flippy de savoir combien de hamburgers il devait cuisiner à un moment donné. Ses tâches principales consistaient à extraire des galettes de viande crue d’une pile et à les placer sur le grill, à suivre le temps de cuisson et la température de chaque hamburger, et à transférer les hamburgers cuits dans une assiette.



Le nouveau Flippy amélioré peut faire tout cela et plus encore. Il peut cuire 19 aliments différents, y compris des ailes de poulet, des rondelles d'oignon, des frites et bien d'autres.



Et au lieu que son corps soit assis sur un chariot sur roues (ce qui prenait beaucoup de place et signifiait que le bras du robot pouvait gêner les employés humains), il est maintenant attaché à un rail et peut se déplacer le long du rail pour accéder à la fois au grill et à la friteuse. En fait, Flippy a un nouvel acronyme attaché à son nom: ROAR, qui signifie Robot on a Rail.



Les capteurs équipés de laser rendent le travail plus sûr pour les employés humains à proximité de Flippy. Le robot peut basculer automatiquement entre différents outils, tels qu'une spatule pour retourner les galettes de viande et des pinces pour saisir la poignée d'un panier de friteuse. Son logiciel d'IA lui permettra d'acquérir de nouvelles compétences au fil du temps.





La première grande chaîne de restaurants à faire tapis sur Flippy a été White Castle, qui a annoncé en juillet son intention de tester Flippy ROAR avant la fin de l'année. Et le mois dernier, Miso a rendu le bot disponible sur le marché. Le coût actuel est de 30 000 $ (plus des frais mensuels de 1500 $ pour l'utilisation du logiciel), mais la société espère ramener le prix à 20 000 $ d'ici un an.





Dans un billet de blog, Miso Robotics rappelle que, comme de nombreux secteurs, l'industrie de la restauration a été touchée par la pandémie du COVID-19 et a été contrainte de réexaminer les opérations commerciales et les meilleures pratiques. Selon l'entreprise, grâce à l'adoption de technologies innovantes (comme l'automatisation robotique et l'intelligence artificielle) les restaurants peuvent construire une cuisine tournée vers l'avenir qui rassure les clients sur les meilleures normes en matière de préparation des aliments. La décision de White Castle de piloter Flippy dans la cuisine crée un moyen de réduire le contact humain avec les aliments pendant le processus de cuisson, réduisant ainsi le potentiel de transmission d'agents pathogènes alimentaires. L'entreprise estime que cette adoption apporte également de l'intelligence à la cuisson, en exploitant des capteurs, une surveillance intelligente et les besoins anticipés de la cuisine pour maintenir la température des aliments constante, ce qui garantit une qualité optimale et une bouchée parfaite pour les clients. Avec Flippy in the kitchen automatisant les tâches répétitives, chronophages et dangereuses comme la friture, les membres de l'équipe peuvent être redéployés vers des tâches davantage axées sur l'expérience client.



« White Castle est un innovateur de l'industrie et nous sommes très fiers de notre histoire - sans jamais oublier l'avenir à venir », a déclaré Lisa Ingram, chef de famille de 4e génération et PDG de White Castle. « Avec 100 ans de succès de service rapide, le moment n'a jamais été aussi parfait pour imaginer à quoi ressemblera le prochain siècle de White Castle et de l'industrie de la restauration. Miso Robotics a compris où nous pouvions nous améliorer et rester fidèles à la marque de goût, d'innovation et de restauration de premier ordre de White Castle. Une excellente expérience client et employé est dans notre ADN, et nous sommes ravis d'apporter le futur dans notre cuisine avec des solutions qui transformeront l'industrie et feront vivre l'expérience White Castle tout ce qu'elle peut être pour les générations à venir ».



Selon certains rapports, la demande pour le robot de restauration rapide a explosé, probablement suite à l'impulsion significative de la pandémie. Le rythme de l'automatisation s'est accéléré dans plusieurs secteurs et continuera probablement de s'accélérer à mesure que les entreprises chercheront à se prémunir contre des pertes supplémentaires.



Si la tendance est à l'adoption des robots, certains ont décidé de diminuer la cadence. C'est le cas de





Walmart a testé les robots dans 500 de ses 4700 magasins (un robot par magasin donc 500 robots) et prévoyait de faire des tests dans 500 autres, d’après les informations fournies par un porte-parole de la société au Wall Street Journal. Mais l’entreprise a décidé de mettre fin au contrat, indiquant au quotidien qu'il souhaitait se concentrer sur d'autres idées.



Des sources proches de la situation ont déclaré au Journal lundi que la société avait trouvé des moyens différents et parfois plus simples de vérifier les stocks. Dans le contexte de crise sanitaire, de plus en plus de gens ont passé des commandes en ligne, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre d’employés marchant dans les allées du magasin pour signaler les problèmes d'inventaire, selon les sources.



Mais le détaillant envisageait également d'autres moyens automatisés de vérifier les stocks, ont-ils déclaré.



La pandémie de Covid-19 pourrait-elle multiplier les initiatives de ce genre ? Vers la course à l'automatisation ?



Question: Combien il faut vendre de portion de frites pour amortir les coûts d'un robot: 30'000 $ à l'achat + 18'000 $/an de licence logiciel + ce qui n'est pas comptabilisé comme les coûts de maintenance de la bête parce qu'un robot cela ne fonctionne pas à l'infini (il y a des pièces d'usure, des services à assurer... Il va d'un robot comme de la voiture de Mme Michu)? 0 0 L'avenir est donc dans le robot qui prépare les frites?Question: Combien il faut vendre de portion de frites pour amortir les coûts d'un robot: 30'000 $ à l'achat + 18'000 $/an de licence logiciel + ce qui n'est pas comptabilisé comme les coûts de maintenance de la bête parce qu'un robot cela ne fonctionne pas à l'infini (il y a des pièces d'usure, des services à assurer... Il va d'un robot comme de la voiture de Mme Michu)? Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com 0 0 Un robot se rentabilise plus qu'un employé, 30000$ à l'achat c'est rien, 18000$ à l'année non plus et même si tu rajoutes 10000 de maintenance par an (ce qui est beaucoup) c'est toujours moins qu'un employé. Expert confirmé https://www.developpez.com Envoyé par Anselme45 Envoyé par L'avenir est donc dans le robot qui prépare les frites?



Il y a un moment où les médias devraient arrêter la "déconne"



Question: Combien il faut vendre de portion de frites pour amortir les coûts d'un robot: 30'000 $ à l'achat + 18'000 $/an de licence logiciel + ce qui n'est pas comptabilisé comme les coûts de maintenance de la bête parce qu'un robot cela ne fonctionne pas à l'infini (il y a des pièces d'usure, des services à assurer... Il va d'un robot comme de la voiture de Mme Michu)?

2) Un employé doit au minimum coûter 15.000$ par an

3) Un robot travaille 24h pas 8h

4) Faut arrêter de voir la plus value de l'homme comme étant d'avoir un travail débile... 0 0 1) Je sais pas d'où tu sors tes chiffres2) Un employé doit au minimum coûter 15.000$ par an3) Un robot travaille 24h pas 8h4) Faut arrêter de voir la plus value de l'homme comme étant d'avoir un travail débile...