GitHub a mis hors ligne la base de code de Youtube-dl qui sert de socle aux outils de téléchargement de vidéos sur diverses plateformes, il y a environ deux semaines. La RIAA, l’association interprofessionnelle de défense des intérêts de l'industrie du disque aux États-Unis, s’est insurgée contre les développeurs et autres personnes qui soutiennent les services de téléchargent de la musique sur YouTube, et a émis une requête DMCA adressée à la plateforme pour violation des droits d'auteur ciblant Youtube-dl. Mais les problèmes de l’organisme américain sont loin de finir : des MP3 complets sont désormais partagés sur le site de GitHub.Il y a deux semaines, la Recording Industry Association of America (RIAA) a demandé à GitHub de supprimer le logiciel open source de stream-ripper Youtube-dl. Cette demande n'a pas été bien accueillie par les développeurs, dont beaucoup ont riposté en publiant des copies du code sur la plateforme GitHub qui les avait supprimées. Mardi, les choses se sont davantage compliquées pour la RIAA lorsqu'un utilisateur de GitHub a téléchargé trois MP3 des chansons que la RIAA avait mentionnées dans son avis de retrait.La RIAA et d'autres groupes de musique considèrent les personnes qui mettent en ligne des outils et services d’extraction de flux et ceux qui les utilisent pour télécharger de la musique sur YouTube et sur d’autres site Web comme une menace majeure de piratage. Pour faire face à ce problème, ils ont renforcé leurs mesures de répression en la matière.Cela s’est traduit par des poursuites et des avis de retrait, où l'on prétend que les sites et les logiciels d'extraction de flux violent les dispositions anti-contournement du DMCA. C'est également le cas du logiciel open source Youtube-dl, qui a été retiré de GitHub le mois dernier , sous instructions de la RIAA.L’organisme a informé GitHub des violations présumées des droits d'auteur et la plateforme de développement s'est rapidement conformée, en mettant le logiciel hors ligne. Ce n’est pas non plus la première demande de ce genre, mais celle-ci a touché une corde sensible, en particulier chez les développeurs. Ces derniers estiment que la RIAA est allée trop loin. Ce qui a conduit, comme nous l'avons rapporté précédemment, à l’apparition de centaines de nouvelles copies du code de Youtube-dl en réponse, également sur GitHub.Dans de nombreux cas, leur réaction a frappé au cœur des objectifs de la RIAA : s'ils voulaient que Youtube-dl soit plus difficile à trouver, les militants rendraient la tâche encore plus facile. Le logiciel a été mis en miroir, cloné, téléchargé sur des plateformes d'hébergement et même transformé en images pouvant être facilement partagées sur des millions de sites. Il faut également noter qu’en attendant, Youtube-dl reste disponible via le site officiel.Bien que le PDG de GitHub, Nat Friedman, ait été agacé par les efforts de la RIAA pour se débarrasser du code, au point d’ aider au retour des dépôts Youtube-dl sur la plateforme , il a souligné que la plateforme devait se conformer à la loi, ce qu'elle a fait. Plus récemment, la société a même déclaré que les utilisateurs qui continuent à republier le code interdit risquent d'être bannis Les efforts de GitHub et de la RIAA n’ont pas jusqu'à présent permis d'arrêter le problème. Le code Youtube-dl continue à être téléchargé sur GitHub plusieurs fois par jour. Cela continue évidemment de frustrer la RIAA, mais le groupe de musique a aussi un problème plus important. Des MP3 complets sont également partagés sur le site Web maintenant.En effet, un nouvel utilisateur de GitHub nommé "FuckTheRIAA" a non seulement mis en ligne sur la plateforme une copie de Youtube-dl, mais il également ajouté un dépôt qui comprend trois chansons. Ces chansons de Taylor Swift, Justin Timberlake et Icona Pop n'ont pas été choisies au hasard. Les mêmes morceaux ont été mentionnés dans la demande de retrait initiale de la RIAA, car les vidéos YouTube ont été mises en évidence dans le code Youtube-dl.« Nous notons également que le code source inclut de manière évidente, comme exemples d'utilisation du code source, le téléchargement de copies d'enregistrements sonores et de vidéoclips protégés par des droits d'auteur de nos membres, comme indiqué dans l’annexe A ci-jointe », a écrit la RIAA dans sa requête originale.« Le code source indique que l'œuvre Icona Pop identifiée ci-dessus est soumise à la licence YouTube Standard, qui restreint expressément l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur uniquement pour la diffusion en continu sur YouTube et interdit leur reproduction ou distribution ultérieure sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ; que l'œuvre de Justin Timberlake identifiée ci-dessus est soumise à un identifiant supplémentaire de protection de l'âge ; et que la demande concernant l'œuvre Taylor Swift identifiée ci-dessus vise à obtenir, sans autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de YouTube, un fichier audio M4A de l'œuvre audiovisuelle en question », lit-on.TorrentFreak a rapporté mercredi que les trois fichiers MP3 sont restés disponibles sur GitHub pendant une journée entière, mais ils ne sont plus disponibles maintenant. TorrentFreak a fait une demande de commentaires à la RIAA sur ces téléchargements inhabituels, mais le groupe n'a pas répondu immédiatement. Il n’est pas non plus clair que la RIAA enverra une autre demande de retrait de la DMCA pour retirer les morceaux de GitHub. Toutefois, pour l'instant, ses efforts de retrait n'ont fait qu'empirer les choses, et il se peut donc qu'elle laisse les choses se calmer pendant un certain temps avant d'explorer d'autres options.Au cours des deux dernières semaines, de nombreuses personnes et organisations ont critiqué les efforts de la RIAA pour faire appliquer la loi, y compris le l’EFF, qui a souligné que « Youtube-dl est un outil légitime avec un monde d'utilisations légales ». L'EFF estime que les restrictions de contournement de l'article 1201 de la DMCA, qui empêchent les gens de passer outre les restrictions technologiques, sont trop larges.« L’article 1201 de la requête DMCA est incroyablement large, permettant apparemment aux détenteurs de droits de harceler légalement tout "trafiquant" de code qui permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs appareils à partir de verrous DRM », a récemment écrit le l’EFF dans un article.« L'utilitaire de téléchargement vidéo Youtube-dl, comme d'autres grands projets open source, accepte des contributions du monde entier. Il est utilisé pratiquement partout où il y a une connexion Internet. Il est donc particulièrement choquant que ce qui ressemble à une prise de bec juridique nationale - avec une demande de retrait rédigée par les avocats représentant la Recording Industry Association of America (RIAA), un groupe industriel américain, à Github, un service d'hébergement de codes américain, citant le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), une loi américaine - puisse faire un trou dans cette… », lit-on dans un autre message.La Freedom of the Press Foundation a aussi critiqué la décision de la RIAA. Selon un article de l’organisation non gouvernementale, de nombreux journalistes et chercheurs lui ont déclaré qu'ils comptaient sur Youtube-dl pour couvrir des contenus extrémistes ou controversés. Un chercheur en désinformation a expliqué à la fondation comment utiliser Youtube-dl pour créer une base de référence pour les modèles d'apprentissage automatique développés pour vérifier les faits en temps réel.Cependant, la RIAA est convaincue que la loi est de son côté et que ses efforts de démantèlement ont jusqu'à présent porté leurs fruits. Toutefois, avec toute la controverse, il serait intéressant de voir comment les tribunaux américains interprètent cette question. La légalité des services de téléchargement de YouTube n'a jamais fait l'objet d'un litige en bonne et due forme et des procès contre des services comme Flvto/2conv et Yout.com pourraient apporter plus de clarté. En attendant, ces outils et services sont toujours disponibles, y compris Youtube-dl sur son site Web officiel. Attendons de voir les prochaines étapes des efforts de la RIAA.Sources : Requête DMCA , EFF ( 1 En plus des dépôts Youtube-dl, les utilisateurs ajoutent maintenant des MP3. Quel commentaire en faites-vous ?Quelle suite prévoyez-vous pour les efforts de la RIAA ?