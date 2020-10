Les utilisateurs de Youtube-dl, en colère après le démantèlement du téléchargeur, inondent GitHub de nouveaux dépôts, Contenant le code source de l'outil 0PARTAGES 11 0 Youtube-dl est un programme open source qui peut être utilisé pour télécharger du contenu multimédia sur YouTube, mais prend également en charge d'autres sites Web. L'outil a également été utile aux journalistes pour diverses tâches de reportage, notamment le téléchargement de communiqués de presse, de vidéos et de transcriptions audio. Mais l’utilitaire a été mis hors ligne sur GitHub, la plateforme qu’il utilisait pour héberger le code source et les exécutables compilés, au grand dam des utilisateurs. Mais ces derniers ont vite fait d’inonder à nouveau GitHub de nouveaux dépôts contenant le code source de l'outil.



La RIAA ou Recording Industry Association of America est l’organisme américain en charge entre autres de la protection contre le piratage audiovisuel. C’est elle qui fait la chasse aux sites hébergeant des torrents ou permettant de regarder des films en streaming. Vendredi dernier,





Bien sûr, le téléchargement des vidéos YouTube contrevient aux conditions générales d’utilisation de la plateforme qui se finance grâce à la publicité diffusée avant, pendant et après les vidéos. Mais, c’est parce que la RIAA a jugé que youtube-dl contrevenait à l’article 1201 de la loi américaine sur le copyright que l’association a obligé Github à retirer tout code source de l’utilitaire. Il est en effet interdit de casser les protections mises en place, couramment appelées DRM.



Ci-dessous, un extrait de la requête DMCA adressée le 23 octobre 2020 à GitHub par la RIAA :



Violation des dispositions contre les moyens de contournement : nous constatons également que la fourniture du code source viole les articles 17 USC §§1201(a)(2) et 1201(b)(1). Le code source est une technologie principalement conçue ou produite dans le but de, et commercialisée pour, contourner une mesure technologique qui contrôle efficacement l'accès aux enregistrements sonores protégés par le droit d'auteur sur YouTube, y compris les enregistrements sonores protégés par le droit d'auteur appartenant à nos membres. Pour plus de détails, bien vouloir consulter la décision ci-jointe du tribunal régional de Hambourg qui décrit la mesure technique en question (connue sous le nom de "rolling encrypher" de YouTube) et la détermination du tribunal selon laquelle la technologie utilisée par YouTube est une mesure technique efficace au sens de la directive européenne et le droit allemand, qui est matériellement identique au titre 17 U.S.C. §1201 du code des États-Unis.



Le tribunal a en outre déterminé que le service en cause dans cette affaire contournait de façon illégale le rolling cipher de YouTube. Le code source de YouTube fonctionne d'une manière essentiellement identique au service en cause dans la décision du tribunal régional de Hambourg. Le code source de youtube-dl disponible sur Github (qui fait l'objet de la présente communication) contourne le rolling cipher de YouTube pour accéder sans autorisation à des fichiers audio protégés par le droit d'auteur, en violation des conditions de service expresses de YouTube et en violation flagrante de la section 1201 du Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. §1201.



En effet, les commentaires figurant dans le code source de youtube-dl montrent clairement que le code source a été conçu et est commercialisé dans le but de contourner les mesures technologiques de YouTube permettant l'accès non autorisé aux œuvres protégées par le droit d'auteur de nos membres et d'en faire des copies et des distributions non autorisées : ils identifient les œuvres de nos membres, ils notent que les œuvres sont des vidéos de VEVO (dont la quasi-totalité appartient à nos sociétés membres), ils reconnaissent que ces œuvres sont sous licence de YouTube dans le cadre de la licence standard de YouTube, et ils utilisent ces exemples dans le code source pour décrire comment obtenir un accès non autorisé à des copies des œuvres de nos membres.



Avant que GitHub ne retire les dépôts de YouTube-dl vendredi, ils figuraient parmi les 40 dépôts GitHub les plus étoilés avec plus de 72 000 étoiles, entre Node.js et Kubernetes.



Le retour en force des dépôts youtube-dl sur GitHub



En essayant de visiter le dépôt GitHub original de youtube-dl ou l'un des plus d'une douzaine de forks qui ont été retirées, vous verrez un message indiquant que le « dépôt n'est pas disponible en raison du retrait du DMCA ». « Nous avons désactivé l'accès du public au dépôt. L'avis a été affiché publiquement », peut-on également lire dans l'avis de retrait du DMCA.



L’on s’attendait plus ou moins à ce que cette situation qui sort du canevas habituel des requêtes DMCA suscite un contrecoup de la part des utilisateurs de youtube-dl en colère à cause de l'effet Streisand (un phénomène médiatique au cours duquel la volonté d’empêcher la divulgation d’informations que l'on aimerait garder cachées déclenche le résultat inverse). Mais le nombre de nouveaux dépôts youtube-dl qui sont apparus sur la plateforme de contrôle de version a dépassé les attentes de la plupart des gens.



En ciblant le projet, la RIAA l'a exposé par inadvertance à un grand nombre de nouvelles personnes étant donné que les utilisateurs et les fans de youtube-dl se sont tournés vers les plateformes de médias sociaux et ont partagé l'histoire avec des dizaines de millions d'autres personnes.



Comme le montre une recherche rapide sur youtube-dl, GitHub héberge maintenant des centaines de nouveaux dépôts contenant le code source du téléchargeur de vidéos YouTube ou d'autres sources connexes (si aucun filtre de recherche n'est utilisé, des milliers de ces dépôts apparaissent).





Un bogue connu sur GitHub a permis à un utilisateur d’héberger le code source de youtube-dl



Par le passé, d’autres sites ont été fermés, tels que Youtube-MP3 tandis que d’autres comme 2Conv et FLVto sont actuellement en ligne. En plus des actions en justices, Google cherche et bloque activement les adresses IP de quiconque serait trop actif sur la plateforme, visant ainsi les bots. Un jeu du chat et de la souris s’est donc initié entre le géant américain et ceux qu’il considère comme de vulgaires pirates.



Outre le nombre considérable de nouveaux dépôts youtube-dl apparus depuis le 23 octobre, une copie du code source de youtube-dl a également été ajoutée à un dépôt GitHub officiel utilisé pour l'hébergement et qui a reçu des avis de retrait de la DMCA. L'utilisateur qui a intégré le code source a utilisé un bogue permettant à quiconque de joindre des commits à des dépôts qu'il ne contrôle pas, selon l'ingénieur en sécurité Lance R. Vick. Vick a dit dans un tweet qu’il s'agit d'un problème connu, précédemment signalé à GitHub, que l'équipe de sécurité de l'entreprise a choisi d'ignorer.



« Hé @GitHub. Vous vous souvenez de ce bogue de sécurité qui permet à n'importe qui d'attacher des commits à des dépôts qu'il ne contrôle pas ? Ce bogue que vous avez dit que vous ne répareriez pas ? Il a été utilisé pour attacher le code source "youtube-dl" à votre propre dépôt DMCA », lit-on dans le tweet.





Le problème de la suppression de youtube-dl est qu'elle crée un dangereux précédent lorsqu'il s'agit de supprimer d'autres dépôts de logiciels qui ne violent pas les droits d'auteur. Ricardo Garcia, le créateur original de YouTube-dl et un ancien responsable de projet (entre 2006 et 2011), qui fait maintenant partie du groupe ytdl-org qui a géré la reprise de GitHub, a dit dans une déclaration qu'il n'avait reçu aucune menace juridique avant le retrait.



« Je n'ai pas de déclaration générale sur la situation actuelle autre qu'une opinion personnelle selon laquelle il est en effet regrettable que le dépôt soit actuellement bloqué », a déclaré Garcia. « D'autres personnes ont également exprimé cette idée de manière beaucoup plus éloquente que je ne pourrais jamais le faire », en faisant référencer à un article de la Freedom of the Press Foundation.



Selon l’article, de nombreux journalistes et chercheurs ont déclaré à l’organisation non gouvernementale qu'ils comptaient sur youtube-dl pour couvrir des contenus extrémistes ou controversés. Un chercheur en désinformation a expliqué à la fondation comment utiliser youtube-dl pour créer une base de référence pour les modèles d'apprentissage automatique développés pour vérifier les faits en temps réel.



« Bien que nos systèmes de production soient conçus pour être utilisés sur des flux vidéo en direct, il n'est pas possible de les tester sur des vidéos en direct. Youtube-dl nous permet d'augmenter considérablement la vitesse de développement de nos recherches et nous permet de tester réellement nos logiciels au quotidien, et pas seulement lorsque les hommes politiques ont un discours à faire », a rapporté la Fondation.



« Il est clair que youtube-dl en particulier et la possibilité de télécharger et de manipuler des vidéos en ligne en général sont une partie importante du travail du journalisme et de l'éducation aux médias contemporaine. Étant donné le rôle important que joue youtube-dl dans les reportages d'intérêt public et l'archivage, les efforts de la RIAA pour faire retirer cet outil représentent une démarche extraordinaire avec la possibilité de conséquences dramatiques imprévues. Nous demandons instamment à la RIAA de reconsidérer sa menace et à Github de rétablir le compte dans son intégralité », a conclu l’organisme.



Sources : Tweet, Freedom of the Press Foundation



Et vous ?



Que pensez-vous de ce retour des dépôts youtube-dl sur GitHub ?

Freedom of the Press Foundation demande à la RIAA et à GitHub de reconsidérer leur position. Quel commentaire en faites-vous ?



Voir aussi :



Le code source de Youtube-dl, socle de plusieurs outils de téléchargement de vidéos sur diverses plateformes, mis hors ligne, après l'émission d'une requête DMCA adressée à GitHub

Nuclear : une alternative open source à Spotify et dépourvue de DRM, qui tire la musique de YouTube, Soundcloud et Bandcamp

Google met en garde la Maison Blanche contre le bannissement de Huawei : Un fork d'Android est un risque de sécurité pour les USA

Trois ans après que le W3C ait approuvé une norme DRM, il n'est plus possible de faire un navigateur indépendant fonctionnel, d'après un rapport Youtube-dl est un programme open source qui peut être utilisé pour télécharger du contenu multimédia sur YouTube, mais prend également en charge d'autres sites Web. L'outil a également été utile aux journalistes pour diverses tâches de reportage, notamment le téléchargement de communiqués de presse, de vidéos et de transcriptions audio. Mais l’utilitaire a été mis hors ligne sur GitHub, la plateforme qu’il utilisait pour héberger le code source et les exécutables compilés, au grand dam des utilisateurs. Mais ces derniers ont vite fait d’inonder à nouveau GitHub de nouveaux dépôts contenant le code source de l'outil.La RIAA ou Recording Industry Association of America est l’organisme américain en charge entre autres de la protection contre le piratage audiovisuel. C’est elle qui fait la chasse aux sites hébergeant des torrents ou permettant de regarder des films en streaming. Vendredi dernier, l’organisme s’est attaqué à la page Github de youtube-dl Bien sûr, le téléchargement des vidéos YouTube contrevient aux conditions générales d’utilisation de la plateforme qui se finance grâce à la publicité diffusée avant, pendant et après les vidéos. Mais, c’est parce que la RIAA a jugé que youtube-dl contrevenait à l’article 1201 de la loi américaine sur le copyright que l’association a obligé Github à retirer tout code source de l’utilitaire. Il est en effet interdit de casser les protections mises en place, couramment appelées DRM.Ci-dessous, un extrait de la requête DMCA adressée le 23 octobre 2020 à GitHub par la RIAA :Avant que GitHub ne retire les dépôts de YouTube-dl vendredi, ils figuraient parmi les 40 dépôts GitHub les plus étoilés avec plus de 72 000 étoiles, entre Node.js et Kubernetes.En essayant de visiter le dépôt GitHub original de youtube-dl ou l'un des plus d'une douzaine de forks qui ont été retirées, vous verrez un message indiquant que le « dépôt n'est pas disponible en raison du retrait du DMCA ». « Nous avons désactivé l'accès du public au dépôt. L'avis a été affiché publiquement », peut-on également lire dans l'avis de retrait du DMCA.L’on s’attendait plus ou moins à ce que cette situation qui sort du canevas habituel des requêtes DMCA suscite un contrecoup de la part des utilisateurs de youtube-dl en colère à cause de l'effet Streisand (un phénomène médiatique au cours duquel la volonté d’empêcher la divulgation d’informations que l'on aimerait garder cachées déclenche le résultat inverse). Mais le nombre de nouveaux dépôts youtube-dl qui sont apparus sur la plateforme de contrôle de version a dépassé les attentes de la plupart des gens.En ciblant le projet, la RIAA l'a exposé par inadvertance à un grand nombre de nouvelles personnes étant donné que les utilisateurs et les fans de youtube-dl se sont tournés vers les plateformes de médias sociaux et ont partagé l'histoire avec des dizaines de millions d'autres personnes.Comme le montre une recherche rapide sur youtube-dl, GitHub héberge maintenant des centaines de nouveaux dépôts contenant le code source du téléchargeur de vidéos YouTube ou d'autres sources connexes (si aucun filtre de recherche n'est utilisé, des milliers de ces dépôts apparaissent).Par le passé, d’autres sites ont été fermés, tels que Youtube-MP3 tandis que d’autres comme 2Conv et FLVto sont actuellement en ligne. En plus des actions en justices, Google cherche et bloque activement les adresses IP de quiconque serait trop actif sur la plateforme, visant ainsi les bots. Un jeu du chat et de la souris s’est donc initié entre le géant américain et ceux qu’il considère comme de vulgaires pirates.Outre le nombre considérable de nouveaux dépôts youtube-dl apparus depuis le 23 octobre, une copie du code source de youtube-dl a également été ajoutée à un dépôt GitHub officiel utilisé pour l'hébergement et qui a reçu des avis de retrait de la DMCA. L'utilisateur qui a intégré le code source a utilisé un bogue permettant à quiconque de joindre des commits à des dépôts qu'il ne contrôle pas, selon l'ingénieur en sécurité Lance R. Vick. Vick a dit dans un tweet qu’il s'agit d'un problème connu, précédemment signalé à GitHub, que l'équipe de sécurité de l'entreprise a choisi d'ignorer.« Hé @GitHub. Vous vous souvenez de ce bogue de sécurité qui permet à n'importe qui d'attacher des commits à des dépôts qu'il ne contrôle pas ? Ce bogue que vous avez dit que vous ne répareriez pas ? Il a été utilisé pour attacher le code source "youtube-dl" à votre propre dépôt DMCA », lit-on dans le tweet.Le problème de la suppression de youtube-dl est qu'elle crée un dangereux précédent lorsqu'il s'agit de supprimer d'autres dépôts de logiciels qui ne violent pas les droits d'auteur. Ricardo Garcia, le créateur original de YouTube-dl et un ancien responsable de projet (entre 2006 et 2011), qui fait maintenant partie du groupe ytdl-org qui a géré la reprise de GitHub, a dit dans une déclaration qu'il n'avait reçu aucune menace juridique avant le retrait.« Je n'ai pas de déclaration générale sur la situation actuelle autre qu'une opinion personnelle selon laquelle il est en effet regrettable que le dépôt soit actuellement bloqué », a déclaré Garcia. « D'autres personnes ont également exprimé cette idée de manière beaucoup plus éloquente que je ne pourrais jamais le faire », en faisant référencer à un article de la Freedom of the Press Foundation.Selon l’article, de nombreux journalistes et chercheurs ont déclaré à l’organisation non gouvernementale qu'ils comptaient sur youtube-dl pour couvrir des contenus extrémistes ou controversés. Un chercheur en désinformation a expliqué à la fondation comment utiliser youtube-dl pour créer une base de référence pour les modèles d'apprentissage automatique développés pour vérifier les faits en temps réel.« Bien que nos systèmes de production soient conçus pour être utilisés sur des flux vidéo en direct, il n'est pas possible de les tester sur des vidéos en direct. Youtube-dl nous permet d'augmenter considérablement la vitesse de développement de nos recherches et nous permet de tester réellement nos logiciels au quotidien, et pas seulement lorsque les hommes politiques ont un discours à faire », a rapporté la Fondation.« Il est clair que youtube-dl en particulier et la possibilité de télécharger et de manipuler des vidéos en ligne en général sont une partie importante du travail du journalisme et de l'éducation aux médias contemporaine. Étant donné le rôle important que joue youtube-dl dans les reportages d'intérêt public et l'archivage, les efforts de la RIAA pour faire retirer cet outil représentent une démarche extraordinaire avec la possibilité de conséquences dramatiques imprévues. Nous demandons instamment à la RIAA de reconsidérer sa menace et à Github de rétablir le compte dans son intégralité », a conclu l’organisme.Sources : GitHub Que pensez-vous de ce retour des dépôts youtube-dl sur GitHub ?Freedom of the Press Foundation demande à la RIAA et à GitHub de reconsidérer leur position. Quel commentaire en faites-vous ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 18 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 1 0 Ce serait drôle qu'une entreprise chinoise propose son service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git, en disant "vous pouvez être iranien ou développer des outils pour télécharger du contenu YouTube, nous n'en avons rien à foutre, nous ne sommes pas soumis au gouvernement US ni aux entreprises étasuniennes". Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Ce serait drôle qu'une entreprise chinoise propose son service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git, en disant "vous pouvez être iranien ou développer des outils pour télécharger du contenu YouTube, nous n'en avons rien à foutre, nous ne sommes pas soumis au gouvernement US ni aux entreprises étasuniennes".



Mais imagine quand même ? 0 0 Haha, j'rigole....Mais imagine quand même ?