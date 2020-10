C’est ce que suggèrent de récents développements qui font état de ce que le CEO de GitHub est entré en contact avec des mainteneurs dudit dépôt. Motif : aider à une restauration aussi rapide que possible de Youtube-dl – base de code socle de plusieurs outils de téléchargement de vidéos sur diverses plateformes en ligne dont YouTube. « Le code source de youtube-dl disponible sur Github (qui fait l'objet de la présente communication) contourne le rolling cipher de YouTube pour accéder sans autorisation à des fichiers audio protégés par le droit d'auteur, en violation des conditions de service expresses de YouTube et en violation flagrante de la section 1201 du Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. §1201 », souligne la requête DMCA.C’est la raison pour laquelle le code source de l’outil en ligne de commande serait en passe de restauration par les responsables de la plateforme d’hébergement et de gestion de projets à codes source ouverts, mais avec un contenu modifié pour coller avec la requête de la Recording Industry Association of America. Si le code source de Youtube-dl est de retour sur GitHub par la voie officielle ce devrait être sans la section de code de contournement du rolling cipher de Youtube et les exemples de téléchargement de contenus protégés par le droit d’auteur.La pression contre Youtube-dl débute quelques semaines plus tôt (avant l’émission de l’avis DMCA par la RIAA) en Allemagne. Le cabinet d'avocats Rasch, qui travaille avec plusieurs grands acteurs de l'industrie musicale, était l’un des premiers à envoyer des ordonnances de cessation et d’abstention dans le but de mettre YouTube-DL hors ligne. Le service Uberspace fait partie des entités ciblées par ces communications. L'entreprise héberge le site officiel de Youtube-dl. Au lieu le mettre hors ligne, Uberspace a répondu à l'avis par l'intermédiaire de son propre avocat, qui a déclaré que le site officiel ne contenait que des liens de redirection vers le dépôt GitHub.Le cabinet d'avocats allemand a également envoyé un avis de cessation et d'abstention au développeur Philipp Hagemeister qui assurait auparavant la maintenance du dépôt Youtube-dl. « J'ai reçu une ordonnance de cessation et d'abstention des avocats allemands il y a quelques semaines. Cependant, celle-ci contient un certain nombre d'inexactitudes techniques ; en particulier, les avocats ne semblent pas avoir compris que mon activité de maintenance de youtube-dl a pris fin il y a des années », a-t-il déclaré.Peu après que la mise hors ligne du code source de Youtube-dl, de nombreux développeurs ont protesté . Ils estiment que le groupe de l'industrie de la musique est allé trop loin. Désormais, la toile est inondée de copies du dépôt dont une quantité importante sur GitHub et ce, sous des formats difficiles à gérer par les responsables de la plateforme d’hébergement et de gestion de projets logiciels open source.En lisant entre les lignes, les développements en cours suggèrent que les règles actuelles du DMCA sont peut-être trop strictes dans certains cas. En effet, Youtube-dl a des utilisations qui ne violent pas les droits d’auteur. « youtube-dl est très utile à de nombreux égards : Il permet la lecture de vidéos sur des appareils dont l'interface web n'est pas adaptée (par exemple Raspberry Pis), il permet la lecture pour les utilisateurs handicapés, il alimente des projets de recherche qui analysent les vidéos et l'on peut simplement regarder des vidéos lorsqu'il n'y a pas de connexion internet stable. Cela devrait être autorisé sans équivoque et même soutenu pour le bien de la société, tout en conservant la possibilité pour les producteurs de contenu de bénéficier de leurs créations », souligne Philipp Hagemeister à ce propos.Cette question pourrait déboucher sur la définition d’un cadre réglementaire plus adapté. Tous les quatre ans, le Bureau américain du droit d'auteur accorde de nouvelles exemptions aux règles anti-contournement de la section 1201 du DMCA et il ne serait pas surprenant que des outils du type de youtube-dl soient pris en compte.Sources : Twitter Qu’en pensez-vous ?