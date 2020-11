GitHub met en garde les utilisateurs qui repostent Youtube-dl qu'ils pourraient être interdits, « Nous supprimerons ce contenu et nous pourrons également suspendre l'accès à votre compte » 37PARTAGES 5 0 La RIAA, l’association interprofessionnelle de défense des intérêts de l'industrie du disque aux États-Unis, a émis une requête DMCA adressée à la plateforme GitHub pour violation des droits d'auteur ciblant Youtube-dl. Mais un grand nombre de développeurs et d'utilisateurs en colère ont exprimé leur mécontentement en mettant à nouveau en ligne le code litigieux sur GitHub. Alors que Github affirme vouloir aider à restaurer l’outil de téléchargement du contenu multimédia sur YouTube, la plateforme a émis un avertissement selon lequel les comptes pourraient être interdits s'ils continuent à mettre en ligne du contenu qui a été retiré en raison des avis de retrait du DMCA.



Il y a moins de deux semaines, GitHub a supprimé les dépôts de code source du populaire outil de téléchargement vidéo appelé Youtube-dl, après que la Recording Industry Association of America (RIAA) a déposé une notification d'infraction à la DMCA. Le groupe de l'industrie de la musique a déposé cette plainte pour violation des droits d'auteur auprès du dépôt de code GitHub, demandant que le projet soit retiré pour violation des dispositions anti-contournement du DMCA.





Ce retrait a été controversé, car l'avis n'a pas été émis parce que Youtube-dl contenait du matériel ou du code source protégé par le droit d'auteur, mais parce qu'il permettait aux utilisateurs de télécharger du contenu protégé par le droit d'auteur. La réponse à la demande de la RIAA a été immédiate et sans précédent de la part des nombreuses personnes qui soutiennent le logiciel. Des utilisateurs en colère ont mené une guerre contre GitHub en créant de nouveaux dépôts contenant le code source de YouTube-dl.



Ce scandale provoqué par une décision de la RIAA n’est pas le premier. Lorsque la RIAA a décidé, en 2003, qu'il serait judicieux de poursuivre des amateurs de musique américains pour avoir partagé des chansons sur des réseaux de partage de fichiers peer-to-peer, le groupe de l'industrie de la musique est devenu un nom familier pour toutes les mauvaises raisons. Célèbre sous le nom de "The Recording Industry vs The People", l'initiative juridique a fait de la RIAA l'un des groupes les plus détestés sur Internet, ses cibles et ses partisans récusant ce que beaucoup croyaient être un abus de pouvoir.



Bien que la RIAA se soit finalement séparée de cette stratégie juridique, les traces de ces quelques années a réussi à persister mais, à mesure que les utilisateurs de l’époque avançaient et qu'une jeune génération commençait à prendre leur place, la position de la RIAA en tant que "tyran du droit d'auteur" a commencé à s'estomper, d’après Torrentfreak, qui rapporté la première fois la décision de GitHub de vouloir suspendre les comptes des récidivistes. La décision de démanteler Youtube-dl a ravivé la haine en ligne contre la RIAA d'une manière qui a pris de nombreux observateurs par surprise.



L’ampleur de la réaction en ligne contre le démantèlement de Youtube-dl



Le démantèlement de Youtube-dl a provoqué une réaction significative en ligne, bien que cette réaction soit loin de l'amertume vécue en ligne dans les années 2000, d’après Torrentfreak. Des dizaines de médias ont couvert la décision de la RIAA et des débats ont été déclenchés au sein des communautés techniques et juridiques sur la question de savoir si le démantèlement était justifié ou non. Au lieu de disparaître en ligne, tout cela n'a fait qu'accroître l'intérêt pour Youtube-dl. La semaine dernière, des milliers de dépôts Youtube-dl étaient de retour sur GitHub.



La décision de supprimer les dépôts de l’outil de téléchargement du contenu multimédia a également mis en colère ceux qui maintiennent, utilisent et soutiennent le logiciel, ainsi que ceux qui n'ont pas apprécié la perception d'un accès excessif à la communauté du logiciel libre. En conséquence, un grand nombre de personnes se sont unies pour se tenir côte à côte contre la décision de la RIAA.



Dans de nombreux cas, leur réaction a frappé au cœur des objectifs de la RIAA : s'ils voulaient que Youtube-dl soit plus difficile à trouver, les militants rendraient la tâche encore plus facile. Le logiciel a été mis en miroir, cloné, téléchargé sur des plateformes d'hébergement et même transformé en images pouvant être facilement partagées sur des millions de sites. Et ce, malgré le fait que le logiciel soit toujours distribué de manière provocante à partir de son propre site.





Poster à nouveau les dépôts supprimés peut entraîner des interdictions



L'une des réponses contre la suppression des dépôts Youtube-dl a été de rediffuser le contenu sur GitHub lui-même. Certains de ces téléchargements ont été effectués de manière créative pour narguer GitHub, comme l'exploitation d'un bogue qui permet aux utilisateurs d'attacher des commits à des dépôts GitHub qu'ils ne contrôlent pas. L'un de ces commits créés contenant le code source de Youtube-dl a été attaché au dépôt DMCA de GitHub.



GitHub, d'autre part, s'est activement



« Si vous cherchez à déposer ou à contester un avis de retrait en publiant sur ce dépôt, veuillez ARRÊTER car nous n'acceptons pas les demandes de retrait ou autres contributions à ce dépôt », a écrit le conseiller juridique de Github. « Veuillez noter que le fait de publier à nouveau exactement le même contenu que celui qui a fait l'objet d'un avis de retrait sans suivre la procédure appropriée constitue une violation de la politique et des conditions d'utilisation du DMCA de GitHub ».



En effet, si le code source de Youtube-dl est de retour sur GitHub par la voie officielle, ce devrait être sans la section de code de contournement du rolling cipher de YouTube et les exemples de téléchargement de contenus protégés par le droit d’auteur.



Maintenant, Github est allé plus loin en mettant en garde contre les conséquences pour ceux qui continuent à utiliser la plateforme pour des violations délibérées du DMCA. Comme signalé pour la première fois par TorrentFreak, GitHub a mis à jour le fichier README.md du dépôt DMCA la semaine dernière pour indiquer que le téléchargement de contenus interdits pourrait entraîner l'interdiction de votre compte.



« Si vous envoyez ou publiez du contenu sur ce dépôt qui viole nos conditions d'utilisation, nous supprimerons ce contenu et nous pourrons également suspendre l'accès à votre compte », peut-on lire sur le nouveau site DMCA README.md de GitHub.





Toutefois, si GitHub affirme clairement que « les utilisateurs identifiés dans les avis sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire », il semble tracer une ligne claire en affirmant que la rediffusion continue de contenus prétendument contrefaisants est contraire aux règles. À cet égard, Github renvoie à ses conditions de service et à la politique du DMCA.



« La politique de GitHub consiste, dans des circonstances appropriées et à sa seule discrétion, à désactiver et à résilier les comptes des utilisateurs qui pourraient enfreindre les droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle de GitHub ou autres », peut-on y lire.



Les nouveaux commentaires du conseil juridique de Github semblent destinés à servir de rappel aux personnes qui veulent protester contre Github lui-même, et la société espère que les gens ne continueront pas à risquer leurs comptes sur la plateforme en déposant des documents qui n'auront plus qu'à être retirés.



Cependant, un commentateur qui dit être en train de se battre en justice depuis plus d'un an, « contre de fausses accusations de contrefaçon sur d'autres questions », estime qu’il a des moyens pour attaquer la RIAA en justice. « J'ai posté deux forks, si GitHub prend des mesures, j'ai le droit de poursuivre la RIAA (en vertu de la loi sur le jugement déclaratoire) », a-t-il écrit.



« La RIAA a fait valoir que certains contenus violaient ses droits en vertu de la DMCA, ce qui, dans cette hypothèse, entraîne le blocage de mon compte. Je peux intenter une action en vertu de la loi sur les jugements déclaratoires contre la RIAA, en demandant à un tribunal de décider si le contenu est effectivement en infraction », a-t-il ajouté en répondant à un autre commentateur qui demandait pourquoi poursuivre la RIAA au lieu de GitHub qui va bloquer le compte. Et vous, qu’en pensez-vous ?



