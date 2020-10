Edward Snowden l’ex-analyste des services de renseignement américains a obtenu un permis de résidence russe valide pour 3 ans le 1er août 2014. Ce dernier a ensuite fait l’objet de prolongation pour une durée supplémentaire de trois années. Dans le détail, ce dernier devait arriver à expiration le 30 avril 2020, mais a été étendu de façon automatique au 15 juin de l’année en cours en raison des mesures en lien avec la pandémie de coronavirus. Le lanceur d’alertes américain a demandé une prolongation de ce dernier au sortir du confinement en Russie. Une récente modification de la loi sur l’immigration en vigueur dans le pays a mené sa dernière demande à l’obtention d’un titre de résidence permanente. À date, le lanceur d’alertes américain serait en train de mener une réflexion sur la question de savoir s’il doit opter pour la nationalité russe.Le ministère américain de la Justice pourrait donc ne plus jamais être en mesure de poursuivre Edward Snowden pour avoir obtenu et diffusé des informations hautement classifiées provenant du réseau de la National Security Agency. C’est la raison pour laquelle les autorités US mènent des actions dans le but de le mettre à mal. À titre d’illustration, elles ont décidé de s’en prendre à une potentielle source de revenus : son livre Permanent Record.Permanent Record, qui a fait l’objet de publication en septembre de l’année précédente, raconte l'histoire de la décision de Snowden de devenir un dénonciateur et d'exposer les façons dont le gouvernement américain espionnait les Américains ainsi que le monde à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Au terme de l’année précédente, le ministère américain de la Justice a engagé une action au civil contre lui pour la publication de ce dernier. La plainte, déposée devant le tribunal américain du district de Eastern Virginia, ne cherche pas à faire cesser la publication ou la distribution de Permanent Record. L’objectif visé est plutôt de « recouvrer tout le produit réalisé par Snowden en raison de son incapacité à soumettre sa publication à un examen préalable à la publication, en violation de ses obligations contractuelles et fiduciaires présumées. »Le mémoire de Snowden n’aurait pas été soumis à la CIA ou à la NSA pour un examen préalable à la publication, une pratique obligatoire parmi les anciens employés des agences de renseignement. En tant que tel, le ministère considère le livre comme une violation des obligations contractuelles et fiduciaires de Snowden et désigne les éditeurs comme codéfendeurs dans la poursuite. Dans sa plainte, le Ministère américain de la Justice affirme que Snowden a violé les accords de confidentialité de la CIA et de la NSA qu’il a signés aux termes de son contrat de travail. Dans les accords de non-divulgation conclus avec la CIA, Snowden a signé qu'il reconnaissait « être tenu de soumettre son matériel à un examen préalable à la publication » avant de discuter [du travail] avec ou de le montrer à toute personne non autorisée à accéder à des « informations classifiées », ont expliqué les avocats du Ministère de la Justice dans leur plainte. « Snowden était également tenu de "ne prendre aucune mesure en faveur de la divulgation publique avant d'obtenir l'autorisation écrite de la Central Intelligence Agency de le faire. »Étant donné les programmes et les documents encore classés qui ont été abordés dans le mémoire, il est peu probable que le livre ait été approuvé pour publication par les agences. C’est la raison pour laquelle Snowden reste un fugitif de facto du gouvernement des États-Unis. Il devrait en principe être poursuivi en vertu de la loi sur l’espionnage s’il retournait dans son pays. À date, une décision de justice lui ôte l’autorisation de profiter des ventes de son livre Permanent Record Donald Trump s’est récemment exprimé sur ce qu’on peut qualifier de question Snowden. Le président américain a dit « l’examiner de très près pour voir dans quelle mesure gracier le lanceur d’alertes. » Sa sortie fait suite à une autre en 2013 où il le qualifiait de traître qu’il faut exécuter.Sources : TASS news Qu’en pensez-vous ?Quelle décision prendriez-vous si vous étiez à la place de snowden : prendre la nationalité russe ou pas ?