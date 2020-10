pas de coût de transport, une sacrée économie ;

pas besoin de dépenser une fortune pour le déjeuner ;

pas besoin de porter un costume, un tee-shirt fait l'affaire ;

pas besoin de perdre des minutes devant le miroir à essayer d’ajuster sa cravate ;

possibilité de mettre les mêmes vêtements trois jours de suite ;

pas besoin de prendre un bain avant de commencer à bosser le matin ;

on est maître de la gestion de son temps, l'essentiel est de satisfaire le client ;

jamais en retard au boulot, peu importe l'heure à laquelle on commence à bosser ;

super relax puisqu’il est possible de regarder son émission préférée pendant qu’on travaille.





Le travail à distance offre des avantages additionnels au travailleur de la filière informatique :C’est une liste à allonger avec la possibilité de travailler en même temps pour deux entreprises. C’est en tout cas ce que suggèrent certains signalements sur les réseaux sociaux. « L’ami d’un ami qui travaille pour Google a passé un entretien d’embauche chez Facebook à la période où le coronavirus commençait à sévir. Il a accepté un nouvel emploi au mois de mars et n’a pas quitté l’ancien. Apparemment, il est sur les deux créneaux en 55 heures par semaine depuis son domicile. »C’est un tableau auquel l’on est susceptible de faire face dans certains pays où la culture de la lettre de décharge de responsabilité d’employés démissionnaires ne semble pas être ancrée. Dans le cas des USA, l’explication d’un tel état de choses peut être tirée de dispositions du Département américain du travail : « Un employeur doit verser à un employé sous le régime de salarié le montant total du salaire prédéterminé pour toute semaine au cours de laquelle l'employé effectue un travail quelconque, ce, sans tenir compte du nombre de jours ou d'heures travaillés. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le salaire prédéterminé soit payé si l'employé n'effectue aucun travail pendant toute une semaine de travail. Aucune retenue ne peut être effectuée sur le salaire prédéterminé de l'employé pour des absences dues à l'employeur ou aux besoins de l'entreprise. Si l'employé est prêt, disposé et capable de travailler, les retenues ne peuvent pas être effectuées pour le temps où il n'y a pas de travail. Les déductions salariales ne sont généralement pas autorisées si l'employé travaille moins d'une journée complète. »Ce sont des développements de nature à renforcer l’idée selon laquelle le télétravail n’a que des avantages. Seulement, avec l’avantage évident de pouvoir travailler de n’importe où, vient le premier inconvénient pour le travailleur informatique mis par son entreprise en télétravail : son poste est ouvert à n’importe quel autre postulant à la surface du globe. L’externalisation du poste occupé est un sujet que les décideurs de l’entreprise n’ont pas de peine à mettre sur la table. Un employeur d’une SSII française peut recruter avec plus d’aisance un développeur basé en Inde. En début de carrière en tant que travailleur de la filière informatique, il semble que les retours qu’on est susceptible d’avoir de ses pairs (plus expérimentés) sur le lieu de service font partie des ingrédients clés pour assurer la montée en grade. Le travail à distance est, semble-t-il un frein à cet apprentissage via l’osmose entre débutants et travailleurs de la filière informatique expérimentés.Avez-vous déjà eu à gérer une situation similaire ? Partagez vos anecdotesQue se passerait-il pour un tel travailleur compte tenu du cadre légal du pays dans lequel vous travaillez ?Quelle est votre expérience du télétravail ? Quels sont de votre point de vue les inconvénients pour un travailleur de la filière informatique ?