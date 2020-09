Le marché mondial des wearables devrait maintenir une croissance à deux chiffres en 2020 et jusqu'en 2024, Selon IDC 30PARTAGES 3 0 Un rapport de l’International Data Corporation (IDC) publié en mars dernier a révélé une hausse des ventes des wearables de 89 % en 2019 par rapport l’année précédente. Selon des prévisions publiées vendredi dernier par le cabinet, malgré le ralentissement occasionné par la pandémie du coronavirus, le marché mondial des wearables (technologies portables) devrait maintenir une croissance à deux chiffres en 2020 et jusqu'en 2024.



Selon les nouvelles données fournies par les produits d’IDC Tracker, les expéditions mondiales de dispositifs portables devraient atteindre 396 millions d'unités en 2020, représentant une augmentation de 14,5 % par rapport aux 345,9 millions d'unités expédiées en 2019. Cette hausse devrait être continue sur les années à venir. Le rapport d’IDC prévoit que le volume des expéditions aura un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 12,4 % et totalisera 637,1 millions d'unités en 2024.



Malgré l'impact de la pandémie du covid-19 sur l'économie mondiale, le premier semestre de 2020 a donné des résultats positifs. Selon les données d’IDC, même si les fournisseurs ont réduit leur production et que les utilisateurs finaux ont été mis en quarantaine, la demande de produits wearables est restée stable. Le rapport montre que le marché a été propulsé par une demande quasi record de produits hearables, qui a suffi à compenser la légère baisse de la demande de montres et de bracelets.



IDC définit les hearables comme des wearables qui s'accrochent ou se branchent sur l'oreille, et qui doivent fonctionner sans fil et fournir un son stéréo tout en incluant d’autres caractéristiques. Selon les prévisions du cabinet, la seconde moitié de 2020 est en passe de poursuivre cette tendance à la croissance. Et, avec le lancement de nouveaux produits - notamment des hearables, des montres et des bracelets - par plusieurs fournisseurs, le marché des wearables pourrait atteindre près de 400 millions d'unités expédiées cette année.



Au-delà des appareils, selon IDC, une tendance à suivre de près est l'émergence de services complémentaires aux produits portables. Fitness+ d'Apple, le nouveau Halo d'Amazon et Fitbit Premium de Fitbit connectent les utilisateurs à des contenus de santé et de remise en forme (c'est-à-dire des séances d'entraînement guidées, le coaching et des conseils en matière de régime alimentaire) tout en intégrant les données de leur appareil portable.



Plusieurs autres entreprises empruntent une voie différente, en montrant à leurs clients entreprises comment maintenir leurs employés physiquement éloignés et détecter les premiers signes d'une éventuelle maladie. Selon les prévisions d’IDC, ces services et d'autres à venir augmenteront la demande d'appareils portables.



« Les dispositifs wearables et les services évolueront ensemble dans les prochains trimestres », a déclaré Ramon T. Llamas, directeur de recherche sur les appareils mobiles et AR/VR chez IDC. « Les appareils portables sont l'outil parfait pour collecter des données sur les utilisateurs et les services fournissent des conseils et des informations utiles. Ensemble, ils offrent à l'utilisateur un coach virtuel pour prendre de meilleures décisions et atteindre ses objectifs ».



« Les fabricants d'appareils posent également les bases qui permettront aux consommateurs d'utiliser plusieurs wearables en même temps », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour IDC Mobile Device Trackers. « Imaginez que vous associez la position et l'entrée audio des dispositifs hearables avec les mesures de santé du poignet pour évaluer le niveau d'attention ou d'excitation d'un utilisateur dans l'environnement. C'est une nouvelle expérience puissante qui peut apporter une utilité supplémentaire aux consommateurs comme aux vendeurs ».





Les points forts des prévisions



Les dispositifs hearables : ils représenteront la majorité des expéditions tout au long des prévisions, tout en affichant un taux de croissance annuel composé de 14,1 %. par ailleurs, sur les 345,9 millions d'unités de wearables expédiées dans le monde en 2019, les hearables représentaient 170,5 millions d'unités expédiées, selon rapport de mars.



Une liste de plus en plus longue de fournisseurs proposant un nombre croissant d'appareils ; l'abandon par les smartphones de la prise casque de 3,5 mm au profit des connexions Bluetooth ; des prix plus bas ; et une extension des cas d'utilisation au-delà de la consommation de contenu audio, comme la surveillance de la santé et de la condition physique, les assistants intelligents et la connexion aux systèmes IdO à domicile et au travail constituent une combinaison de facteurs qui permettra de soutenir la croissance des dispositifs hearables.



Les montres : cette sous-catégorie composées de montres intelligentes et de montres de base, connaîtra le TCAC le plus élevé, soit 14,3 %. Selon les données d’IDC, le marché des montres intelligentes va connaître un changement de système d'exploitation, puisque Google WearOS acquiert FitbitOS pour renforcer son offre en matière de santé et de remise en forme, et que de nouveaux partenaires fournisseurs s'ajoutent à sa liste.



La marque Tizen de Samsung va lentement gagner des parts de marché avec ses propres montres Galaxy, axées sur la forme physique et la productivité. Au sommet se trouve le watchOS d'Apple, qui bénéficiera de l'introduction de sa nouvelle Watch SE, située entre ses appareils haut de gamme et d'entrée de gamme. Les montres de base bénéficieront quant à elles de montres connectées pour enfants, ainsi que de montres hybrides et équipées d'un GPS, lit-on dans le rapport.



Les bracelets : selon le rapport, les bracelets vont lentement se multiplier, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,4 %. Même si les prix de vente moyens descendent en dessous de 40 USD d'ici la fin des prévisions, il y aura encore de la place pour des modèles plus chers dont les caractéristiques ressemblent de près à celles des montres intelligentes, notamment les paiements par téléphone portable, les notifications sur les smartphones et les fonctions de remise en forme avancées. Néanmoins, les bracelets seront principalement livrés avec des compteurs de pas et de calories peu coûteux, d’après les prévisions d’IDC.



Même si les prix de vente moyens descendent en dessous de 40 USD d'ici la fin des prévisions, il y aura encore de la place pour des modèles plus chers dont les caractéristiques ressemblent de près à celles des montres intelligentes, notamment les paiements par téléphone portable, les notifications sur les smartphones et les fonctions de remise en forme avancées. Néanmoins, les bracelets seront principalement livrés avec des compteurs de pas et de calories peu coûteux, d'après les prévisions d'IDC.