Le marché mondial de technologies portables a atteint les 84,5 millions d'unités vendues au troisième trimestre, Soit une augmentation annuelle de 94,6% 0PARTAGES 6 0 Les ventes mondiales de wearable (technologies portables) ont totalisé 84,5 millions d'unités au troisième trimestre de 2019 (3T19), ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 94,6% et établit un nouveau record de livraisons en un seul trimestre, selon de nouvelles données du cabinet IDC. La majeure partie de la croissance de la demande de wearable a été tirée par de nouveaux produits hearable arrivés sur ce marché ; les hearable représentaient à eux seuls près de la moitié du marché au 3T19, suivis des bracelets et des montres connectées. Les hearable sont une catégorie des appareils informatiques dits portables ou mettables (« Wearable computer ») qui recueillent dans le conduit auditif les données biométriques ou médicales et mesurent l’activité corporelle.



« Les Hearables sont devenus le nouveau produit incontournable pour le marché des wearables », a souligné Ramon T. Llamas d'IDC. « Cela a commencé par le fait que plusieurs fournisseurs ont retiré la prise casque de leurs smartphones, entraînant le passage aux écouteurs sans fil. La tendance s'est poursuivie avec des écouteurs intégrant des fonctionnalités supplémentaires qui améliorent ou étendent l'expérience audio. Ensuite, les écouteurs ont pris plusieurs formes - allant du sans fil aux écouteurs supra-auriculaires - faisant appel à un large éventail de préférences des utilisateurs de casques. Enfin, les prix ont considérablement baissé, certains passant sous la barre des 20 $ ».



« L'augmentation des assistants numérique dans les maisons ainsi que dans les téléphones a entraîné une augmentation de la demande des technologies portables qui ont la capacité de se connecter avec ces assistants », a déclaré Jitesh Ubrani d'IDC. « Avec de multiples formes et l'inclusion d'assistants numériques, le marché des technologies portables est en bonne voie de devenir une catégorie d'appareils grand public plutôt qu'une catégorie principalement axée sur la santé et la forme physique ».



Du côté des sociétés



Apple a conquis la première place grâce à la popularité croissante des écouteurs Apple Watch, AirPods et Beats. À l'avenir, la réduction des prix de la

Apple Watch Series 3 ainsi que le lancement d'AirPods Pro confèrent à Apple une position forte pour maintenir à court terme sa domination sur ce marché, selon IDC. Apple Watch Series 3 dispose de trois anneaux : Me lever, Bouger et M’entraîner. Ces derniers analysent votre niveau d’activité au cours de la journée. Ils vous permettent de voir si vous êtes resté assis trop longtemps, le nombre de calories que vous avez dépensées et combien de temps vous vous êtes entraîné. Vous pouvez même partager vos anneaux avec vos amis. Elle vous permet de surveiller votre cœur et recevoir des avertissements en cas de rythme cardiaque anormalement faible ou élevé. L’Apple Watch détecte les rythmes cardiaques irréguliers évocateurs d’une fibrillation auriculaire. Bien entendu, vous pouvez répondre à vos appels depuis la montre, demander à Siri (l'assistant numérique) d'envoyer un message, lancer de la lecture audio. Vous pouvez même appeler les secours avec Appel d’urgence. Cette montre connectée est désormais vendue à partir de 229 €.





Le bracelet connecté populaire Mi Band de Xiaomi a été écoulé à plus de 10 millions d'unités au cours du trimestre et la société a pu étendre considérablement sa portée mondiale en ciblant des pays de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Bien que ressemblant fortement à son prédécesseur, le Xiaomi Mi Band 4 s'accompagne de la compatibilité Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion entre le bracelet et le smartphone, ce qui a également pour but de réaliser des économies d’énergie. Le Mi Band 4 est également étanche, jusqu’à 50 mètres, et permet donc d'ajouter la nage à ses activités sportives. Pour le reste, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités classiques d’un traceur d’activité, avec notamment le calcul de la distance parcourue, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées ou encore la fréquence cardiaque, tout en détectant différentes activités telles que la marche/course à pied, l’équitation, etc. Ils sont vendus à 40 €.





Les nouvelles montres et les hearable de Samsung (à la fois de sa propre marque et de la marque JBL) ont conquis 9,8% du marché. À ce jour, la société a réussi à regrouper ses montres intelligentes et Galaxy Buds avec ses smartphones et cette stratégie a porté ses fruits, car de nombreux opérateurs à travers le monde ont aidé à promouvoir la gamme de Samsung. Le constructeur explique que chaque écouteur des Galaxy Buds est doté de 2 microphones, un externe mais également un microphone intra auriculaire pour une discussion claire même dans un environnement bruyant. Les Galaxy Buds peuvent être associés à plusieurs appareils Galaxy en même temps. Vous pouvez basculer en un instant sur la source de votre choix. Il faudra débourser 149,00 € pour se les offrir.





Malgré les défis politiques, Huawei s'est classé quatrième au monde grâce à de bonnes performances dans son pays d'origine, la Chine. À l'intérieur de ses frontières, Huawei a connu une croissance de 188% d'une année sur l'autre, ce qui en fait l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Chine. Dans le reste du monde, Huawei a maintenu une forte croissance bien que le volume des ventes ait été beaucoup plus faible, car environ 80% de ses ventes étaient concentrées en Chine.



Fitbit a complété le top cinq et les derniers vêtements et montres connectés de la société ont été bien accueillis, bien qu'il ait encore eu du mal à se développer au cours du trimestre. Les dernières nouvelles concernant son acquisition par Google remplissent l'avenir de la marque d'incertitude.





Du côté des produits, ce sont les écouteurs qui ont enregistré la plus forte croissance d'une année à l'autre et ont accumulé la plus grande part de marché par rapport à tous les autres technologies portables.



Les bracelets connectés ont maintenu leur popularité sur le marché, devant les montres connectées et autres technologies portables. Les ventes ont été propulsées par sa proposition de valeur directe et ses prix plus bas. En plus de cela, certains embarquaient des fonctionnalités plus poussées qui leur ont permis d'imiter les capacités de leurs cousins que sont les montres connectées.



Les montres connectées ont suivi de près, mais ont terminé légèrement derrière les bracelets connectés pendant un trimestre au cours duquel de nombreuses entreprises se sont appuyées sur des modèles plus anciens tandis que les clients attendaient avec impatience de nouveaux modèles avant le 4T19. Pourtant, avec des réductions de prix importantes disponibles, les clients sensibles aux prix ont profité des prix plus bas pour les appareils capables d'apporter de nombreuses, sinon la plupart, des fonctionnalités de leurs nouveaux cousins.





Source :



Et vous ?



Disposez-vous d'une technologie portable ?

Si oui, laquelle (montre connectée, bracelet connecté, etc.) ?

Que pensez-vous de ces dispositifs ?

