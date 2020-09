En août dernier, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, mettait en garde contre une autre crise imminente qui pourrait être pire que le nouveau coronavirus. Dans ses notes de blog, Gates estime que 3 millions de personnes pourraient mourir d'ici 2100 si le changement climatique n'est pas stoppé.Plus d'un mois plus tard, Gates poursuit sa mise en garde sombre et pessimiste sur le danger du changement climatique. Dans une interview avec Erik Schatzker de Bloomberg, Gates a répondu à la question sur les chevauchements entre le défi de la lutte contre la pandémie et celui de la lutte contre le changement climatique. Il a déclaré : « La pandémie illustre le fait que le gouvernement n'a pas veillé sur nous malgré les avertissements qui ont été lancés. Le climat correspond à ce même paradigme. Malheureusement, le problème s'aggrave de plus en plus et il n'existe pas de solution comme un vaccin où l'on peut dépenser des dizaines de milliards de dollars pour y mettre fin. Non, le changement climatique est beaucoup plus épineux. Les dommages qui seront causés chaque année seront plus importants que ce que nous avons vu pendant cette pandémie ».Lorsqu'on les interroge sur les théoriciens du complot qui pensent que vous avez contribué à la création et à la propagation du coronavirus, il serait facile de les écarter s'ils n'étaient pas si nombreux. Gates a répondu : « C'est tellement fou de suggérer le contraire. Nous fabriquons des vaccins, et cela a sauvé des millions de vies. Dire qu'un vaccin est malin ou que les décès n'ont pas vraiment lieu, c'est surprenant pour moi de voir à quel point c'est intéressant et que cela se propage beaucoup plus rapidement que la vérité. Comment ces plateformes de médias sociaux devraient-elles éviter d'être la source de ces mensonges bizarrement intéressants ? C'est un débat ou une discussion que nous allons devoir continuer à avoir ».Dans son précédent billet de blog, Bill Gates avait alors écrit qu'étant donné que « plus de 600 000 personnes sont connues pour être mortes de COVID-19 dans le monde » au 3 août, Gates estimait que sur une base annualisée, « c'est un taux de mortalité de 14 pour 100 000 personnes ». Gates a ensuite comparé et projeté les conséquences si le changement climatique n'est pas pris en compte. Gates a écrit : « Comment cela se compare-t-il au changement climatique ? Au cours des 40 prochaines années, l'augmentation des températures mondiales devrait entraîner une hausse équivalente des taux de mortalité dans le monde, c'est à dire 14 décès pour 100 000 personnes. D'ici la fin du siècle, si la croissance des émissions reste élevée, le changement climatique pourrait être responsable de 73 décès supplémentaires pour 100 000 personnes. Dans un scénario de diminution des émissions, le taux de mortalité tomberait à 10 pour 100 000 ».Gates en a déduit que « d'ici 2060, le changement climatique pourrait être tout aussi meurtrier que COVID-19, et d'ici 2100, il pourrait être cinq fois plus meurtrier ». Gates a prévu que d'ici 2100, 600 000 fois cinq personnes pourraient mourir si le changement climatique n'est pas pris en compte.Sources : Gates Notes , Entretien avec Bill GatesQu’en pensez-vous ?