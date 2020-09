Le président Donald Trump a déclaré jeudi dernier qu'il ne prévoyait pas de prolonger le délai imparti à ByteDance pour vendre la branche américaine de TikTok, le processus étant toujours entaché d'incertitude. Trump a déclaré à plusieurs reprises que la date limite pour la vente de l’application est le 15 septembre 2020, bien que ce ne soit pas la date stipulée dans l'un des deux décrets que son administration a émis en août. Trump a effectivement signé un décret début août exigeant que l'application Tiktok rompe ses liens avec sa société mère chinoise, ByteDance, sous peine d'être interdite aux États-Unis. Mais il ne semble pas savoir exactement à quelle échéance il s'est fixé, d'après ce qu' il a déclaré lors de son entretien avec les journalistes jeudi soir . « Nous allons soit fermer TikTok dans ce pays pour des raisons de sécurité, soit le vendre », a déclaré Trump en attendant un vol pour l'un de ses meetings de réélection.Interrogé sur une éventuelle prolongation de la date limite de TikTok pour trouver de nouveaux propriétaires, Trump a répondu : « Je ne prolonge pas les délais. Non, c'est le 15 septembre. Il n'y aura pas de prolongation de la date limite de TikTok ».Il y a juste quelques problèmes. Tout d'abord, Trump a déjà approuvé une prolongation du délai initial. Et ni la date initiale ni la date limite prolongée ne tombent le 15 septembre. Le 6 août dernier en effet, Trump a signé un décret visant TikTok. Ce décret interdisait à quiconque aux États-Unis de faire des affaires avec ByteDance, la société mère basée en Chine, en raison de problèmes de sécurité potentiels impliquant le gouvernement chinois. Trump a donné à TikTok 45 jours pour trouver un acheteur basé aux États-Unis. Quarante-cinq jours à partir du 6 août n'est pas le 15 septembre. C'est le 20 septembre.Trump a déjà fait référence à une date antérieure au 15 septembre lorsqu'il a discuté d'une date limite pour l'acquisition de TikTok. « J'ai fixé une date aux alentours du 15 septembre, date à laquelle l’application sera hors service aux États-Unis », a déclaré Trump quelques jours avant de signer le décret. On peut peut-être lui accorder le bénéfice du doute et se dire que ce sera vers le 15 septembre. Bien sûr, d'accord. Sauf que Trump a signé un autre décret environ une semaine après le précédent, prolongeant le délai de TikTok à 90 jours... Jusqu'en novembre.Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, est la personne qui a imposé un ultimatum à TikTok : coupez les liens avec votre société mère chinoise, Bytedance, et vendez à une organisation basée aux États-Unis ou votre application vidéo virale sera interdite aux États-Unis. Il semble tout à fait raisonnable pour Trump de savoir exactement à quelle date tombe cette échéance. C'est un détail qui semble assez important.Il y a de fortes chances que le président Trump se réveille le matin du 15 septembre et déclare que TikTok est interdit... même si ce n'est pas le cas. Ou peut-être qu'aucune de ces dates n'a d'importance. TikTok poursuit actuellement l'administration Trump pour cette interdiction. Les experts juridiques se demandent si le gouvernement américain a même la possibilité d'interdire l'application. La Chine a laissé entendre qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer une acquisition.Une chose est claire cependant : pour l'instant, l'avenir de TikTok aux États-Unis est très incertain. Car si le délai n'est pas prolongé, les transactions avec TikTok seront interdites, bien que la nature exacte de ces transactions n'ait pas été précisée. Le décret pourrait rendre la publicité sur la plateforme illégale et TikTok a préparé les annonceurs à un tel résultat. Les États-Unis vont probablement interdire le téléchargement de TikTok à partir des app stores. Cependant, il n'est pas clair si certaines transactions interdites pourraient empêcher les utilisateurs qui ont déjà téléchargé TikTok de l'utiliser.Que vous inspire l’attitude de Donald Trump ?A votre avis fera-t-il volte face ou pas ?