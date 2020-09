Microsoft Teams va désormais s'intégrer à GitHub pour vous aider à gérer les projets de développement. L'application est disponible sur l'App Store de Microsoft Teams en Public Preview 0PARTAGES 2 0 Les utilisateurs de Microsoft Teams peuvent désormais collaborer et recevoir des mises à jour sur les projets GitHub via une nouvelle intégration entre les deux plateformes, qui est entrée en version bêta publique. La mise à jour connecte le logiciel de visioconférence et de collaboration de Microsoft à la plateforme populaire d'hébergement de code, permettant aux utilisateurs de Teams de s'abonner aux notifications des référentiels de développement qui leur tiennent à cœur.



Les utilisateurs de Teams peuvent afficher des détails sur les projets GitHub en cours, discuter et collaborer sur les problèmes en cours et les demandes d'extraction, ainsi que fermer, rouvrir et déposer de nouveaux problèmes directement à partir d'un canal Microsoft Teams.



La version bêta publique a commencé à être déployée le jeudi 10 septembre. Vous pouvez accéder à l'App Store de Microsoft Teams et installer l'application GitHub (Preview).



Écrivant sur le blog GitHub, Ashok Kirla, responsable de programme chez Microsoft, a déclaré :



« GitHub est la principale plateforme de développement logiciel au monde. Microsoft Teams est l'une des plateformes de communication les plus populaires où les équipes de développement modernes se réunissent pour créer des produits et services de classe mondiale. Avec deux de vos espaces de travail les plus importants connectés, vous resterez informé de ce qui se passe sur GitHub sans quitter Microsoft Teams.



« Les développeurs passent un temps considérable à communiquer avec Teams, à surveiller les problèmes, les pull requests et les états de déploiement. Cela nécessite un changement constant de contexte entre GitHub et Microsoft Teams (collaborer). L'intégration GitHub pour Microsoft Teams vous donne, à vous et à vos équipes, une visibilité complète sur vos projets GitHub directement dans vos canaux Teams, où vous générez des idées, triez les problèmes et collaborez avec d'autres équipes pour faire avancer les projets.



« Cette intégration est construite et maintenue par GitHub ».





commandes que vous pouvez utiliser dans votre canal Microsoft Teams

GitHub fournit déjà une intégration avec Slack via l'application GitHub pour Slack, permettant aux utilisateurs de recevoir des aperçus de liens dans Slack pour les référentiels publics, de configurer des notifications avec des commandes slash (/) et de se tenir au courant de l'activité du projet.



L'intégration de Teams avec GitHub fonctionnera à peu près de la même manière. Une fois qu'ils ont lié leurs comptes GitHub et Teams (ce qui nécessite une validation à l'aide d'une commande de connexion @github) les utilisateurs de Teams peuvent s'abonner pour recevoir des notifications sur toute activité d'une organisation ou d'un référentiel à l'aide de la commande @github subscribe, suivie du nom du l'organisation ou le référentiel auquel ils souhaitent s'abonner.



Les Pull Request et les problèmes seront envoyés via la carte de notification dans Teams, y compris toutes les informations pertinentes telles que les vérifications, les descriptions, les étiquettes, les destinataires et les réviseurs. Tout nouvel événement qui se produit sur une pull request ou un problème (par exemple, des commentaires, des révisions et des demandes de fusion) sera ajouté en tant que réponse à la carte d'origine pour garantir que toutes les informations pertinentes restent au même endroit. Les utilisateurs de Teams peuvent se désabonner des notifications d'un référentiel à l'aide de la commande @github unsubscribe.



L'intégration est disponible via l'application de prévisualisation GitHub sur l'App Store de Microsoft Teams.



L'intégration de GitHub et Teams devrait être une bonne nouvelle pour une partie des 30 millions d'utilisateurs développeurs de GitHub qui comptent également sur Teams pour la collaboration.



Microsoft a quant à lui été occupé à publier de nouvelles fonctionnalités pour Microsoft Teams, qui comptait en avril 75 millions d'utilisateurs actifs par jour. La dernière fonctionnalité publiée pour Teams était la nouvelle application Lists, qui offre aux utilisateurs de Teams un format de feuille de calcul axé sur la collaboration et l'exécution de tâches.





Après avoir déclaré dans un premier temps que



« Nous sommes convaincus que nous gagnons sur les mérites de notre produit, mais nous ne pouvons ignorer les comportements illégaux qui privent les clients de l’accès aux outils et aux solutions qu’ils souhaitent », a déclaré Jonathan Prince, vice-président des communications et des politiques chez Slack. « Slack menace la mainmise de Microsoft sur la messagerie professionnelle, la pierre angulaire d’Office, ce qui signifie que Slack menace le verrouillage de Microsoft sur les logiciels d’entreprise. »



« Mais il s'agit d'un problème beaucoup plus important qu'un différend Slack contre Microsoft - il s'agit ici d'un proxy pour deux philosophies très différentes pour l'avenir des écosystèmes numériques, les passerelles contre les gardiens », a déclaré Prince. « Slack propose une approche ouverte et flexible qui aggrave la menace pour Microsoft, car il s'agit d'une passerelle vers une technologie innovante et de premier ordre qui rivalise avec le reste de la pile de Microsoft et donne aux clients la liberté de créer des solutions qui répondent à leurs besoins. Nous voulons être les 2% de votre budget logiciel qui rendent les 98% restants plus précieux; ils veulent à chaque fois les 100% de votre budget. »



Télécharger l'application GitHub (Preview)



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette intégration ?

Quel outil de collaboration utilisez-vous ?

Cette stratégie est-elle susceptible de raviver les tensions entre Slack et Microsoft, renforçant l'affirmation selon laquelle Microsoft abuse de sa position dominante en liant ses produits ?



